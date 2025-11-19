حماسه مردم روستای ابوحمیظه در دفاع مقدس + فیلم

\n\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646 - \u0631\u0648\u0633\u062a\u0627\u06cc \u0627\u0628\u0648\u062d\u0645\u06cc\u0638\u0647 \u0628\u0627 \u062a\u0642\u062f\u06cc\u0645 \u06f9\u06f8 \u0634\u0647\u06cc\u062f \u0648 \u062a\u062d\u0645\u0644 \u0633\u0647 \u0631\u0648\u0632 \u0645\u062d\u0627\u0635\u0631\u0647 \u0633\u0631\u0627\u0646\u062c\u0627\u0645 \u062f\u0631 \u06f2\u06f8 \u0622\u0628\u0627\u0646 \u06f1\u06f3\u06f5\u06f9 \u0622\u0632\u0627\u062f \u0634\u062f.\n\u06f5\u06f4 \u0646\u0641\u0631 \u0627\u0632 \u0627\u0647\u0627\u0644\u06cc \u0622\u0646 \u0627\u0633\u06cc\u0631 \u0634\u062f\u0646\u062f \u06a9\u0647 \u06f5\u06f2 \u0646\u0641\u0631\u0634\u0627\u0646 \u0647\u0646\u0648\u0632 \u062e\u0628\u0631\u06cc \u062f\u0631 \u062f\u0633\u062a \u0646\u06cc\u0633\u062a.\n