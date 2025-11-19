سرپرست شورای هماهنگی تبلیغات‌اسلامی لرستان گفت: پیکر مطهر شهدای گمنام روز دوشنبه سوم آذرماه در میدان شهدای خرم‌آباد تشییع خواهد شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - حجت‌الاسلام والمسلمین احمدرضا غلامی سرپرست شورای هماهنگی تبلیغات‌اسلامی استان لرستان گفت: پیکر مطهر شهدای گمنام روز دوشنبه سوم آذرماه همزمان با سالروز شهادت حضرت فاطمه زهرا (سلام الله علیها) در میدان شهدای خرم‌آباد تشییع خواهد شد.

وی افزود: در سایر شهرستان‌های استان نیز طبق برنامه اعلام شده آیین بدرقه شهدای گمنام برگزار خواهد شد. 

سرپرست شورای هماهنگی تبلیغات‌اسلامی استان لرستان از عموم مردم جهت حضور در این مراسم و تجدید بیعت با آرمان‌های شهدای عظیم الشأن دعوت نمود.

منبع: تبلیغات اسلامی لرستان

برچسب ها: تشییع ، شهدا ، لرستان
خرم آباد میزبان شهدای گمنام خواهد بود
