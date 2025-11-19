گزارشگر سازمان ملل هشدار داد که انتقال فلسطینی‌ها به آفریقای جنوبی می‌تواند به اسرائیل در رسیدن به «اهداف نسل‌کشی» کمک کند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم حسینی - فرانچسکا آلبانیزی، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور سرزمین‌های اشغالی فلسطین روز چهارشنبه هشدار داد که پرواز چارتر «مرموز» که ۱۵۳ پناهنده فلسطینی را به آفریقای جنوبی آورد، «بسیار جدی» است.

آلبانیزی در یک کنفرانس مطبوعاتی که توسط گروه چپ در پارلمان اروپا برگزار شد، به سوال آناتولی در مورد انتقال فلسطینی‌ها به آفریقای جنوبی و اینکه آیا او معتقد است اسرائیل از این به عنوان ابزاری برای تخلیه غزه استفاده می‌کند، پاسخ داد.

او با اشاره به اینکه ایتمار بن گویر، وزیر امنیت داخلی راست افراطی اسرائیل بار‌ها به «مهاجرت داوطلبانه» اشاره کرده است و آخرین انتقال با چنین لفاظی‌هایی همسو است، گفت: «من نگرانی شما را درک می‌کنم.»

آلبانیزی گفت: «اما هیچ چیز به اندازه آنچه اسرائیل فلسطینی‌ها را مجبور به انجام آن می‌کند، از داوطلبانه بودن دور نیست. من قبلاً گفته‌ام که معتقدم هرگونه تعلیق خصومت‌های فعال علیه غزه یا علیه فلسطینی‌ها بدون اجرای قوانین بین‌المللی، ممکن است منجر به کمک به اسرائیل برای دستیابی به اهدافی شود که از طریق نسل‌کشی نتوانسته به آنها دست یابد، یعنی ادامه پاکسازی قومی از طریق روش‌های دیگر.»

او افزود: «فلسطینی‌ها مجبور هستند. هر کاری که امروز انجام دهند، از جمله سوار شدن به هواپیما و رفتن به جای دیگر، مجبور هستند، زیرا این اتفاقی است که برای آنها می‌افتد.» گزارشگر همچنین بر عدم شفافیت پیرامون روند انتقال تأکید کرد.

او خاطرنشان کرد: «بسیاری از کسانی که به آفریقای جنوبی سفر کرده‌اند، حتی نمی‌دانستند کجا می‌روند و جز گذرنامه خود چیز دیگری همراه نداشتند؛ بنابراین این موضوع بسیار جدی است.»

پنجشنبه گذشته، آفریقای جنوبی برای ۱۵۳ فلسطینی که از کنیا برای درخواست پناهندگی به این کشور آمده بودند، معافیت ۹۰ روزه ویزا صادر کرد، اگرچه در ابتدا به دلیل نداشتن مدارک مسافرتی و مهر خروج معمول در گذرنامه‌هایشان از ورود آنها جلوگیری شد.

به گزارش روزنامه اسرائیلی هاآرتص، انجمنی که توسط مردی با تابعیت دوگانه اسرائیلی-استونیایی اداره می‌شود، به فلسطینیان در غزه، صندلی‌هایی را در پرواز‌های چارتر به مقصد کشور‌های دوردست مانند اندونزی، مالزی و آفریقای جنوبی به قیمت حدود ۲۰۰۰ دلار می‌فروشد.

رونالد لامولا، وزیر امور خارجه آفریقای جنوبی روز دوشنبه گفت که ورود هواپیمای حامل پناهندگان فلسطینی به ژوهانسبورگ در هفته گذشته، «عملیاتی آشکارا برنامه‌ریزی شده» برای آواره کردن فلسطینیان بوده است.

اسرائیل پیش از این با چندین کشور از جمله سودان جنوبی در مورد احتمال جابجایی فلسطینیان به آنجا گفت‌و‌گو کرده بود.

منبع: آناتولی

برچسب ها: سازمان ملل ، آتش بس غزه
خبرهای مرتبط
بحث کنست جزئیات لایحه اسرائیل برای اعدام اسرای فلسطینی را فاش کرد
ادامه جنایات اسرائیل پس از آتش‌بس؛ ۲۷۹ شهید و ۶۵۲ زخمی
خشم اسرائیل از دیدار مخفیانه فرستاده آمریکا با رهبر حماس
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
رئیس اقلیم کردستان، رئیس جمهور عراق می‌شود؟
گروسی: بازدید از تاسیسات هسته‌ای ایران ادامه دارد
افشای نقشه ترامپ برای ونزوئلا؛ چراغ سبز به حمله نظامی
چالش جدید در بغداد؛ سنی‌ها علیه توافق سنتی با کرد‌ها
رقص نتانیاهو بر تیغ بقا؛ کابوس سقوط از قدرت
رقابت داغ برای نخست‌وزیری عراق؛ السودانی در برابر الشطری
حضور ۶ میلیون تبعه خارجی در ایران و بازگشت یک و نیم میلیون تبعه غیرمجاز 
برخورد مرگبار خودرو با کامیون در سراوان؛۹ تبعه خارجی کشته و ۷ نفر مجروح شدند
چارچوب صلح روسیه و اوکراین ممکن است این هفته اتفاق بیفتد
ارتش اسرائیل نسبت به حملات قریب‌الوقوع به دو روستای لبنانی هشدار داد
آخرین اخبار
نتانیاهو با نیروهای اسرائیلی در سوریه دیدار کرد
لهستان پس از حادثه انفجار مرزی، آخرین کنسولگری روسیه را می‌بندد
سازمان ملل: انتقال فلسطینی‌ها به آفریقای جنوبی در جهت «اهداف نسل‌کشی» اسرائیل است
بحث کنست جزئیات لایحه اسرائیل برای اعدام اسرای فلسطینی را فاش کرد
متا تا دو هفته دیگر حساب نوجوانان استرالیایی را می‌بندد
اندونزی با فوران آتشفشان سمرو سطح هشدار را به بالاترین حد رساند
حضور ۶ میلیون تبعه خارجی در ایران و بازگشت یک و نیم میلیون تبعه غیرمجاز 
ارتش اسرائیل نسبت به حملات قریب‌الوقوع به دو روستای لبنانی هشدار داد
چارچوب صلح روسیه و اوکراین ممکن است این هفته اتفاق بیفتد
گروسی: بازدید از تاسیسات هسته‌ای ایران ادامه دارد
لغو دیدار ویتکاف با الحیه زیر فشار اسرائیل
چالش جدید در بغداد؛ سنی‌ها علیه توافق سنتی با کرد‌ها
بازداشت ابراهیم شریف بحرین را زیر فشار حقوق بشری برد
افشای نقشه ترامپ برای ونزوئلا؛ چراغ سبز به حمله نظامی
وزیر صهیونیست: امنیت اسرائیل تهدید شود، عادی‌سازی با عربستان لغو می‌شود
انگلیس ۱۳ کارخانه تسلیحاتی جدید می‌سازد
ادامه جنایات اسرائیل پس از آتش‌بس؛ ۲۷۹ شهید و ۶۵۲ زخمی
خشم اسرائیل از دیدار مخفیانه فرستاده آمریکا با رهبر حماس
سرپرست وزارت تجارت طالبان برای احیای روابط اقتصادی راهی هند شد
سفیر طالبان در مسکو خواستار ایجاد مرکز تجاری مشترک با تاتارستان شد
برخورد مرگبار خودرو با کامیون در سراوان؛۹ تبعه خارجی کشته و ۷ نفر مجروح شدند
بررسی تفاهم‌نامه اقتصادی خراسان رضوی و هرات در آستانه سفر استاندار به افغانستان
سرمایه‌گذاری ایرانیان در معادن افغانستان؛ از ذوب آهن تا انتقال فناوری
رئیس اقلیم کردستان، رئیس جمهور عراق می‌شود؟
ویتکاف در استانبول با خلیل الحیه دیدار خواهد کرد
رقابت داغ برای نخست‌وزیری عراق؛ السودانی در برابر الشطری
رقص نتانیاهو بر تیغ بقا؛ کابوس سقوط از قدرت
ترامپ قرارداد نظامی بزرگ با عربستان را تائید کرد
هنر، پل گذر از رنج مهاجرت؛ روایت زن افغانستانی که هویت خود را در آغوش فرهنگ ایران یافت + فیلم
مجلس نمایندگان آمریکا لایحه‌ای را برای انتشار عمومی پرونده‌های اپستین تصویب کرد