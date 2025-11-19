سردار شفائی گفت: برنامه‌های هفته بسیج در سال جاری با شعار بسیج، مردم، اقتدار ملی در سه سطح استان، شهرستان و حوزه اجرایی می‌شود.

باشگاه خبرنگاران جوان _ در راستای گرامیداشت هفته بسیج اعضای ستاد گرامی داشت هفته بسیج سپاه سلمان با نماینده ولی فقیه و امام جمعه زاهدان دیدار و گفت‌و‌گو کردند.

سردار احمد شفائی، فرمانده سپاه سلمان در این دیدار ضمن گرامی‌داشت یاد و نام شهدا به ویژه شهدای استان و بسیجیان گمنام بر تداوم راه آنها تاکید و اظهار داشت: بسیج شجره طیبه و لشکر مخلص خدا است.

وی ضمن گرامی‌داشت هفته بسیج هدف کلی اجرای برنامه‌های هفته بسیج را تبیین خدمات و دستاورد‌های ۴۶ساله بسیج مستضعفین برشمرد.

سردار شفائی، محور‌های اصلی برنامه و فعالیت‌های هفته بسیج  را بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی و فرمایشات،   منویات امامین انقلاب، سند راهبردی اعتلای بسیج و شعار سال نامگذاری شده توسط امام خامنه‌ای عنوان کرد.

 فرمانده سپاه سلمان گفت: برنامه‌های هفته بسیج در سال جاری با شعار بسیج، مردم، اقتدار ملی در سه سطح استان، شهرستان و حوزه اجرایی می‌شود.

سردار شفائی افزود: هر ساله توفیق داشته‌ایم که گزارش مختصری از فعالیت‌ها و اقدامات انجام شده را خدمت نماینده ولی فقیه در استان ارائه و از رهنمود‌های ارزشمندشان بهره‌مند شویم.

فرمانده سپاه سلمان با اشاره به فرمایش حضرت امام خمینی (ره) که فرمودند بسیج مدرسه عشق است تصریح کرد:این عنوان عنوانی پر معنا می‌باشد.

این مسئول به دیدار سال گذشته بسیجیان با رهبر معظم انقلاب اسلامی اشاره  کرد و گفت: حضرت آقا در دیدار سال قبل با بسیجیان در ۵ آذر بر خداباوری و خودباوری تاکید کردند.

فرمانده سپاه سلمان چکیده سخنرانی رهبر انقلاب را  به این شرح مطرح کرد: بسیج مستضعفین، در کشور، یک پدیده‌ی بی‌نظیر بود که به وجود آمد؛ این پدیده، در هیچ نقطه‌ی دیگری، در هیچ کشور دیگری در عالم، به این شکل سابقه نداشت و پدیده‌ی استثنائی محسوب می‌شد.

وی در ادامه  با تاکید براین نکته که بسیج در اصل، یک شبکه‌سازی فرهنگی و اجتماعی و البتّه نظامی است. آن چیزی که امروز به ذهن می‌رسد، جنبه‌ی نظامی بسیج است، در حالی که جنبه‌ی نظامی با همه‌ی اهمّیّتش بیش از جنبه‌های فرهنگی بسیج و جنبه‌های اجتماعی بسیج نیست، ادامه داد: بسیج در درجه اول با تفکر و فرهنگ جهادی آمیخته شده و همیشه کمک حال دولت بوده است.

این مسئول در پایان برگزاری میز‌های خدمت جهادی، دیدار و تجلیل از خانواده معظم شهدا، تجلیل از مدیران منتخب و برگزیده شورای تحول محله، اجرای رویداد استانی بانوی تمدن ساز، تقدیر و تجلیل از بسیجیان الگو و نمونه، افتتاح پروژه‌های سازندگی، عمرانی، محرومیت زدایی و اقتصادمقاومتی، ارایه خدمات مشاوره حقوقی رایگان در مساجد، اعزام گروه‌های جهادی به نقاط هدف، اعزام تیم‌های پزشکی و درمانی به مناطق کم برخوردار را از مهم‌ترین برنامه‌های اجرایی در طول هفته بسیج بر شمرد.

منبع سپاه سلمان سیستان و بلوچستان 

برچسب ها: سپاه سلمان ، نماینده ولی فقیه
خبرهای مرتبط
سربازی یعنی پوشش سنگر‌های خالی در مقابله با دشمن
انقلاب اسلامی دایه دار جبهه حق است
رمز استمرار انقلاب اسلامی از زبان امام جمعه زاهدان
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
نخستین طرح فاضلاب روستایی سیستان و بلوچستان به بهره‌برداری رسید
روند همکاری‌های مشترک برای تکمیل طرح فاضلاب زهک بررسی شد
سند راهبردی اعتلای بسیج یکی از محور‌های اجرای برنامه‌های هفته بسیج است
آخرین اخبار
سند راهبردی اعتلای بسیج یکی از محور‌های اجرای برنامه‌های هفته بسیج است
نخستین طرح فاضلاب روستایی سیستان و بلوچستان به بهره‌برداری رسید
روند همکاری‌های مشترک برای تکمیل طرح فاضلاب زهک بررسی شد