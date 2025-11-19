زینی‌وند گفت: ایران، خانه همه ماست و هیچ تفاوتی بین شیعه، سنی یا اهل حق قائل نیستیم.

باشگاه خبرنگاران جوان _ علی زینی‌وند عصر چهارشنبه در نشست نمایندگان اقوام و مذاهب استان که با حضور استاندار کرمانشاه در سالن شهید سلیمانی استانداری برگزار شد، با اشاره به نقش مهم اقوام و مذاهب در دفاع از کشور و پیروزی انقلاب اسلامی و دولت‌ها، گفت: سال‌ها با انسجام و همکاری مردم استان کرمانشاه، موفق شدیم در کنار سایر استان‌های مرزی، امنیت و توسعه پایدار ایجاد کنیم.

وی در ادامه به سیاست دولت در انتصاب مدیران ارشد استانی اشاره کرد و گفت: در انتخاب استانداران و مدیران کل، معیار اصلی شایستگی و توانمندی مدیریتی است و ملاحظات قومی، مذهبی و جنسیتی تنها زمانی مطرح می‌شود که فرد دارای صلاحیت‌های قانونی و تخصصی باشد.

زینی‌وند با یادآوری تجربه خود در استان‌های مختلف کشور از جمله سیستان و بلوچستان، تصریح کرد: همه اقدامات دولت با موافقت ارکان نظام انجام شده و هیچ تصمیمی بدون هماهنگی با نهادهای قانونی اتخاذ نمی‌شود.

معاون وزیر کشور خاطرنشان کرد: در استان کرمانشاه، مطالبه اقوام و اهل سنت در انتصابات مدیریتی رعایت شده و علاوه بر استاندار، حدود ۱۰ درصد فرمانداران و بخشداران و پنج درصد مدیران زن از میان اهل سنت و اقوام انتخاب شده‌اند.

زینی‌وند همچنین با تأکید بر اهمیت رعایت قانون و چارچوب‌های قانونی در پیگیری مطالبات مردمی گفت: مطالبات شما به حق و در چارچوب سیاست‌های نظام است و دولت تمام تلاش خود را برای پیگیری این مسائل به کار گرفته است.

وی اظهار داشت: با حضور و مشارکت فعال همه اقوام و مذاهب در عرصه‌های مدیریتی و اجتماعی، ایران آینده‌ای درخشان، توسعه‌یافته و همگرا خواهد داشت و نسل‌های آینده نیز در همین چارچوب انسجام ملی و عدالت اجتماعی را تجربه خواهند کرد.

معاون سیاسی وزیر کشور برای حضور در ششمین دوره همایش آموزش منطقه‌ای انتخابات شوراهای شهر و روستا به کرمانشاه سفر کرده است.

منبع ایرنا

برچسب ها: وزیر کشور ، شیعه و سنی
خبرهای مرتبط
گردهمایی امامان جمعه و جماعات غرب کرمانشاه در سرپل ذهاب برگزار شد
فرمانده کل ارتش:
آمریکایی‌ها ‌علیه ایران شیطنت می‌کنند
گردهمایی ۵۰۰ نفر از علمای شیعه و سنی هفته وحدت در کرمانشاه برگزار می‌شود
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
ایران خانه همه ایرانیان است
آخرین اخبار
ایران خانه همه ایرانیان است