باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

بمباران دو روستای دیگر در جنوب لبنان + فیلم

در ادامه تجاوز رژیم صهیونیستی به جنوب لبنان، دو روستای دیگر هدف حمله هوایی اسرائیل قرار گرفت.

باشگاه خبرنگاران جوان ـ رژیم صهیونیستی به دو روستای طیرفلسیه و عیناثا در جنوب لبنان حمله هوایی کرد.

مطالب مرتبط
بمباران دو روستای دیگر در جنوب لبنان + فیلم
young journalists club

صهیونیست‌ها در سودای اشغالگری بیشتر در کرانه باختری + فیلم

بمباران دو روستای دیگر در جنوب لبنان + فیلم
young journalists club

افکار عمومی بین‌المللی چگونه زنجیر‌های حصر رسانه‌ای رژیم را پاره کرد؟ + فیلم

بمباران دو روستای دیگر در جنوب لبنان + فیلم
young journalists club

جدایی ورزش از سیاست تنها یک شوخی مسخره است + فیلم

اخبار پیشنهادی
پربیننده‌ترین‌ها
بمب‌های خوشه‌ای آمریکا و انگلیس، عامل مرگ هزاران یمنی + فیلم
۱۴۴۱

بمب‌های خوشه‌ای آمریکا و انگلیس، عامل مرگ هزاران یمنی + فیلم

۲۸ . آبان . ۱۴۰۴
اقدام برای سوزاندن قرآن در اسلامی‌ترین شهر آمریکا + فیلم
۱۰۲۴

اقدام برای سوزاندن قرآن در اسلامی‌ترین شهر آمریکا + فیلم

۲۸ . آبان . ۱۴۰۴
سرپناه موقت هم از فلسطینی ها دریغ می شود + فیلم
۵۰۴

سرپناه موقت هم از فلسطینی ها دریغ می شود + فیلم

۲۸ . آبان . ۱۴۰۴
اقدامات سازمان یافته رژیم صهیونیستی برای اخراج فلسطینی‌ها + فیلم
۴۶۸

اقدامات سازمان یافته رژیم صهیونیستی برای اخراج فلسطینی‌ها + فیلم

۲۸ . آبان . ۱۴۰۴
فریاد حمایت از فلسطین در ورزشگاه بارسلون اسپانیا + فیلم
۴۶۵

فریاد حمایت از فلسطین در ورزشگاه بارسلون اسپانیا + فیلم

۲۸ . آبان . ۱۴۰۴
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.