باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - در پی انفجار اخیر در مرز لهستان که یک خط آهن منتهی به مرز اوکراین را تخریب کرد، لهستان چند نفر را بازداشت کرده و ضمن متهم کردن سرویسهای اطلاعاتی روسیه، میگوید قصد دارد آخرین کنسولگری روسیه در لهستان را تعطیل کند.
این انفجار در نزدیکی منطقهای به نام «میکا» اتفاق افتاد که حدود ۱۰۰ کیلومتری جنوب شرقی ورشو قرار دارد. گفته شده انفجار به ریلهای قطار آسیب رسانده، اما تلفات انسانی نداشته است.
دونالد تاسک، نخست وزیر لهستان این رویداد را «خرابکاری» نامیده و «رادک سیکوروسکی» وزیر خارجه این کشور آن را «تروریسم دولتی» توصیف کرده است.
یاسک دوبژینسکی، سخنگوی وزیر سرویسهای مخفی لهستان، گفت که افراد دستگیر شده در حال بازجویی هستند، اما جزئیاتی در مورد تعداد دستگیرشدگان ارائه نکرد.
دونالد تاسک روز گذشته به پارلمان لهستان گفت که مقامات به دو شهروند اوکراینی مظنون هستند. او همچنین ادعا کرد که مظنونین مدت زیادی با سرویسهای مخفی روسیه همکاری داشتهاند. به گفته تاسک، هویت مظنونین مشخص است، اما به دلیل تحقیقات جاری نمیتوان آنها را برای عموم فاش کرد و این دو نفر قبلاً لهستان را ترک کرده و وارد بلاروس شدهاند.
رادک سیکورسکی، وزیر امور خارجه لهستان گفت که در واکنش به این حمله، دستور تعطیلی آخرین کنسولگری روسیه که هنوز در این کشور فعال است را صادر خواهد کرد. او تصریح کرد: «در ارتباط با این موضوع، اگرچه این پاسخ کامل ما نخواهد بود، تصمیم گرفتهام رضایت خود را برای فعالیت آخرین کنسولگری روسیه در گدانسک پس بگیرم.»
شایان ذکر است که دو کنسولگری دیگر روسیه، در شهرهای کراکوف و پوزنان، در سالهای اخیر تعطیل شدهاند، اما سفارت روسیه در ورشو همچنان باز است.
در پاسخ به این اقدام، ماریا زاخارووا، سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه اعلام کرد که مسکو نیز به طور متقابل «حضور دیپلماتیک و کنسولی لهستان در روسیه را کاهش خواهد داد». دمیتری پسکوف، سخنگوی کرملین نیز گفت: «این احتمالاً نشانهای از تمایل مقامات لهستانی برای به صفر رساندن هرگونه روابط کنسولی یا دیپلماتیک است. در این مورد، فقط میتوان ابراز تاسف کرد.»
منبع: ای بی سی نیوز