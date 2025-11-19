باشگاه خبرنگاران جوان ـ به نقل از وزارت نفت، سعید رحمانسالاری روز چهارشنبه، ۲۸ آبان در همایش سوخترسانی زمستانی شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی ایران با بیان اینکه توسعه صنعت سیانجی یکی از تکالیف قانونی وزارت نفت بر اساس بند «ب» ماده ۴۶ برنامه هفتم توسعه است، اظهار کرد: هماکنون ۲۳۶۵ جایگاه سیانجی در کشور فعال است که ظرفیت عرضه روزانه آنها حدود ۴۰ میلیون مترمکعب گاز است.
وی با اشاره به اینکه از ابتدای راهاندازی صنعت سیانجی در سال ۱۳۸۱ تاکنون بیش از ۱۲ میلیارد سوختگیری در جایگاهها انجام شده که معادل ۱۲۰ میلیارد مترمکعب گاز سیانجی است، تصریح کرد: این مقدار مصرف سیانجی برابر با صرفهجویی ۱۲۰ میلیارد لیتر بنزین بوده که حدود ۷۵ میلیارد دلار صرفهجویی اقتصادی برای کشور به همراه داشته است.
راهاندازی ۲۵ جایگاه سیانجی در یک سال گذشته
مدیر طرح سیانجی شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی ایران به سرمایهگذاریهای اخیر در صنعت سیانجی اشاره کرد و گفت: در یک سال گذشته ۲۵ جایگاه جدید در شهرهای مختلف کشور راهاندازی شد که با سرمایهگذاری ۱۹۰۰ میلیارد تومانی توانستند معادل ۲۸۸ میلیون لیتر واردات بنزین صرفهجویی کنند، همچنین هماکنون ۹۳ جایگاه دیگر در حال ساخت است.
رحمانسالاری با بیان اینکه هنوز ۳۷۶ شهر در کشور فاقد جایگاه سیانجی هستند، تأکید کرد: عدالت اجتماعی ایجاب میکند که دولت در این شهرها سرمایهگذاری کند، زیرا بیشتر آنها از نظر اقتصادی ضعیف هستند و امکان جایگزینی سوخت برای مردم وجود ندارد.
وی با بیان اینکه روزانه ۱۶ میلیون لیتر سیانجی در کشور توزیع میشود که معادل تولید پالایشگاه تهران، لاوان، شیراز، تبریز و کرمانشاه است، افزود: اگر صنعت سیانجی نبود باید به ازای هر بشکه ۳۶ هزار دلار برای احداث پالایشگاهها سرمایهگذاری میکردیم.
مدیر طرح سیانجی شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی ایران با تأکید بر اینکه میانگین کارکرد جایگاههای سیانجی در کشور ۵.۷ ساعت است، در حالی که ظرفیت فنی آنها تا ۱۴ ساعت نیز قابل افزایش است، بیان کرد: اگر سیاستهای درست قیمتی و حمایتی اعمال شود، ظرفیت عرضه روزانه میتواند به بیش از ۴۰ میلیون مترمکعب برسد.