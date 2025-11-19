رئیس جمهور اوکراین گفت که دیدارش با همتای ترک در اوایل امروز «بسیار پربار» بوده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم حسینی - ولودیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین روز چهارشنبه گفت که دیدارش با رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه اوایل امروز «بسیار پربار» بوده است.
در یک کنفرانس مطبوعاتی مشترک پس از دیدار دوجانبه در آنکارا، رئیس جمهور اوکراین همچنین اظهار داشت که کی یف میخواهد تبادل زندانیان با مسکو را از سر بگیرد. زلنسکی گفت: «ما میخواهیم تبادل زندانیان را تا پایان سال از سر بگیریم و بخش قابل توجهی از زندانیان خود را بازگردانیم. از رئیس جمهور اردوغان به خاطر تلاشهایش در این زمینه تشکر میکنم.» او همچنین از ترکیه به خاطر «موضعش در برابر تجاوز روسیه» تشکر کرد.
از سوی دیگر، رئیس جمهور ترکیه ابراز عقیده کرد که هر دو طرف «رویکرد سازندهای نسبت به روند استانبول اتخاذ خواهند کرد». علاوه بر این، او تأکید کرد که «خونریزی باید در اسرع وقت متوقف شود.»
منبع: رویترز