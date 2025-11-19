در میان دارایی‌های سنتی، طلای آب‌شده همواره جایگاه ویژه‌ای در سبد سرمایه‌گذاری خانوارها و نهادهای مالی ایرانی داشته است. این جایگاه نه تنها به دلیل ارزش ذاتی طلا، بلکه به واسطه عملکرد آن به عنوان پناهگاه امن در بحران‌های اقتصادی و تورمی استوار است. با نزدیک شدن به پایان سال ۱۴۰۴، سؤال اصلی بسیاری از سرمایه‌گذاران و مردم عادی این است:

طلای آب‌شده تا آخر سال به چه حدی قیمت خواهد گرفت؟

در این مقاله، با بررسی دقیق عوامل موثر، از روند جهانی طلا گرفته تا تحولات داخلی و منطقه‌ای، پیش‌بینی‌های مبتنی بر شواهد ارائه می‌شود.

وضعیت کنونی قیمت طلا (آبان ۱۴۰۴ / نوامبر ۲۰۲۵)

در حال حاضر (تاریخ نگارش: ۲۸ آبان ۱۴۰۴)، قیمت هر گرم طلای آب‌شده ۱۸ عیار امروز بین ۱۱۱۰۰ تا ۱۱۳۰۰ میلیون تومان نوسان دارد. این رقم تأثیر مستقیمِ افزایش قیمت اونس جهانی طلا و همچنین نوسانات نرخ ارز و تورم داخلی است.

قیمت اونس طلا در بازارهای جهانی نیز در محدوده ۴۰۰۰ تا ۴۱۰۰ دلار ثبت شده و نزدیک به سطح‌های رکوردشکن تاریخی قرار دارد.

چشم‌انداز قیمت جهانی طلا تا پایان ۲۰۲۶ (مصادف با پایان سال ۱۴۰۴)

تحلیل‌گران برجسته جهانی، از جمله گلدمن ساکس (Goldman Sachs)، UBS و جی‌پی مورگان چند سناریو را برای قیمت اونس طلا تا پایان سال میلادی ۲۰۲۵ مطرح کرده‌اند:

سناریوی خنثی (ثبات نسبی) : در صورت عدم تشدید درگیری‌های ژئوپلیتیکی و عدم کاهش نرخ بهره فدرال رزرو، قیمت اونس طلا احتمالاً در بازه ۳۴۰۰ تا ۳۶۰۰ دلار تثبیت می‌شود.

: در صورت عدم تشدید درگیری‌های ژئوپلیتیکی و عدم کاهش نرخ بهره فدرال رزرو، قیمت اونس طلا احتمالاً در بازه تثبیت می‌شود. سناریوی تنش‌زا (افزایش بحران منطقه‌ای یا جهانی) : در این حالت، که با توجه به وضعیت فعلی خلیج فارس و خاورمیانه بعید نیست، طلا می‌تواند به کانال ۴۶۰۰ دلار برسد. برخی تحلیلگران حتی اشاره به سطح ۵۰۰۰ دلار در صورت وقوع شوک سیاسی بزرگ (مانند گسترش جنگ) دارند.

: در این حالت، که با توجه به وضعیت فعلی خلیج فارس و خاورمیانه بعید نیست، طلا می‌تواند به برسد. برخی تحلیلگران حتی اشاره به سطح در صورت وقوع شوک سیاسی بزرگ (مانند گسترش جنگ) دارند. سناریوی مطلوب (کاهش تورم و بهبود روابط بین‌المللی): اگر فشار تورمی در آمریکا به‌طور قابل توجهی کاهش یابد و فدرال رزرو کاهش نرخ بهره را آغاز کند، این عامل نیز به نفع طلا عمل خواهد کرد، چرا که طلا در محیط‌های کم‌بهره، جذابیت سرمایه‌گذاری خود را افزایش می‌دهد.

از آنجا که فدرال رزرو تاکنون هیچ اشاره‌ای به کاهش نرخ بهره در ماه‌های باقی‌مانده سال نداشته و در مقابل، با تورم ماندگار، احتمال افزایش نرخ در بلندمدت همچنان وجود دارد، غلبه سناریوهای تنش‌زا و تورمی احتمال بیشتری دارد.

قیمت طلای آب‌شده در ایران مستقیماً تحت تأثیر سه عامل اصلی است:

قیمت اونس جهانی (دلاری) نرخ دلار میزان عرضه و تقاضای داخلی + هزینه‌های ذوب و ریزش

با فرض:

رسیدن اونس طلا به ۴۳۰۰ دلار تا پایان سال

تا پایان سال نرخ دلار در محدوده ۱۱۰۰۰۰ تا ۱۲۰۰۰۰ تومان (بر اساس روند فعلی نوسان دلار و تورم پیش‌بینی‌شده سه‌رقمی سالانه)

(بر اساس روند فعلی نوسان دلار و تورم پیش‌بینی‌شده سه‌رقمی سالانه) حفظ سربارهای رایج در بازار طلا (حدود ۵–۷٪ برای فرآوری و عرضه)

قیمت هر گرم طلای آب‌شده ۱۸ عیار در پایان سال ۱۴۰۴ احتمالاً بین ۱۲ تا ۱۲.۵ میلیون تومان خواهد بود.

این محاسبه مبتنی بر فرمول استاندارد تبدیل است:

قیمت هر گرم طلا=۳۱.۱(قیمت اونس×قیمت دلار)×0.۷۵۴​

(ضریب ۰.۷۵۴ نشان‌دهنده خلوص ۱۸ عیار، و ۳۱.۱ گرم تبدیل اونس به گرم است)

با احتساب این فرمول، رقم واقعی به ۱۲ تا ۱۲.۵ میلیون تومان خواهد رسید.

عوامل کلیدی موثر بر نوسان قیمت تا پایان سال

۱. تحولات سیاسی-ژئوپلیتیکی

درگیری‌های منطقه‌ای : هر تشدیدی در نزاع خلیج فارس، دریای سرخ یا خاورمیانه، فوراً جریان سرمایه به سمت طلا را تقویت می‌کند.

: هر تشدیدی در نزاع خلیج فارس، دریای سرخ یا خاورمیانه، فوراً جریان سرمایه به سمت طلا را تقویت می‌کند. تحریم‌ها و مذاکرات هسته‌ای : هر خبر مثبت یا منفی درباره برجام یا مذاکرات ایران با غرب، می‌تواند نوسان شدیدی در نرخ ارز و در پی آن، طلا ایجاد کند.

: هر خبر مثبت یا منفی درباره برجام یا مذاکرات ایران با غرب، می‌تواند نوسان شدیدی در نرخ ارز و در پی آن، طلا ایجاد کند. انتخابات آمریکا (نوامبر ۲۰۲۴ بود، اما تأثیرات آن تا ۲۰۲۵ ادامه دارد): سیاست‌های نوظهور دولت آمریکا در قبال تورم و ایران، نقش تعیین‌کننده‌ای خواهد داشت.

۲. شرایط اقتصادی داخلی

تورم : با پیش‌بینی تورم سالانه بالای ۴۰٪، فشار بر طلا به عنوان پوشش تورمی چند برابر می‌شود.

: با پیش‌بینی تورم سالانه بالای ۴۰٪، فشار بر طلا به عنوان پوشش تورمی چند برابر می‌شود. نقدینگی و نرخ ارز : افزایش نقدینگی بدون پشتوانه، به‌ویژه در چهار ماهه پایانی سال، احتمالاً به رشد مجدد دلار و در پی آن طلا منجر خواهد شد.

: افزایش نقدینگی بدون پشتوانه، به‌ویژه در چهار ماهه پایانی سال، احتمالاً به رشد مجدد دلار و در پی آن طلا منجر خواهد شد. سیاست‌های پولی بانک مرکزی: اگر بانک مرکزی سعی در «مدیریت نرخ ارز» با ابزارهای موقتی داشته باشد، تنها باعث تأخیر در افزایش قیمت‌ها می‌شود، نه جلوگیری از آن.

۳. رفتار بازار و روان سرمایه‌گذار

فصل پاییز و نزدیک شدن به نوروز : همواره با افزایش تقاضا برای طلای زینتی و آب‌شده همراه بوده است. این روند در سال ۱۴۰۴ نیز انتظار می‌رود.

: همواره با افزایش تقاضا برای طلای زینتی و آب‌شده همراه بوده است. این روند در سال ۱۴۰۴ نیز انتظار می‌رود. کاهش جذابیت بورس و مسکن : در صورت ادامه رکود یا افت بازار سهام و سفتی بازار مسکن، سرمایه‌های فرار به سمت طلا و سکه افزایش خواهد یافت.

: در صورت ادامه رکود یا افت بازار سهام و سفتی بازار مسکن، سرمایه‌های فرار به سمت طلا و سکه افزایش خواهد یافت. انتظارات تورمی: وقتی مردم انتظار افزایش قیمت دارند، حتی با وجود قیمت بالا نیز متقاضی می‌شوند — چرا که ترجیح می‌دهند "پول بی‌ارزش" را به دارایی ملموس تبدیل کنند.

پیش‌بینی نهایی: محدوده‌های محتمل تا پایان دی ۱۴۰۴ (۱۹ اسفند ۱۴۰۴)

سناریو وضعیت سیاسی-اقتصادی قیمت اونس جهانی نرخ دلار (تومان) قیمت گرم طلای آب‌شده (میلیون تومان) بهینه (خوش‌بینانه) ثبات نسبی، کاهش تنش، مدیریت تورم ۴۰۰۰–۳۷۰۰ دلار ۱۱۰–۱۲۰ هزار ۹۸۰۰–۱۱۵۰۰ مرکزی (محتمل‌ترین) تنش متوسط، تورم ادامه‌دار، تقاضای داخلی افزایشی ۴۰۰۰–۴۳۰۰ دلار ۱۲۰–۱۴۰ هزار ۱۱۵۰۰–۱۴۵۰۰ بحرانی (بدبینانه) تشدید درگیری، تحریم‌های جدید، سکته ارزی ۴۳۰۰–۴۶۰۰ دلار ۱۳۰–۱۶۰ هزار ۱۳۵۰۰–۱۷۸۰۰

نتیجه‌گیری تحلیلی:

با توجه به شواهد موجود از جمله بالا بودن سطح فعلی اونس طلا، ناپایداری ساختاری اقتصاد ایران، و فشارهای ژئوپلیتیکی منطقه‌ای، سناریوی مرکزی (۱۱۵۰۰ تا ۱۴۵۰۰ میلیون تومان) بیشترین احتمال را دارد. احتمال رسیدن قیمت به ۱۸ میلیون تومان نیز در صورت وقوع یک شوک سیاسی یا ارزی در ماه‌های آینده، دور از انتظار نیست.

زمان مناسب برای خرید طلا: نکات استراتژیک

اکنون (آبان ۱۴۰۴) : در مقایسه با قیمت احتمالی پایان سال، فرصت مناسبی برای ورود تدریجی به بازار است، به‌ویژه با خرید طلای آب‌شده با حاشیه پایین و از فروشندگان معتبر.

: در مقایسه با قیمت احتمالی پایان سال، فرصت مناسبی برای ورود تدریجی به بازار است، به‌ویژه با خرید و از فروشندگان معتبر. پس از اصلاحات موقت : اگر در پی اخبار سیاسی مثبت (مثلاً توافق موقت یا کنترل دلار)، قیمت هر گرم طلا ۵–۱۰٪ افت کرد، فرصت خرید هوشمندانه‌ای فراهم خواهد شد.

: اگر در پی اخبار سیاسی مثبت (مثلاً توافق موقت یا کنترل دلار)، قیمت هر گرم طلا ۵–۱۰٪ افت کرد، فرصت خرید هوشمندانه‌ای فراهم خواهد شد. از خرید انبوه در یک زمان خودداری کنید: بهتر است سرمایه خود را در دو یا سه مرحله (مثلاً در آبان، آذر و دی) وارد کنید تا ریسک نوسان کوتاه‌مدت را کاهش دهید.

سخن پایانی

طلای آب‌شده در ایران دیگر ابزار سفته‌بازی نیست؛ بلکه پوششی برای حفظ ارزش پس‌انداز در برابر هرساله افزایش قیمت‌هاست. انتظار نداشته باشید با خرید طلا ثروتمند شوید، اما اگر از آن غفلت کنید، احتمالاً فرسودگی سرمایه شما شتاب بیشتری خواهد گرفت.

با توجه به روند صعودی تاریخی طلا در شرایط بحران، و با در نظر گرفتن تمام شاخص‌های اقتصادی، سیاسی و روانی، قیمت طلای آب‌شده تا پایان سال ۱۴۰۴ با احتمال بالا به محدوده ۱۳ تا ۱۵ میلیون تومان خواهد رسید و در بدترین شرایط (که متاسفانه غیرمحال نیست)، ممکن است به ۱۸ میلیون نیز برسد.