رئیس اورژانس ۱۱۵ بابل گفت: گازگرفتگی در یک مدرسه دخترانه در بابل ۱۳ نفر را دچار مسمومیت کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان _ ابوالقاسم لعلی اظهار کرد: در پی تماسی مبنی مسمومیت بر اثر گازگرفتگی تعدادی از دانش آموزان دختر در یک مدرسه دخترانه به سرعت فرایند اعزام و امداد رسانی آغاز شد.

وی گفت: به‌دنبال این حادثه، سه دستگاه آمبولانس و ۲ دستگاه موتورلانس به این مدرسه دخترانه اعزام شدند و عملیات امدادرسانی آغاز شد.

رئیس مرکز فوریت های پزشکی دانشگاه علوم پرشکی بابل تصریح کرد: مصدومان این حادثه که به بیمارستان شهید بهشتی بابل اعزام شده بودند بعد از عادی شدن حال عمومی، از این مرکز درمانی مرخص شدند.

منبع ایرنا

