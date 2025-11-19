شاه به انگلیسی‌ها گفته بود بیایید و کارخانه تولید فولاد را در ایران بسازید. اما از شاه اصرار و از انگلیس انکار که شما را چه به تولید فولاد؟ مرغ انگلیسی‌ها یک پا داشت. گفتند این همه سرمایه را می‌خواهید بریزید در کارخانه فولاد که چه بشود؟ همین پول را در بانک‌های انگلستان سپرده کنید. ما دوبرابر سود معمول بانکی هم به شما پرداخت می‌کنیم. بی‌دردسر، فولاد موردنیاز را هم وارد کنید و تمام!

این‌طور شد که قبل از پیروزی انقلاب اسلامی ایده ساخت کارخانه فولاد در ایران در نطفه خفه شد و انگلیسی‌ها با اینکه می‌توانستند برای ساخت کارخانه فولاد در ایران پول خوبی به جیب بزنند، زیر بار ساخت این کارخانه نرفتند تا مهم‌ترین بخش صنعت در ایران وابسته به واردات فولاد باقی بماند. آن‌ها می‌دانستند خودکفا شدن کشور در تولید فولاد دست ایران را پر می‌کند.