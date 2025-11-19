شهروندخبرنگار ما فیلم و تصاویری از جاده مه آلود چهاربرج به میاندوآب در استان آذربایجان غربی را به نمایش گذاشت که مشاهده می‌کنید.

باشگاه خبرنگاران جوان - در این روز‌های پاییزی با ورود سامانه بارشی برخی از نقاط کشوربا بارش باران و برخی از نقاط کشور با بارش باران و برف همراه شد. مه گرفتگی در جاده چهاربرج به میاندوآب در استان آذربایجان غربی نیزموجب کاهش دید رانندگان شد و لغزندگی جاده مشکلاتی را برای آنها به وجود آورد.
شهروندخبرنگار ما فیلم و تصاویری از هوای بارانی و مه آلود این جاده ارسال کرده است که مشاهده می‌کنید.

منبع: بهروز دیهمی - آذربایجان غربی

دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

 

نگاهی به هوای مه آلود جاده چهاربرج به میاندوآب +

هوای مه آلود جاده چهاربرج به میاندوآب

برای یادگیری اصول تصویربرداری خبری به صفحه «آموزش تصویربرداری برای شهروندخبرنگاران» مراجعه کنید.

برچسب ها: هوای مه آلود ، وضعیت جوی ، سوژه خبری
خبرهای مرتبط
شهروندخبرنگار خوزستان؛
هوای مه آلود جاده اهواز به سوسنگرد به لطف سوخت نیزار‌ها + فیلم
شهروندخبرنگار آذربایجان غربی؛
هوای مه آلود جاده‌های مواصلاتی چهاربرج در یک نگاه
شهروندخبرنگار خراسان رضوی؛
تماشای ابر‌ها از ارتفاعات شهر چناران
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
درخواست ایمن سازی تونل شهرستان اقلید
مشکلات نوبت دهی تعویض پلاک خودرو در سامانه سخا از زبان شهروندخبرنگار
تاخیر در صدور پروانه فعالیت کامیون توسط شهرداری‌های استان همدان
اردوی به یادماندنی دانش آموزان مدرسه شهید امیدی در پارک پرفسور کردوانی آران و بیدگل + فیلم
گزارش تصویری از برپایی خیمه یاس در دهه فاطمیه
برگزاری نماز باران در روستای رشیدآباد به روایت تصاویر
گزارش تصویری از مزار پاک دو شهید خاص در گلزار شهدای بهشت زهرای تهران
رنجش پایتخت نشینان از سد معبر در برخی از معابر
آخرین اخبار
رنجش پایتخت نشینان از سد معبر در برخی از معابر
گزارش تصویری از مزار پاک دو شهید خاص در گلزار شهدای بهشت زهرای تهران
برگزاری نماز باران در روستای رشیدآباد به روایت تصاویر
گزارش تصویری از برپایی خیمه یاس در دهه فاطمیه
تاخیر در صدور پروانه فعالیت کامیون توسط شهرداری‌های استان همدان
اردوی به یادماندنی دانش آموزان مدرسه شهید امیدی در پارک پرفسور کردوانی آران و بیدگل + فیلم
مشکلات نوبت دهی تعویض پلاک خودرو در سامانه سخا از زبان شهروندخبرنگار
درخواست ایمن سازی تونل شهرستان اقلید
بلاتکلیفی کارنامه سبز‌های آموزش و پرورش در استخدام