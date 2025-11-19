باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
تولد نوزاد عجول در بالگرد هلال احمر + فیلم

یک نوزاد عجول در بالگرد هلال احمر به دنیا آمد.

باشگاه خبرنگاران جوان - یک بالگرد هلال احمر که برای نجات و انتقال مادر باردار اعزام شده بود، پیش از فرود محل تولد نوزاد پسر شد.

