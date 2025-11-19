در میان داراییهای سنتی، طلای آبشده همواره جایگاه ویژهای در سبد سرمایهگذاری خانوارها و نهادهای مالی ایرانی داشته است. این جایگاه نه تنها به دلیل ارزش ذاتی طلا، بلکه به واسطه عملکرد آن به عنوان پناهگاه امن در بحرانهای اقتصادی و تورمی استوار است. با نزدیک شدن به پایان سال ۱۴۰۴، سؤال اصلی بسیاری از سرمایهگذاران و مردم عادی این است:
طلای آبشده تا آخر سال به چه حدی قیمت خواهد گرفت؟
در این مقاله، با بررسی دقیق عوامل موثر، از روند جهانی طلا گرفته تا تحولات داخلی و منطقهای، پیشبینیهای مبتنی بر شواهد ارائه میشود.
در حال حاضر (تاریخ نگارش: ۲۸ آبان ۱۴۰۴)، قیمت هر گرم طلای آبشده ۱۸ عیار امروز بین ۱۱۱۰۰ تا ۱۱۳۰۰ میلیون تومان نوسان دارد. این رقم تأثیر مستقیمِ افزایش قیمت اونس جهانی طلا و همچنین نوسانات نرخ ارز و تورم داخلی است.
قیمت اونس طلا در بازارهای جهانی نیز در محدوده ۴۰۰۰ تا ۴۱۰۰ دلار ثبت شده و نزدیک به سطحهای رکوردشکن تاریخی قرار دارد.
تحلیلگران برجسته جهانی، از جمله گلدمن ساکس (Goldman Sachs)، UBS و جیپی مورگان چند سناریو را برای قیمت اونس طلا تا پایان سال میلادی ۲۰۲۵ مطرح کردهاند:
از آنجا که فدرال رزرو تاکنون هیچ اشارهای به کاهش نرخ بهره در ماههای باقیمانده سال نداشته و در مقابل، با تورم ماندگار، احتمال افزایش نرخ در بلندمدت همچنان وجود دارد، غلبه سناریوهای تنشزا و تورمی احتمال بیشتری دارد.
قیمت طلای آبشده در ایران مستقیماً تحت تأثیر سه عامل اصلی است:
با فرض:
قیمت هر گرم طلای آبشده ۱۸ عیار در پایان سال ۱۴۰۴ احتمالاً بین ۱۲ تا ۱۲.۵ میلیون تومان خواهد بود.
این محاسبه مبتنی بر فرمول استاندارد تبدیل است:
قیمت هر گرم طلا=۳۱.۱(قیمت اونس×قیمت دلار)×0.۷۵۴
(ضریب ۰.۷۵۴ نشاندهنده خلوص ۱۸ عیار، و ۳۱.۱ گرم تبدیل اونس به گرم است)
با احتساب این فرمول، رقم واقعی به ۱۲ تا ۱۲.۵ میلیون تومان خواهد رسید.
|
سناریو
|
وضعیت سیاسی-اقتصادی
|
قیمت اونس جهانی
|
نرخ دلار (تومان)
|
قیمت گرم طلای آبشده (میلیون تومان)
|
بهینه (خوشبینانه)
|
ثبات نسبی، کاهش تنش، مدیریت تورم
|
۴۰۰۰–۳۷۰۰ دلار
|
۱۱۰–۱۲۰ هزار
|
۹۸۰۰–۱۱۵۰۰
|
مرکزی (محتملترین)
|
تنش متوسط، تورم ادامهدار، تقاضای داخلی افزایشی
|
۴۰۰۰–۴۳۰۰ دلار
|
۱۲۰–۱۴۰ هزار
|
۱۱۵۰۰–۱۴۵۰۰
|
بحرانی (بدبینانه)
|
تشدید درگیری، تحریمهای جدید، سکته ارزی
|
۴۳۰۰–۴۶۰۰ دلار
|
۱۳۰–۱۶۰ هزار
|
۱۳۵۰۰–۱۷۸۰۰
نتیجهگیری تحلیلی:
با توجه به شواهد موجود از جمله بالا بودن سطح فعلی اونس طلا، ناپایداری ساختاری اقتصاد ایران، و فشارهای ژئوپلیتیکی منطقهای، سناریوی مرکزی (۱۱۵۰۰ تا ۱۴۵۰۰ میلیون تومان) بیشترین احتمال را دارد. احتمال رسیدن قیمت به ۱۸ میلیون تومان نیز در صورت وقوع یک شوک سیاسی یا ارزی در ماههای آینده، دور از انتظار نیست.
طلای آبشده در ایران دیگر ابزار سفتهبازی نیست؛ بلکه پوششی برای حفظ ارزش پسانداز در برابر هرساله افزایش قیمتهاست. انتظار نداشته باشید با خرید طلا ثروتمند شوید، اما اگر از آن غفلت کنید، احتمالاً فرسودگی سرمایه شما شتاب بیشتری خواهد گرفت.
با توجه به روند صعودی تاریخی طلا در شرایط بحران، و با در نظر گرفتن تمام شاخصهای اقتصادی، سیاسی و روانی، قیمت طلای آبشده تا پایان سال ۱۴۰۴ با احتمال بالا به محدوده ۱۳ تا ۱۵ میلیون تومان خواهد رسید و در بدترین شرایط (که متاسفانه غیرمحال نیست)، ممکن است به ۱۸ میلیون نیز برسد.