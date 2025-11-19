حماس حمله رژیم صهیونیستی به اردوگاه عین‌الحلوه را «قتل‌عام» و جنایت علیه بشریت دانست و کابینه نتانیاهو را مسئول کامل آن معرفی کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - جنبش حماس حمله رژیم صهیونیستی به اردوگاه آوارگان فلسطینی «عین الحلوه» در جنوب لبنان را محکوم کرد و آن را «قتل عامی» خواند که کابینه بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر رژیم، مسئولیت کامل آن را بر عهده دارد.

علی برکه، از مقامات ارشد حماس گفت که این حمله پناهندگان فلسطینی در لبنان را هدف قرار داده و جنایتی علیه بشریت است که به «کارنامه سیاه» جنایات اسرائیل علیه فلسطینیان در داخل و خارج از سرزمین‌های فلسطینی می‌افزاید.

برکه گفت که حمله به یکی از بزرگترین اردوگاه‌های فلسطینی در لبنان در چارچوب طرح گسترده‌تر رژیم صهیونیستی با هدف تضعیف پناهندگان فلسطینی، تضعیف حق بازگشت آنها و بی‌ثبات کردن اردوگاه‌ها از نظر اجتماعی و ملی قرار می‌گیرد.

وی افزود که حمله به عین الحلوه نیازمند یک پاسخ یکپارچه فلسطینی است و از همه جناح‌ها خواست که مواضع خود را نزدیک کنند، از اردوگاه‌ها محافظت کنند و وحدت ملی را در دفاع از حقوق پناهندگان تقویت کنند.

پیش از این، مقامات لبنانی اعلام کردند که حملات هوایی رژیم صهیونیستی بر یک اردوگاه آوارگان فلسطینی در جنوب لبنان دست کم ۱۳ شهید و چندین زخمی به جا گذاشته است. رژیم صهیونیستی در ادامه، برای توجیه جنایت خود، گفت که حملات علیه یک مجتمع آموزشی جنبش حماس صورت گرفته است. با این حال، حماس در بیانیه‌ای این ادعا را رد کرده و آن را «دروغ» خواند.

منبع: الجزیره

