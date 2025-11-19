فرمانده سپاه سروستان از احداث نیروگاه ۳۰۰ کیلوواتی خورشیدی در این شهرستان خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سرهنگ پاسدار حسین مباشری فرمانده سپاه سروستان در آیین کلنگ‌زنی طرح نیروگاه خورشیدی با اشاره به رهنمودهای رهبر انقلاب پیرامون انرژی‌های تجدیدپذیر، اظهار کرد: یکی از اهداف نظام مقدس در بلندمدت استفاده از انرژی پاک است در راستای تحقق فرامین رهبر انقلاب و کمک به دولتها به ویژه ناترازی فعلی انرژی سپاه اقداماتی را آغاز کرده است.

او در ادامه گفت: در راستای بکارگیری انرژی پاک و حمایت از اشتغال و اقتصاد جامعه هدف ،با کمک بسیج سازندگی سپاه سروستان یک نیروگاه ۳۰۰ کیلوواتی (پنل خورشیدی) در سروستان احداث می شود.

فرمانده ناحیه سروستان بیان کرد: امروز با کمک فناوری‌های نوآورانه، مهار نیروی خورشید و استخراج انرژی پاک از آن آسان‌تر از قبل شده است.

سرهنگ مباشری عنوان کرد: تولید انرژی‌های تجدیدپذیر، پتانسیل‌های مثبت فراوانی دارد و بر کاستی‌هایی مانند خاموشی‌های گسترده برق به دلیل بروز بلایای طبیعی یا عوامل دیگر غلبه می‌کند.

او با بیان اینکه بسیج سازندگی سپاه سروستان همواره آماده خدمت در جهت کمک به اقتصاد مناطق کم برخوردار و همچنین تعامل با ادارات و نهادهای خدمات رسان است، اظهار داشت: نیروگاه ۳۰۰ کیلوواتی (پنل خورشیدی) در روستای نظر آباد سروستان، با اعتباری افزون بر ۱۰ میلیارد تومان از محل اعتبارات قرارگاه محرومیت زدایی سپاه اجرا و تا ۲۲ بهمن امسال به بهره برداری می رسد.

مباشری در ادامه گفت: در حال حاضر بیش از ۵۰ نفر در این پروژه ثبت‌نام کرده‌اند و در ادامه کار، روند ثبت متقاضیان جهت معرفی به بانک موردنظر برای دریافت تسهیلات پنل خورشیدی انجام خواهد شد.

منبع: سپاه سروستان