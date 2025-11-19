باشگاه خبرنگاران جوان؛ خدادادی -مهدی اسماعیلی نماینده شهرستان‌های میانه و ترکمانچای در مجلس شورای اسلامی و حسن یونسیان، مدیرعامل شرکت ملی فولاد ایران، امروز آخرین وضعیت تولید و برنامه‌های توسعه‌ای واحد ذوب وفولادسازی مجتمع فولاد میانه را پیگیری کردند.

اسماعیلی بااشاره به لزوم جبران عقب ماندگی‌های این مجتمع به اهتمام جدی مسئولان فولاد در ایجاد و توسعه فاز‌های جدید فولادی ازجمله واحد تولید آهگ، تولید کلاف و احداث نیروگاه خورشیدی و تسریع در راه اندازی فاز ۳ و نیز ایجاد خط تولید فولاد آلیاژی SBQ و همچنین افزایش ظرفیت تولید در فاز‌های ۱ و۲ و صنایع پائین دستی تاکید نمود.

وی بر نقش استراتژیک مجتمع فولاد میانه در اقتصاد منطقه و کشور تاکید و اظهار داشت: توسعه فاز‌های فولادی میانه نه تنها یک اولویت صنعتی، بلکه مهم‌ترین راهکار برای پاسخگویی به مطالبه عمومی مردم شریف شهرستان میانه در زمینه اشتغال‌زایی محسوب می‌شود.

وی افزود: به صورت جدی پیگیر تأمین منابع لازم برای تکمیل هر چه سریع‌تر این طرح‌ها خواهیم بود که خوشبختانه بخشی از این تلاش‌ها با ایجاد فرصت‌های شغلی و برگزاری آزمون استخدامی اخیر با جذب ۶۱۰نفر نیرو به ثمر نشسته است.

اسماعیلی همچنین از مخالفت خود در دیدار‌های جداگانه اخیر با وزیر امور اقتصادی ودارایی و نیز وزیر صنعت، معدن و تجارت در راستای تکالیف قانون برنامه هفتم پیشرفت کشور و مباحث پیرامون واگذاری مجتمع فولادمیانه به بخش غیردولتی خبر داد و افزود: در شرایط فعلی و با عنایت به لزوم تکمیل پروژه‌های برنامه ریزی شده و در دست اجرا و سایر ملاحظات اجتماعی، زمان مناسبی برای اجرای این بند تکلیفی برنامه هفتم نیست.

حسن یونسیان مدیرعامل شرکت ملی فولاد ایران، بر تعهد شرکت ملی فولاد به توسعه زیرساخت‌ها و حمایت از مجتمع‌هایی نظیر فولاد میانه تأکید کرد.

وی از پیشرفت بیش از ۸۵ درصدی فاز سه فولاد میانه خبر داد گفت: کار انجام پروژه با سرعت پیش میرود.