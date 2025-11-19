فرمانده سپاه ناحیه امام حسن مجتبی (ع) شیراز با گرامیداشت یاد شهیدان انقلاب، دفاع مقدس و جنگ دوازده روزه، تأکید کرد که امنیت و عزت ایران نتیجه ایثارگری شهداست.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم رضایی - سرهنگ حسین غلباش در نشست خبری هفته بسیج با حضور اصحاب رسانه، ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای انقلاب اسلامی، دفاع مقدس، مدافعان حرم، شهدای خدمت و شهدای جنگ دوازده روزه، به ویژه سردار شهید حاج غلامحسین رز، تأکید کرد: اقتدار و امنیت امروز کشور مرهون خون پاک شهیدان و ایثارگری‌های آنان است.

او با اشاره به تغییر نام سپاه ناحیه احمد بن موسی (ع) به سپاه امام حسن مجتبی (ع) گفت: این تغییر نام در نیمه دوم سال جاری صورت گرفت و از این پس برنامه‌ها و فعالیت‌های این ناحیه با نام امام حسن مجتبی (ع) ادامه خواهد یافت.

فرمانده سپاه ناحیه امام حسن مجتبی (ع) شیراز بسیج را یادگار امام خمینی (ره) دانست و افزود: امام راحل هیچ‌گاه به سرنگونی رژیم شاهنشاهی یا شکست قدرت‌های شرق و غرب افتخار نکردند، بلکه افتخار ایشان بسیجی بودن بود. امروز نیز وظیفه همه ما پاسداری از این امانت بزرگ است.

سرهنگ غلباش با اشاره به آغاز هفته بسیج از ۳۰ آبان تا ۶ آذر با شعار «بسیج، مردم و اقتدار من» گفت: امسال هفته بسیج دو ویژگی مهم دارد؛ نخست همزمانی با ایام فاطمیه که برنامه‌ها رنگ و بوی معنوی خاصی خواهد داشت و دوم، برگزاری نخستین هفته بسیج پس از جنگ دوازده روزه غزه که یادآور نقش‌آفرینی بسیج در عرصه‌های امنیتی و مردمی است.

او از اجرای بیش از ۱۴۰۴ برنامه در سطح سپاه ناحیه امام حسن مجتبی (ع) خبر داد و افزود: این برنامه‌ها در قالب جهاد تبیین، جهاد خدمت‌رسانی، جهاد امیدآفرینی، جهاد علمی و جهاد اقتصادی برگزار می‌شود. همچنین ۸۵۰ عنوان برنامه پایگاه‌محور و مردم‌محور در ۲۰۰ پایگاه مقاومت شرق شیراز و ۲۲ رده بسیج اقشار مختلف اجرا خواهد شد.

فرمانده سپاه ناحیه امام حسن مجتبی (ع) شیراز با اشاره به محوریت مساجد در برنامه‌های امسال گفت: یکی از اهداف ما احیای مساجد و تقویت فعالیت‌های فرهنگی در محلات است. در همین راستا، سرکشی به خانواده‌های معظم شهدا، تجلیل از ایثارگران و پیشکسوتان بسیجی، برگزاری یادواره شهدا در ۱۵ محله و بزرگداشت شهدای جنگ دوازده روزه در ۸۹ مسجد و حسینیه شیراز پیش‌بینی شده است.

او همچنین از افتتاح پایگاه علمی سپاه امام حسن مجتبی (ع)، تجلیل از نخبگان علمی بسیج و برنامه‌ریزی برای راه‌اندازی بزرگ‌ترین مرکز هوش مصنوعی در شیراز خبر داد.

سرهنگ غلباش در بخش دیگری از سخنان خود به اقدامات محرومیت‌زدایی اشاره کرد و گفت: در هفته بسیج، توزیع بسته‌های معیشتی، جهیزیه، افتتاح ۲۵ واحد مسکن محرومین و اجرای چهار اردوی جهادی پزشکی در محلات حاشیه شهر شیراز انجام خواهد شد. همچنین هفت کارگاه اشتغال و ۹۶۰ طرح مشاغل خانگی با حمایت سپاه راه‌اندازی شده است.

او افزود: در حوزه فرهنگی نیز بزرگ‌ترین محفل قرآنی دانش‌آموزی با حضور ۶۴ هزار دانش‌آموز آموزش و پرورش ناحیه چهار شیراز روز دوم آذر برگزار خواهد شد.

فرمانده سپاه ناحیه امام حسن مجتبی (ع) شیراز در پایان خاطرنشان کرد: بسیج امروز با رویکرد محله‌محور و مردم‌محور، در عرصه‌های علمی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی نقش‌آفرینی می‌کند و این حرکت جمعی، تجلی اقتدار مردمی نظام اسلامی است.