تولد نوزاد عجول در بالگرد هلال احمر + فیلم

\n\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646 - \u06cc\u06a9 \u0628\u0627\u0644\u06af\u0631\u062f \u0647\u0644\u0627\u0644 \u0627\u062d\u0645\u0631 \u06a9\u0647 \u0628\u0631\u0627\u06cc \u0646\u062c\u0627\u062a \u0648 \u0627\u0646\u062a\u0642\u0627\u0644 \u0645\u0627\u062f\u0631 \u0628\u0627\u0631\u062f\u0627\u0631 \u0627\u0639\u0632\u0627\u0645 \u0634\u062f\u0647 \u0628\u0648\u062f\u060c \u067e\u06cc\u0634 \u0627\u0632 \u0641\u0631\u0648\u062f \u0645\u062d\u0644 \u062a\u0648\u0644\u062f \u0646\u0648\u0632\u0627\u062f \u067e\u0633\u0631 \u0634\u062f.\n