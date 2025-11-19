باشگاه خبرنگاران جوان _ در راستای گرامیداشت هفته بسیج اعضای ستاد گرامی داشت هفته بسیج سپاه سلمان با نماینده ولی فقیه و امام جمعه زاهدان دیدار و گفت‌و‌گو کردند.

سردار احمد شفائی، فرمانده سپاه سلمان در این دیدار ضمن گرامی‌داشت یاد و نام شهدا به ویژه شهدای استان و بسیجیان گمنام بر تداوم راه آنها تاکید و اظهار داشت: بسیج شجره طیبه و لشکر مخلص خدا است.

وی ضمن گرامی‌داشت هفته بسیج هدف کلی اجرای برنامه‌های هفته بسیج را تبیین خدمات و دستاورد‌های ۴۶ساله بسیج مستضعفین برشمرد.

سردار شفائی، محور‌های اصلی برنامه و فعالیت‌های هفته بسیج را بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی و فرمایشات، منویات امامین انقلاب، سند راهبردی اعتلای بسیج و شعار سال نامگذاری شده توسط امام خامنه‌ای عنوان کرد.

فرمانده سپاه سلمان گفت: برنامه‌های هفته بسیج در سال جاری با شعار بسیج، مردم، اقتدار ملی در سه سطح استان، شهرستان و حوزه اجرایی می‌شود.

سردار شفائی افزود: هر ساله توفیق داشته‌ایم که گزارش مختصری از فعالیت‌ها و اقدامات انجام شده را خدمت نماینده ولی فقیه در استان ارائه و از رهنمود‌های ارزشمندشان بهره‌مند شویم.

فرمانده سپاه سلمان با اشاره به فرمایش حضرت امام خمینی (ره) که فرمودند بسیج مدرسه عشق است تصریح کرد:این عنوان عنوانی پر معنا می‌باشد.

این مسئول به دیدار سال گذشته بسیجیان با رهبر معظم انقلاب اسلامی اشاره کرد و گفت: حضرت آقا در دیدار سال قبل با بسیجیان در ۵ آذر بر خداباوری و خودباوری تاکید کردند.

فرمانده سپاه سلمان چکیده سخنرانی رهبر انقلاب را به این شرح مطرح کرد: بسیج مستضعفین، در کشور، یک پدیده‌ی بی‌نظیر بود که به وجود آمد؛ این پدیده، در هیچ نقطه‌ی دیگری، در هیچ کشور دیگری در عالم، به این شکل سابقه نداشت و پدیده‌ی استثنائی محسوب می‌شد.

وی در ادامه با تاکید براین نکته که بسیج در اصل، یک شبکه‌سازی فرهنگی و اجتماعی و البتّه نظامی است. آن چیزی که امروز به ذهن می‌رسد، جنبه‌ی نظامی بسیج است، در حالی که جنبه‌ی نظامی با همه‌ی اهمّیّتش بیش از جنبه‌های فرهنگی بسیج و جنبه‌های اجتماعی بسیج نیست، ادامه داد: بسیج در درجه اول با تفکر و فرهنگ جهادی آمیخته شده و همیشه کمک حال دولت بوده است.

این مسئول در پایان برگزاری میز‌های خدمت جهادی، دیدار و تجلیل از خانواده معظم شهدا، تجلیل از مدیران منتخب و برگزیده شورای تحول محله، اجرای رویداد استانی بانوی تمدن ساز، تقدیر و تجلیل از بسیجیان الگو و نمونه، افتتاح پروژه‌های سازندگی، عمرانی، محرومیت زدایی و اقتصادمقاومتی، ارایه خدمات مشاوره حقوقی رایگان در مساجد، اعزام گروه‌های جهادی به نقاط هدف، اعزام تیم‌های پزشکی و درمانی به مناطق کم برخوردار را از مهم‌ترین برنامه‌های اجرایی در طول هفته بسیج بر شمرد.

منبع سپاه سلمان سیستان و بلوچستان