پیکر پاک و مطهر ۷ شهید گمنام دوران دفاع مقدس عصر امروز وارد رشت مرکز استان گیلان شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - مردم متدین و شهیدپرور استان گیلان امروز با حضور در سالن نیروی انتظامی رشت از پیکر مطهر ۷ شهید گمنام دوران دفاع مقدس، استقبال کردند.

سرهنگ پاسدار حسن حبیبی، مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس گیلان گفت: مردم نقاط مختلف استان اعم از مدارس، دانشگاه‌ها، مساجد، نهاد‌ها و دستگاه‌های اجرایی میزبان پیکر مطهر این شهدای سرافراز کشور خواهند بود.

او با بیان اینکه پیکر پاک این ۷ شهید گمنام روز دوشنبه سوم آذر ماه همزمان با سالروز شهادت حضرت فاطمه زهرا (س) در رشت تشییع خواهد شد، افزود: بر این اساس پیکر مطهر شهدای یاد شده ابتدا از سپاه مرکزی ناحیه رشت واقع در پل عراق تا میدان ذهاب شهدای این شهر تشییع و پس از اقامه نماز، پیکر پاک و مطهر ۲ شهید در شهرستان تالش به خاک سپرده می‌شوند.

مدیرکل حفظ آثار دفاع مقدس گیلان تصریح کرد: پیکر مطهر یک شهید در دانشگاه آزاد اسلامی واحد تالش و پیکر پاک شهید دیگر هم در پارک آفتاب لیسار این شهرستان به خاک سپرده خواهند شد.

به گفته سرهنگ حبیبی، در حال حاضر ۲۰۲ شهید گمنام دوران دفاع مقدس در ۷۰ یادمان شهدای گیلان تدفین شده‌اند.

منبع: ایرنا