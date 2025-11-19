باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
حماسه مردم روستای ابوحمیظه در دفاع مقدس + فیلم

روستای ابوحمیظه در سوسنگرد نماد مقاومت خوزستان در دفاع مقدس است.

باشگاه خبرنگاران جوان - روستای ابوحمیظه با تقدیم ۹۸ شهید و تحمل سه روز محاصره سرانجام در ۲۸ آبان ۱۳۵۹ آزاد شد.

۵۴ نفر از اهالی آن اسیر شدند که ۵۲ نفرشان هنوز خبری در دست نیست.

