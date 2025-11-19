وزیر صنعت و تجارت طالبان ، در جریان سفرش به هند از نمایشگاه بین‌المللی پراگتی میدان در دهلی نو بازدید کرد و درباره گسترش همکاری‌های تجاری و رفع چالش‌های تاجران افغان با مقام‌های هندی گفتگو کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - نورالدین عزیزی، وزیر صنعت و تجارت حکومت سرپرست  ، در جریان سفر رسمی‌اش به هند، از نمایشگاه بین‌المللی «پراگتی میدان» در دهلی نو بازدید کرد.
 عزیزی در این بازدید از غرفه‌های شرکت‌های افغانستان نیز دیدن کرد

نمایندگان شرکت‌های افغان در گفتگو با وزیر، ضمن ابراز رضایت از همکاری‌های تجاری با هند، مشکلاتی در حوزه‌های بانکی، گمرکی و مقرراتی را مطرح کردند. وزیر صنعت و تجارت نیز اطمینان داد که این مسائل را در دیدار با مقام‌های هندی پیگیری خواهد کرد.

 عزیزی همچنین در نشست جداگانه با رهبری سازمان توسعه تجارت هند، بر اهمیت حضور فعال افغانستان در نمایشگاه‌های بین‌المللی تأکید نمود. در این دیدار، موضوعاتی چون ، تسهیل صدور ویزه، و برگزاری نمایشگاه‌های مشترک میان کابل و دهلی نو بررسی شد.

این دیدارها بخشی از تلاش‌های افغانستان برای تقویت جایگاه تجاری‌اش در منطقه و گسترش همکاری‌های اقتصادی با هندوستان عنوان شده است.

