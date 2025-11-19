وزیر نفت با اشاره به عدم کاهش فروش نفت گفت: مدیر عامل گروه سرمایه‌گذاری اهداف از سوی دستگاه‌های نظارتی تایید شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری- محسن پاکنژاد، وزیر نفت در حاشیه جلسه هیئت دولت در پاسخ به سوالی درباره حواشی مربوط به یکی از انتصاب‌ها در هلدینگ اهداف که ادعا شده برای مهدی عبوری مدیرعامل هلدینگ حکم انفصال از خدمت صادر شده است، گفت: به من چیزی ابلاغ نشده است آن زمان که ایشان منصوب شد اساساً چنین چیزی را کسی به من ابلاغ نکرده بود. این احکام باید از طریق مبادی و مراجع ذی‌ربط رسماً ابلاغ شود و درخواست شود که ما روی آن اقدام کنیم که طبیعتا ما هم این کار را کردیم.

وی ادامه داد: حتما استعلام از نهادهای نظارتی انجام شده و برهمین اساس من می‌گویم امکان ندارد بدون استعلام از نهادهای نظارتی این اقدام انجام شده باشد.

پاک‌نژاد در ادامه در پاسخ به سوالی درخصوص سیاست‌های جدید دولت برای تأمین سوخت عنوان کرد: در زمینه فروش و توزیع سوخت، در حال حاضر هیچ مشکل یا دغدغه‌ای وجود ندارد. برای شرایط مختلف، تمهیدات لازم پیش‌بینی شده و اگر زمانی محدودیت‌ها بیشتر شود، برای همان مقاطع نیز تدابیر ویژه‌ای در نظر گرفته‌ایم. دولت برای هر وضعیت احتمالی آماده است و هیچ نگرانی در این زمینه وجود ندارد.

وی ادامه داد: این اقدامات بر پایه ظرفیت‌های قانونی و بر اساس آیین‌نامه اجرایی مصوب دولت در حال انجام است. از چند ماه پیش اجرای مراحل اولیه آن آغاز شده و لازم است تأکید کنم به طور کامل توسط بخش خصوصی انجام خواهد شد. بخش خصوصی بر اساس هزینه تمام‌شده واردات شامل حمل‌ونقل، توزیع و عوارض قانونی اقدام به واردات خواهد کرد.

او بیان کرد:مشکلی در زمینه فروش نفت نداریم و از سال‌ها قبل محدودیت‌ها را شاهد بودیم ولی با تدابیر مختلف کار خود را انجام می‌دهیم.

وزیر نفت افزود: بنزین ما بی کیفیت نیست، بخشی از آلودگی هوا به ساختار و مکانیزم خودروهای ما برمیگردد.

برچسب ها: نفت ، بنزین
خبرهای مرتبط
۶۰ لیتر سهمیه بنزین امشب شارژ می‌شود/ سهمیه‌های بنزین تغییری نمی‌کند
تأمین خوراک پتروشیمی‌ها از محل جمع آوری گاز‌های مشعل
تکذیب کشف جدید میدان گازی در شمال شرق کشور
تصمیم‌گیری درباره چند نرخی شدن بنزین فراتر از وزارت نفت است/قیمت نهایی هفته آینده کشف می‌شود
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۲
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۸:۳۸ ۲۹ آبان ۱۴۰۴
عه بی کیفیت نیس جک میفرمایی
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۱:۰۲ ۲۹ آبان ۱۴۰۴
این شما مدیران نالایق بی کیفیت هستید
۰
۰
پاسخ دادن
۲۰ تن طلا وارد کشور شد
۶۰ لیتر سهمیه بنزین امشب شارژ می‌شود/ سهمیه‌های بنزین تغییری نمی‌کند
حل بحران مسکن در گرو آزادسازی زمین
مردم هوشیار باشند؛ تبلیغات فضای مجازی درخصوص پرداخت وام، کلاهبرداری است
سرمایه‌گذاری برای استفاده از ظرفیت ۳۰ میلیون تنی بنادر کشور
صرفه‌جویی چشمگیر در هزینه و زمان متقاضیان از طریق سامانه خودنویس
حقوق جایگاه‌داران سوخت بررسی می‌شود/ جایگاه‌داران حق فروش مکمل‌های سوخت ندارند
احتمال حمله ملخ صحرایی به استان‌های جنوبی کشور
آخرین اخبار
احتمال حمله ملخ صحرایی به استان‌های جنوبی کشور
حقوق جایگاه‌داران سوخت بررسی می‌شود/ جایگاه‌داران حق فروش مکمل‌های سوخت ندارند
صرفه‌جویی چشمگیر در هزینه و زمان متقاضیان از طریق سامانه خودنویس
سرمایه‌گذاری برای استفاده از ظرفیت ۳۰ میلیون تنی بنادر کشور
۲۰ تن طلا وارد کشور شد
مردم هوشیار باشند؛ تبلیغات فضای مجازی درخصوص پرداخت وام، کلاهبرداری است
۶۰ لیتر سهمیه بنزین امشب شارژ می‌شود/ سهمیه‌های بنزین تغییری نمی‌کند
حل بحران مسکن در گرو آزادسازی زمین
یارانه آبان ماه واریز شد
ترافیک سنگین در تمامی محور‌های شمالی کشور
افزایش خام فروشی از طریق محدودیت‌هایی گاز و برق در صنایع کشور
وزش باد شدید در نوار شرقی کشور تا سه روز آینده
افزایش ۵۵۰۰ صندلی پرواز در یک سال گذشته / تعداد ناوگان فعال کشور به ۲۰۹ فروند رسید
شایعه افزایش قیمت بنزین تکذیب شد
شفافیت در معاملات مسکن از طریق سامانه خودنویس