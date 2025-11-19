باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری- محسن پاکنژاد، وزیر نفت در حاشیه جلسه هیئت دولت در پاسخ به سوالی درباره حواشی مربوط به یکی از انتصابها در هلدینگ اهداف که ادعا شده برای مهدی عبوری مدیرعامل هلدینگ حکم انفصال از خدمت صادر شده است، گفت: به من چیزی ابلاغ نشده است آن زمان که ایشان منصوب شد اساساً چنین چیزی را کسی به من ابلاغ نکرده بود. این احکام باید از طریق مبادی و مراجع ذیربط رسماً ابلاغ شود و درخواست شود که ما روی آن اقدام کنیم که طبیعتا ما هم این کار را کردیم.
وی ادامه داد: حتما استعلام از نهادهای نظارتی انجام شده و برهمین اساس من میگویم امکان ندارد بدون استعلام از نهادهای نظارتی این اقدام انجام شده باشد.
پاکنژاد در ادامه در پاسخ به سوالی درخصوص سیاستهای جدید دولت برای تأمین سوخت عنوان کرد: در زمینه فروش و توزیع سوخت، در حال حاضر هیچ مشکل یا دغدغهای وجود ندارد. برای شرایط مختلف، تمهیدات لازم پیشبینی شده و اگر زمانی محدودیتها بیشتر شود، برای همان مقاطع نیز تدابیر ویژهای در نظر گرفتهایم. دولت برای هر وضعیت احتمالی آماده است و هیچ نگرانی در این زمینه وجود ندارد.
وی ادامه داد: این اقدامات بر پایه ظرفیتهای قانونی و بر اساس آییننامه اجرایی مصوب دولت در حال انجام است. از چند ماه پیش اجرای مراحل اولیه آن آغاز شده و لازم است تأکید کنم به طور کامل توسط بخش خصوصی انجام خواهد شد. بخش خصوصی بر اساس هزینه تمامشده واردات شامل حملونقل، توزیع و عوارض قانونی اقدام به واردات خواهد کرد.
او بیان کرد:مشکلی در زمینه فروش نفت نداریم و از سالها قبل محدودیتها را شاهد بودیم ولی با تدابیر مختلف کار خود را انجام میدهیم.
وزیر نفت افزود: بنزین ما بی کیفیت نیست، بخشی از آلودگی هوا به ساختار و مکانیزم خودروهای ما برمیگردد.