مدیر طرح سی‌ان‌جی شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران گفت: از ابتدای راه‌اندازی صنعت سی‌ان‌جی در کشور، ۷۵ میلیارد دلار در مصرف بنزین صرفه‌جویی شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان ـ به نقل از وزارت نفت، سعید رحمان‌سالاری روز چهارشنبه، ۲۸ آبان در همایش سوخت‌رسانی زمستانی شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران با بیان اینکه توسعه صنعت سی‌ان‌جی یکی از تکالیف قانونی وزارت نفت بر اساس بند «ب» ماده ۴۶ برنامه هفتم توسعه است، اظهار کرد: هم‌اکنون ۲۳۶۵ جایگاه سی‌ان‌جی در کشور فعال است که ظرفیت عرضه روزانه آنها حدود ۴۰ میلیون مترمکعب گاز است.

وی با اشاره به اینکه از ابتدای راه‌اندازی صنعت سی‌ان‌جی در سال ۱۳۸۱ تاکنون بیش از ۱۲ میلیارد سوخت‌گیری در جایگاه‌ها انجام شده که معادل ۱۲۰ میلیارد مترمکعب گاز سی‌ان‌جی است، تصریح کرد: این مقدار مصرف سی‌ان‌جی برابر با صرفه‌جویی ۱۲۰ میلیارد لیتر بنزین بوده که حدود ۷۵ میلیارد دلار صرفه‌جویی اقتصادی برای کشور به همراه داشته است.

راه‌اندازی ۲۵ جایگاه سی‌ان‌جی در یک سال گذشته

مدیر طرح سی‌ان‌جی شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران به سرمایه‌گذاری‌های اخیر در صنعت سی‌ان‌جی اشاره کرد و گفت: در یک سال گذشته ۲۵ جایگاه جدید در شهر‌های مختلف کشور راه‌اندازی شد که با سرمایه‌گذاری ۱۹۰۰ میلیارد تومانی توانستند معادل ۲۸۸ میلیون لیتر واردات بنزین صرفه‌جویی کنند، همچنین هم‌اکنون ۹۳ جایگاه دیگر در حال ساخت است.

رحمان‌سالاری با بیان اینکه هنوز ۳۷۶ شهر در کشور فاقد جایگاه سی‌ان‌جی هستند، تأکید کرد: عدالت اجتماعی ایجاب می‌کند که دولت در این شهر‌ها سرمایه‌گذاری کند، زیرا بیشتر آنها از نظر اقتصادی ضعیف هستند و امکان جایگزینی سوخت برای مردم وجود ندارد.

وی با بیان اینکه روزانه ۱۶ میلیون لیتر سی‌ان‌جی در کشور توزیع می‌شود که معادل تولید پالایشگاه تهران، لاوان، شیراز، تبریز و کرمانشاه است، افزود: اگر صنعت سی‌ان‌جی نبود باید به ازای هر بشکه ۳۶ هزار دلار برای احداث پالایشگاه‌ها سرمایه‌گذاری می‌کردیم.

مدیر طرح سی‌ان‌جی شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران با تأکید بر اینکه میانگین کارکرد جایگاه‌های سی‌ان‌جی در کشور ۵.۷ ساعت است، در حالی که ظرفیت فنی آنها تا ۱۴ ساعت نیز قابل افزایش است، بیان کرد: اگر سیاست‌های درست قیمتی و حمایتی اعمال شود، ظرفیت عرضه روزانه می‌تواند به بیش از ۴۰ میلیون مترمکعب برسد.

برچسب ها: سوخت سی ان جی ، وزارت نفت
خبرهای مرتبط
کاهش تدریجی ۲۹۵ میلیون فوت مکعب گازسوزی تا پایان سال ۱۴۰۵
اطلاعیه شرکت ملی نفت ایران درباره رای دادگاه انگلیس
تحویل ۵۰.۲ میلیارد مترمکعب گاز به نیروگاه‌ها
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
قیمت سکه و طلا در بازار آزاد در ۲۸ آبان‌ماه ۱۴۰۴
قیمت خودرو در بازار آزاد چهارشنبه ۲۸ آبان ماه
تصمیم‌گیری درباره چند نرخی شدن بنزین فراتر از وزارت نفت است/قیمت نهایی هفته آینده کشف می‌شود
آغاز داستانی جدید در بورس انرژی؛ بنزین سوپر وارداتی چه زمانی به جایگاه‌ها می‌رسد؟
پیشنهاد ۱۵ هزار تومانی برای نرخ پله سوم بنزین دادیم /نرخ تورم به ۵۰ درصد رسیده است +فیلم
علت افزایش قیمت لبنیات چیست؟
تکذیب کشف جدید میدان گازی در شمال شرق کشور
مدیریت فشار آب ادامه خواهد داشت+ فیلم
قیمت‌های میلیاردی مغازه در پاساژهای فروش موبایل +جدول
خبری از توزیع نهاده با نرخ مصوب نیست/ پیش بینی کاهش ۱۵ تا ۲۰ درصدی تولید مرغ
آخرین اخبار
پیش‌بینی قیمت طلای آب‌شده تا پایان سال 1404
ممنوعیت تردد خودروها از محورهای شمالی در پایان هفته اعلام شد
صرفه‌جویی ۱۰ میلیون لیتر آب از طریق اجرای سازه‌های فولادی
وزیر نفت به حواشی هلدینگ نفتی پایان داد/ فروش نفت کاهش نیافته است
اصلاحیه دستورالعمل اجرایی ماده ۹ آیین‌نامه ماده ۷ قانون هدفمندسازی یارانه‌ها ابلاغ شد
هزینه تمام‌شده ساخت پروژه مسکونی ۱۹۰ روزه ناجا اعلام شد/چینی‌ها در اجرای پروژه هیچ نقشی نداشتند
قیمت خودرو در بازار آزاد چهارشنبه ۲۸ آبان ماه
تکذیب کشف جدید میدان گازی در شمال شرق کشور
صندوق‌های مبتنی بر رمز ارز در ایستگاه ورود به بورس تهران
تأمین خوراک پتروشیمی‌ها از محل جمع آوری گاز‌های مشعل
مردم را غافلگیر نخواهیم کرد
دیجیتالی سازی فرآیند‌های مالیاتی از طریق صدور صورت حساب الکترونیکی
شرط جدید واردات خودرو‌های سنگین اعلام شد
معضل خدمات پس از فروش در کالاهای واداتی به کشور
امنیت دارایی‌های دیجیتال با کیف‌پول‌های معتبر
اطلاعیه گمرک درباره کارت‌های بازرگانی و میزان تجارت
حداقل ۵ عرضه اولیه دیگر در راه بورس تهران
تصمیم‌گیری درباره چند نرخی شدن بنزین فراتر از وزارت نفت است/قیمت نهایی هفته آینده کشف می‌شود
میلی مرجع خرید طلای آب شده آنلاین بدون اجرت
پیشنهاد ۱۵ هزار تومانی برای نرخ پله سوم بنزین دادیم /نرخ تورم به ۵۰ درصد رسیده است +فیلم
اولویت همکاری برای ساخت مسکن اجتماعی و مسکن استیجار
ناترازی کلید واژه دولت شده است/ اقتصاد کشور دچار دوره طولانی کم‌رشدی شده است+ فیلم
کشف جواهرات پنهان آنتالیا در نوروز؛ تفریحات آنسوی سواحل
صنعت لبنیات تابع مصوبات وزارت جهاد کشاورزی است+ نامه
تأمین ۱۶ تا ۲۰ هزار هکتار زمین برای پروژه‌های مسکونی از ابتدای سال
کشاورزان از انجام آبیاری شبانه در مناطق سردسیر اجتناب کنند
۱۰۰ درصد جمعیت دام سنگین صنعتی علیه تب برفکی واکسینه شد
احداث و تحویل ۲۵۳ بیمارستان در سراسر کشور
علت افزایش قیمت لبنیات چیست؟
قیمت‌های میلیاردی مغازه در پاساژهای فروش موبایل +جدول