تمامی درخواست‌های مربوط به متقاضیان جداسازی اعضای خانوار از سرپرست، تنها زمانی قابل بررسی و اقدام خواهد بود که اطلاعات مربوط به تغییرات خانوار در سامانه‌های سازمان ثبت‌احوال ثبت شده باشد.

باشگاه خبرنگاران جوان ـ سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها از بازنگری و اصلاح دستورالعمل اجرایی ماده ۹ آیین‌نامه ماده ۷ قانون هدفمندسازی یارانه‌ها مصوب سال ۱۳۸۹ خبر داد.

 این اصلاحیه با استناد به ماده ۱۳ آیین‌نامه اجرایی ماده ۷ و همچنین آیین‌نامه اجرایی نحوه تعیین و شناسایی خانوار‌های ایرانی و اتباع خارجی مصوب ۱۴۰۰ تدوین شده و اکنون برای اجرا به تمامی دستگاه‌های مرتبط ابلاغ شده است.

این بازنگری با هدف استانداردسازی فرآیند‌های مربوط به جداسازی اعضا از سرپرست خانوار مطابق با قانون، ایجاد یکپارچگی و هم‌خوانی اطلاعات هویتی میان دستگاه‌های اجرایی به ویژه منطبق با پایگاه داده سازمان ثبت احوال کشور، افزایش دقت در فرآیند شناسایی و تعیین خانوار، جلوگیری از ثبت درخواست‌های غیرواقعی و همچنین بهبود نظام پرداخت یارانه‌های نقدی و معیشتی انجام گرفته و از لحظه ابلاغ، لازم‌الاجرا است.

بر اساس اصلاحیه جدید، تمامی درخواست‌های مربوط به جداسازی اعضای خانوار از سرپرست، تنها زمانی قابل بررسی و اقدام خواهد بود که اطلاعات مربوط به تغییرات خانوار در سامانه‌های سازمان ثبت‌احوال کشور به آدرس ncr.ir به طور کامل ثبت و تأیید شده باشد و پس از ثبت و تثبیت این اطلاعات، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نسبت به دهک بندی و ارزیابی وسع اقتصادی اقدام می‌کنند که به شرح زیر است:

در خصوص جداسازی اعضای خانوار بالای ۱۸ سال به دلیل ناسازگاری با سرپرست خانوار، تأکید شده است که انجام این فرآیند تنها با ارائه حکم معتبر از مراجع قضایی امکان‌پذیر خواهد بود و بدون وجود رأی قطعی دادگاه و ثبت در سامانه ncr.ir سازمان ثبت احوال کشور، هیچ‌گونه اقدامی در خصوص اصلاح و یا ایجاد خانوار صورت نخواهد گرفت. پس از تشکیل و یا اصلاح خانوار براساس مورد فوق و تطبیق اطلاعات قضایی با داده‌های سازمان ثبت‌احوال کشور، دهک بندی توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ارسال خواهد شد.

در این بخشنامه در خصوص جداسازی اعضای خانواری که به دلیل خروج از قیمومیت، قصد تشکیل خانوار مستقل دارند نیز آمده است که این جداسازی تنها با ارائه حکم قطعی دادگاه و پس از احراز اعتبار حکم و ثبت تغییرات مربوطه در سیستم سازمان ثبت‌احوال کشور امکان پذیر است؛ پس از طی این فرآیند و انجام جداسازی عضو، سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها براساس دهک بندی اعلام شده از سوی وزارت تعاون، اقدام به واریز یارانه به حساب سرپرست جدید می‌نماید.

همچنین در این بخشنامه در مورد جداسازی اعضای خانوار بالای ۱۸ سال با استناد به وسع اقتصادی، سازوکار سخت‌گیرانه‌تری پیش‌بینی شده است. در این حالت، عضو متقاضی واجد شرایط جداسازی، پس از ثبت اطلاعات خود در سامانه سازمان ثبت احوال کشور و بررسی تمکن مالی و سطح درآمد توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و تأیید، خانوار مستقل معرفی می‌شود. در این حالت خانوار مستقل و خانوار اصلاح شده، پس از دهک‌بندی جدید بر پایه داده‌های پایگاه اطلاعات رفاه ایرانیان تعیین و پس از تأیید نهایی برای واریز یارانه به سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها ارسال می‌گردد.

طبق اعلام سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها، اجرای صحیح فرایند جداسازی در تمام انواع آن منوط به ثبت و تایید اطلاعات هویتی در سامانه سازمان ثبت‌احوال کشور می‌باشد؛ همچنین انطباق داده‌ها با پایگاه اطلاعات رفاه ایرانیان، تعیین دهک اقتصادی توسط وزارت تعاون و ثبت نهایی خانوار جدید نیز پس از مشخص شدن به سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها ارسال می‌شود و تا زمانی که این مراحل به صورت کامل طی و تأیید نشود، هیچ تغییری در وضعیت پرداخت یارانه اعضای خانوار اعمال نخواهد شد.

سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها تأکید کرده است که اصلاحیه جدید نقش مهمی در شفاف‌سازی ساختار خانوار در نظام رفاهی کشور، کاهش درخواست‌های غیرمستند جداسازی، ارتقای دقت در دهک‌بندی خانوار‌ها و جلوگیری از توزیع ناعادلانه منابع یارانه‌ای خواهد داشت.

منبع: سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها

برچسب ها: هدفمندی یارانه ها ، یارانه
خبرهای مرتبط
دریافت یارانه تنها از طریق ثبت شماره حساب خانوار امکان پذیر شد
مشکلات تغییر دهک یارانه‌ای با فروش لمتیاز خودروی سه فرزندی از زبان شهروندخبرنگار
پیامك ثبت حساب بانكی با كد ملی سرشماره استان‌های تهران و البرز ارسال شد
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
قیمت سکه و طلا در بازار آزاد در ۲۸ آبان‌ماه ۱۴۰۴
تصمیم‌گیری درباره چند نرخی شدن بنزین فراتر از وزارت نفت است/قیمت نهایی هفته آینده کشف می‌شود
آغاز داستانی جدید در بورس انرژی؛ بنزین سوپر وارداتی چه زمانی به جایگاه‌ها می‌رسد؟
پیشنهاد ۱۵ هزار تومانی برای نرخ پله سوم بنزین دادیم /نرخ تورم به ۵۰ درصد رسیده است +فیلم
علت افزایش قیمت لبنیات چیست؟
مدیریت فشار آب ادامه خواهد داشت+ فیلم
قیمت‌های میلیاردی مغازه در پاساژهای فروش موبایل +جدول
تکذیب کشف جدید میدان گازی در شمال شرق کشور
خبری از توزیع نهاده با نرخ مصوب نیست/ پیش بینی کاهش ۱۵ تا ۲۰ درصدی تولید مرغ
قیمت خودرو در بازار آزاد چهارشنبه ۲۸ آبان ماه
آخرین اخبار
اصلاحیه دستورالعمل اجرایی ماده ۹ آیین‌نامه ماده ۷ قانون هدفمندسازی یارانه‌ها ابلاغ شد
هزینه تمام‌شده ساخت پروژه مسکونی ۱۹۰ روزه ناجا اعلام شد/چینی‌ها در اجرای پروژه هیچ نقشی نداشتند
قیمت خودرو در بازار آزاد چهارشنبه ۲۸ آبان ماه
تکذیب کشف جدید میدان گازی در شمال شرق کشور
صندوق‌های مبتنی بر رمز ارز در ایستگاه ورود به بورس تهران
تأمین خوراک پتروشیمی‌ها از محل جمع آوری گاز‌های مشعل
مردم را غافلگیر نخواهیم کرد
دیجیتالی سازی فرآیند‌های مالیاتی از طریق صدور صورت حساب الکترونیکی
شرط جدید واردات خودرو‌های سنگین اعلام شد
معضل خدمات پس از فروش در کالاهای واداتی به کشور
امنیت دارایی‌های دیجیتال با کیف‌پول‌های معتبر
اطلاعیه گمرک درباره کارت‌های بازرگانی و میزان تجارت
حداقل ۵ عرضه اولیه دیگر در راه بورس تهران
تصمیم‌گیری درباره چند نرخی شدن بنزین فراتر از وزارت نفت است/قیمت نهایی هفته آینده کشف می‌شود
میلی مرجع خرید طلای آب شده آنلاین بدون اجرت
پیشنهاد ۱۵ هزار تومانی برای نرخ پله سوم بنزین دادیم /نرخ تورم به ۵۰ درصد رسیده است +فیلم
اولویت همکاری برای ساخت مسکن اجتماعی و مسکن استیجار
ناترازی کلید واژه دولت شده است/ اقتصاد کشور دچار دوره طولانی کم‌رشدی شده است+ فیلم
کشف جواهرات پنهان آنتالیا در نوروز؛ تفریحات آنسوی سواحل
صنعت لبنیات تابع مصوبات وزارت جهاد کشاورزی است+ نامه
تأمین ۱۶ تا ۲۰ هزار هکتار زمین برای پروژه‌های مسکونی از ابتدای سال
کشاورزان از انجام آبیاری شبانه در مناطق سردسیر اجتناب کنند
۱۰۰ درصد جمعیت دام سنگین صنعتی علیه تب برفکی واکسینه شد
احداث و تحویل ۲۵۳ بیمارستان در سراسر کشور
علت افزایش قیمت لبنیات چیست؟
قیمت‌های میلیاردی مغازه در پاساژهای فروش موبایل +جدول
قیمت سکه و طلا در بازار آزاد در ۲۸ آبان‌ماه ۱۴۰۴
کمبود بارش عامل اصلی افزایش آفت غلات
گواهی‌های سپرده کالایی جدید در مسیر بورس کالا/ پسته برمیگردد
مدیریت فشار آب ادامه خواهد داشت+ فیلم