باشگاه خبرنگاران جوان - در این روز‌های پاییزی با ورود سامانه بارشی برخی از نقاط کشوربا بارش باران و برخی از نقاط کشور با بارش باران و برف همراه شد. مه گرفتگی در جاده چهاربرج به میاندوآب در استان آذربایجان غربی نیزموجب کاهش دید رانندگان شد و لغزندگی جاده مشکلاتی را برای آنها به وجود آورد.

شهروندخبرنگار ما فیلم و تصاویری از هوای بارانی و مه آلود این جاده ارسال کرده است که مشاهده می‌کنید.

منبع: بهروز دیهمی - آذربایجان غربی

برای یادگیری اصول تصویربرداری خبری به صفحه «آموزش تصویربرداری برای شهروندخبرنگاران» مراجعه کنید.