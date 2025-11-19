باشگاه خبرنگاران جوان ـ معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تهران در پی انتشار اخباری درباره تداوم ساخت‌وساز در حریم کاخ گلستان در اطلاعیه‌ای، این موضوع را تکذیب کرد.

بر اساس ضوابط شهرسازی، هرگونه ساخت‌وساز در مجاورت حریم تاریخی بازار، منوط به اخذ تأییدیه مکتوب از میراث فرهنگی است و پروانه ساختمانی این پروژه نیز با ملاحظه همین موضوع و تأیید مکتوب میراث فرهنگی صادر شده است.

این اطلاعیه می‌افزاید: حریم ارتفاعی ساختمان مزبور، در حد ۸ متر با دستور میراث فرهنگی تثبیت شده و اختلاف فعلی در حدود «طبقات منفی» پروژه وجود دارد.