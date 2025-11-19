پیکر پاک و مطهر ۷ شهید گمنام دوران دفاع مقدس عصر امروز وارد رشت مرکز استان گیلان شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - مردم متدین و شهیدپرور استان گیلان امروز با حضور در سالن نیروی انتظامی رشت از پیکر مطهر ۷ شهید گمنام دوران دفاع مقدس، استقبال کردند.

سرهنگ پاسدار حسن حبیبی، مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس گیلان گفت: مردم نقاط مختلف استان اعم از مدارس، دانشگاه‌ها، مساجد، نهاد‌ها و دستگاه‌های اجرایی میزبان پیکر مطهر این شهدای سرافراز کشور خواهند بود.

او با بیان اینکه پیکر پاک این ۷ شهید گمنام روز دوشنبه سوم آذر ماه همزمان با سالروز شهادت حضرت فاطمه زهرا (س) در رشت تشییع خواهد شد، افزود: بر این اساس پیکر مطهر شهدای یاد شده ابتدا از سپاه مرکزی ناحیه رشت واقع در پل عراق تا میدان ذهاب شهدای این شهر تشییع و پس از اقامه نماز، پیکر پاک و مطهر ۲ شهید در شهرستان تالش به خاک سپرده می‌شوند.

مدیرکل حفظ آثار دفاع مقدس گیلان تصریح کرد: پیکر مطهر یک شهید در دانشگاه آزاد اسلامی واحد تالش و پیکر پاک شهید دیگر هم در پارک آفتاب لیسار این شهرستان به خاک سپرده خواهند شد.

به گفته سرهنگ حبیبی، در حال حاضر ۲۰۲ شهید گمنام دوران دفاع مقدس در ۷۰ یادمان شهدای گیلان تدفین شده‌اند.

 منبع: ایرنا

برچسب ها: شهید گمنام ، دفاع مقدس
خبرهای مرتبط
اجلاسیه پایانی کنگره هشت هزار شهیدگیلان مزین به ۲ شهید گمنام شد + فیلم
گیلان میزبان هفت شهید گمنام
تشییع پیکر پاک شهید فلاحی در سنگر + تصاویر
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
افتتاح نمایشگاه بین المللی تجارت با کشورهای حاشیه دریای خزر در منطقه آزاد انزلی + تصاویر
در اختتامیه اجلاس استانداران ساحلی حوزه دریای خزر چه گذشت؟
تراز آب خزر از ۵ سال پیش تاکنون یک متر کمتر شده است
عزم کشور‌های حوزه خزر برای ساختن آینده‌ای روشن‌تر
ایران، آماده بهره‌برداری از ظرفیت‌های محلی و محیط زیستی در خزر
دریای خزر، مسیر جدید رفاه ملت‌های منطقه
برگزاری سوگواره «یاس نبوی» در ۴۹۵ بقعه متبرکه گیلان
لزوم فعال‌سازی ظرفیت‌های مغفول در تجارت دریای خزر
شهید گمنام سلام؛ خبر آوردند بازم تو شهر مهمونیه
آخرین اخبار
شهید گمنام سلام؛ خبر آوردند بازم تو شهر مهمونیه
افتتاح نمایشگاه بین المللی تجارت با کشورهای حاشیه دریای خزر در منطقه آزاد انزلی + تصاویر
در اختتامیه اجلاس استانداران ساحلی حوزه دریای خزر چه گذشت؟
دریای خزر، مسیر جدید رفاه ملت‌های منطقه
برگزاری سوگواره «یاس نبوی» در ۴۹۵ بقعه متبرکه گیلان
عزم کشور‌های حوزه خزر برای ساختن آینده‌ای روشن‌تر
ایران، آماده بهره‌برداری از ظرفیت‌های محلی و محیط زیستی در خزر
تراز آب خزر از ۵ سال پیش تاکنون یک متر کمتر شده است
لزوم فعال‌سازی ظرفیت‌های مغفول در تجارت دریای خزر
توزیع ۱۶۰ کتیبه پرچم فاطمی/ از اعزام زائر اولی تا توزیع اطعام فاطمی در گیلان
در میزگرد «ترانزیت، لجستیک و توسعه کریدور شمال–جنوب» چه مواردی مطرح شد؟