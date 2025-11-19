دمشق سفر نتانیاهو به جنوب سوریه را غیرقانونی و مغایر با قطعنامه‌های شورای امنیت دانست و آن را نقض حاکمیت خود اعلام کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - دمشق اعلام کرد که سفر امروز بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر رژیم صهیونیستی به منطقه‌ای در جنوب سوریه که ارتش رژیم اسرائیل آن را اشغال کرده، «غیرقانونی» و «نقض جدی حاکمیت و تمامیت ارضی سوریه» است.

وزارت امور خارجه سوریه در بیانیه‌ای اعلام کرد که سفر نتانیاهو «تلاشی جدید برای تحمیل یک عمل انجام شده است که با قطعنامه‌های مربوطه شورای امنیت مغایرت دارد».

نتانیاهو عصر امروز از منطقه حائل سوریه که به اشغال رژیم صهیونیستی درآمده، بازدید کرد. کانال ۱۲ تلویزیون رژیم صهیونیستی گزارش داد که یسرائیل کاتز، وزیر جنگ، ایال زمیر، فرمانده ارتش و گیدئون سار، وزیر امور خارجه رژیم نیز نتانیاهو را همراهی می‌کردند.

این بازدید ساعاتی پس از آن انجام شد که جلسه محاکمه نتانیاهو به اتهام فساد به دلیل «یک مسئله امنیتی» لغو شد.

پس از بر سر کار آمدن دولت موقت سوریه در اواخر سال گذشته میلادی، رژیم صهیونیستی با تصرف منطقه حائل غیرنظامی، اشغال ارتفاعات جولان سوریه را گسترش داد. تهاجم رژیم صهیونیستی در جنوب سوریه اخیراً تشدید شده است و مردم محلی از پیشروی به زمین‌های کشاورزی خود و همچنین تخریب صد‌ها هکتار جنگل، دستگیری ساکنان و ایجاد ایست‌های بازرسی نظامی شکایت دارند.

طبق داده‌های دولت سوریه، ارتش صهیونیستی از زمستان سال گذشته بیش از هزار حمله هوایی به سوریه انجام داده است.

منبع: الجزیره

برچسب ها: بنیامین نتانیاهو ، جنوب سوریه ، منطقه حائل
