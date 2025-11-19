رئیس جمهور اوکراین گفت که دیدارش با همتای ترک در اوایل امروز «بسیار پربار» بوده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم حسینی - ولودیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین روز چهارشنبه گفت که دیدارش با رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه اوایل امروز «بسیار پربار» بوده است.

در یک کنفرانس مطبوعاتی مشترک پس از دیدار دوجانبه در آنکارا، رئیس جمهور اوکراین همچنین اظهار داشت که کی یف می‌خواهد تبادل زندانیان با مسکو را از سر بگیرد. زلنسکی گفت: «ما می‌خواهیم تبادل زندانیان را تا پایان سال از سر بگیریم و بخش قابل توجهی از زندانیان خود را بازگردانیم. از رئیس جمهور اردوغان به خاطر تلاش‌هایش در این زمینه تشکر می‌کنم.» او همچنین از ترکیه به خاطر «موضعش در برابر تجاوز روسیه» تشکر کرد.

از سوی دیگر، رئیس جمهور ترکیه ابراز عقیده کرد که هر دو طرف «رویکرد سازنده‌ای نسبت به روند استانبول اتخاذ خواهند کرد». علاوه بر این، او تأکید کرد که «خونریزی باید در اسرع وقت متوقف شود.»

منبع: رویترز

برچسب ها: ولودیمیر زلنسکی ، رجب طیب اردوغان
خبرهای مرتبط
چارچوب صلح روسیه و اوکراین ممکن است این هفته اتفاق بیفتد
سفر همزمان زلنسکی و فرستاده ترامپ به ترکیه
کرملین: روسیه در مذاکرات صلح ترکیه شرکت نمی‌کند/ توافق فروش جنگنده فرانسه به اوکراین تاسف‌بار است
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
گروسی: بازدید از تاسیسات هسته‌ای ایران ادامه دارد
رئیس اقلیم کردستان، رئیس جمهور عراق می‌شود؟
چالش جدید در بغداد؛ سنی‌ها علیه توافق سنتی با کرد‌ها
حضور ۶ میلیون تبعه خارجی در ایران و بازگشت یک و نیم میلیون تبعه غیرمجاز 
افشای نقشه ترامپ برای ونزوئلا؛ چراغ سبز به حمله نظامی
چارچوب صلح روسیه و اوکراین ممکن است این هفته اتفاق بیفتد
ارتش اسرائیل نسبت به حملات قریب‌الوقوع به دو روستای لبنانی هشدار داد
برخورد مرگبار خودرو با کامیون در سراوان؛۹ تبعه خارجی کشته و ۷ نفر مجروح شدند
بازداشت ابراهیم شریف بحرین را زیر فشار حقوق بشری برد
وزیر صهیونیست: امنیت اسرائیل تهدید شود، عادی‌سازی با عربستان لغو می‌شود
آخرین اخبار
روسیه: اقدامات اسرائیل در سوریه تهدیدی برای کل منطقه است
کشف سنگ قیمتی ۳۰۰ کیلویی در کاخ ریاست جمهوری ماداگاسکار
دمشق بازدید نتانیاهو از یک پایگاه نظامی در جنوب سوریه را محکوم کرد
زلنسکی دیدار با اردوغان را «پربار» خواند
حماس: حمله اسرائیل به اردوگاه آوارگان «قتل‌عام» و جنایت علیه بشریت است
حزب‌الله حمله رژیم صهیونیستی به اردوگاه آوارگان در جنوب لبنان را محکوم کرد
بازدید وزیر صنعت و تجارت طالبان از نمایشگاه بین‌المللی پراگتی میدان در دهلی + فیلم
آمریکا تحریم‌های سایبری علیه افراد و نهادهای مرتبط با روسیه وضع کرد
نتانیاهو با نیروهای اسرائیلی در سوریه دیدار کرد
لهستان پس از حادثه انفجار مرزی، آخرین کنسولگری روسیه را می‌بندد
سازمان ملل: انتقال فلسطینی‌ها به آفریقای جنوبی در جهت «اهداف نسل‌کشی» اسرائیل است
بحث کنست جزئیات لایحه اسرائیل برای اعدام اسرای فلسطینی را فاش کرد
متا تا دو هفته دیگر حساب نوجوانان استرالیایی را می‌بندد
اندونزی با فوران آتشفشان سمرو سطح هشدار را به بالاترین حد رساند
حضور ۶ میلیون تبعه خارجی در ایران و بازگشت یک و نیم میلیون تبعه غیرمجاز 
ارتش اسرائیل نسبت به حملات قریب‌الوقوع به دو روستای لبنانی هشدار داد
چارچوب صلح روسیه و اوکراین ممکن است این هفته اتفاق بیفتد
گروسی: بازدید از تاسیسات هسته‌ای ایران ادامه دارد
لغو دیدار ویتکاف با الحیه زیر فشار اسرائیل
چالش جدید در بغداد؛ سنی‌ها علیه توافق سنتی با کرد‌ها
بازداشت ابراهیم شریف بحرین را زیر فشار حقوق بشری برد
افشای نقشه ترامپ برای ونزوئلا؛ چراغ سبز به حمله نظامی
وزیر صهیونیست: امنیت اسرائیل تهدید شود، عادی‌سازی با عربستان لغو می‌شود
انگلیس ۱۳ کارخانه تسلیحاتی جدید می‌سازد
ادامه جنایات اسرائیل پس از آتش‌بس؛ ۲۷۹ شهید و ۶۵۲ زخمی
خشم اسرائیل از دیدار مخفیانه فرستاده آمریکا با رهبر حماس
سرپرست وزارت تجارت طالبان برای احیای روابط اقتصادی راهی هند شد
سفیر طالبان در مسکو خواستار ایجاد مرکز تجاری مشترک با تاتارستان شد
برخورد مرگبار خودرو با کامیون در سراوان؛۹ تبعه خارجی کشته و ۷ نفر مجروح شدند
بررسی تفاهم‌نامه اقتصادی خراسان رضوی و هرات در آستانه سفر استاندار به افغانستان