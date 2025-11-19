باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم حسینی - فرانچسکا آلبانیزی، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور سرزمین‌های اشغالی فلسطین روز چهارشنبه هشدار داد که پرواز چارتر «مرموز» که ۱۵۳ پناهنده فلسطینی را به آفریقای جنوبی آورد، «بسیار جدی» است.

آلبانیزی در یک کنفرانس مطبوعاتی که توسط گروه چپ در پارلمان اروپا برگزار شد، به سوال آناتولی در مورد انتقال فلسطینی‌ها به آفریقای جنوبی و اینکه آیا او معتقد است اسرائیل از این به عنوان ابزاری برای تخلیه غزه استفاده می‌کند، پاسخ داد.

او با اشاره به اینکه ایتمار بن گویر، وزیر امنیت داخلی راست افراطی اسرائیل بار‌ها به «مهاجرت داوطلبانه» اشاره کرده است و آخرین انتقال با چنین لفاظی‌هایی همسو است، گفت: «من نگرانی شما را درک می‌کنم.»

آلبانیزی گفت: «اما هیچ چیز به اندازه آنچه اسرائیل فلسطینی‌ها را مجبور به انجام آن می‌کند، از داوطلبانه بودن دور نیست. من قبلاً گفته‌ام که معتقدم هرگونه تعلیق خصومت‌های فعال علیه غزه یا علیه فلسطینی‌ها بدون اجرای قوانین بین‌المللی، ممکن است منجر به کمک به اسرائیل برای دستیابی به اهدافی شود که از طریق نسل‌کشی نتوانسته به آنها دست یابد، یعنی ادامه پاکسازی قومی از طریق روش‌های دیگر.»

او افزود: «فلسطینی‌ها مجبور هستند. هر کاری که امروز انجام دهند، از جمله سوار شدن به هواپیما و رفتن به جای دیگر، مجبور هستند، زیرا این اتفاقی است که برای آنها می‌افتد.» گزارشگر همچنین بر عدم شفافیت پیرامون روند انتقال تأکید کرد.

او خاطرنشان کرد: «بسیاری از کسانی که به آفریقای جنوبی سفر کرده‌اند، حتی نمی‌دانستند کجا می‌روند و جز گذرنامه خود چیز دیگری همراه نداشتند؛ بنابراین این موضوع بسیار جدی است.»

پنجشنبه گذشته، آفریقای جنوبی برای ۱۵۳ فلسطینی که از کنیا برای درخواست پناهندگی به این کشور آمده بودند، معافیت ۹۰ روزه ویزا صادر کرد، اگرچه در ابتدا به دلیل نداشتن مدارک مسافرتی و مهر خروج معمول در گذرنامه‌هایشان از ورود آنها جلوگیری شد.

به گزارش روزنامه اسرائیلی هاآرتص، انجمنی که توسط مردی با تابعیت دوگانه اسرائیلی-استونیایی اداره می‌شود، به فلسطینیان در غزه، صندلی‌هایی را در پرواز‌های چارتر به مقصد کشور‌های دوردست مانند اندونزی، مالزی و آفریقای جنوبی به قیمت حدود ۲۰۰۰ دلار می‌فروشد.

رونالد لامولا، وزیر امور خارجه آفریقای جنوبی روز دوشنبه گفت که ورود هواپیمای حامل پناهندگان فلسطینی به ژوهانسبورگ در هفته گذشته، «عملیاتی آشکارا برنامه‌ریزی شده» برای آواره کردن فلسطینیان بوده است.

اسرائیل پیش از این با چندین کشور از جمله سودان جنوبی در مورد احتمال جابجایی فلسطینیان به آنجا گفت‌و‌گو کرده بود.

منبع: آناتولی