بمباران دو روستای دیگر در جنوب لبنان + فیلم

\n\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646 \u0640 \u0631\u0698\u06cc\u0645 \u0635\u0647\u06cc\u0648\u0646\u06cc\u0633\u062a\u06cc \u0628\u0647 \u062f\u0648 \u0631\u0648\u0633\u062a\u0627\u06cc \u0637\u06cc\u0631\u0641\u0644\u0633\u06cc\u0647 \u0648 \u0639\u06cc\u0646\u0627\u062b\u0627 \u062f\u0631 \u062c\u0646\u0648\u0628 \u0644\u0628\u0646\u0627\u0646 \u062d\u0645\u0644\u0647 \u0647\u0648\u0627\u06cc\u06cc \u06a9\u0631\u062f.\n