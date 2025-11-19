فرمانده سپاه سروستان از احداث نیروگاه ۳۰۰ کیلوواتی خورشیدی در این شهرستان خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سرهنگ پاسدار حسین مباشری فرمانده سپاه سروستان در آیین کلنگ‌زنی طرح نیروگاه خورشیدی با اشاره به رهنمودهای رهبر انقلاب پیرامون انرژی‌های تجدیدپذیر، اظهار کرد: یکی از اهداف نظام مقدس در بلندمدت استفاده از انرژی پاک است در راستای تحقق فرامین رهبر انقلاب و کمک به دولتها به ویژه ناترازی فعلی انرژی سپاه اقداماتی را آغاز کرده است.

او در ادامه گفت: در راستای بکارگیری انرژی پاک و حمایت از اشتغال و اقتصاد جامعه هدف ،با کمک بسیج سازندگی سپاه سروستان یک نیروگاه ۳۰۰ کیلوواتی (پنل خورشیدی) در سروستان احداث می شود. 

فرمانده ناحیه سروستان بیان کرد: امروز با کمک فناوری‌های نوآورانه، مهار نیروی خورشید و استخراج انرژی پاک از آن آسان‌تر از قبل شده است.

سرهنگ مباشری عنوان کرد: تولید انرژی‌های تجدیدپذیر، پتانسیل‌های مثبت فراوانی دارد و بر کاستی‌هایی مانند خاموشی‌های گسترده برق به دلیل بروز بلایای طبیعی یا عوامل دیگر غلبه می‌کند. 

او با بیان اینکه بسیج سازندگی سپاه سروستان همواره آماده خدمت در جهت کمک به اقتصاد مناطق کم برخوردار و همچنین تعامل با ادارات و نهادهای خدمات رسان است، اظهار داشت: نیروگاه ۳۰۰ کیلوواتی (پنل خورشیدی) در روستای نظر آباد سروستان، با اعتباری افزون بر ۱۰ میلیارد تومان از محل اعتبارات قرارگاه محرومیت زدایی سپاه اجرا و تا ۲۲ بهمن امسال به بهره برداری می رسد.

مباشری در ادامه گفت: در حال حاضر بیش از ۵۰ نفر در این پروژه ثبت‌نام کرده‌اند و در ادامه کار، روند ثبت متقاضیان جهت معرفی به بانک موردنظر برای دریافت تسهیلات پنل خورشیدی انجام خواهد شد.

منبع: سپاه سروستان 

برچسب ها: سپاه ، شهرستان سروستان ، احداث نیروگاه ، نیروگاه خورشیدی
خبرهای مرتبط
احداث ۵ هزار نیروگاه حمایتی خورشیدی مقیاس کوچک فارس
۱۱ استان مهیای ساخت ۱۰۰۰ مگاوات نیروگاه خورشیدی
احداث بزرگترین نیروگاه خورشیدی شرق کشور کلید خورد
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
آغاز پروژه توسعه فیبرنوری و جمع‌آوری مراکز قدیمی مخابرات در شیراز
از نگرانی درباره آمار پایین عضویت تا نوید توسعه کتابخانه‌ها با اعتبار ۲۳ میلیاردی
اجتماع بزرگ دانشجویان بسیجی دانشگاه‌های فارس
گشایش هفتمین همایش بین‌المللی «سیره نبوی در طب» در شیراز
همایش‌های علمی؛ پلی برای بهره‌گیری از حکمت بزرگان
برگزاری بیش از ۹۵۰۰ برنامه در فارس به مناسبت هفته بسیج
بدرقه شهید گمنام در دانشگاه پیام‌نور شیراز/شهدای گمنام چراغ راه نسل جوان‌اند
منطقه ویژه اقتصادی لامرد به کانون جذب سرمایه‌گذاری تبدیل شده است
پیشینه فرهنگی غنی، برند هویتی فارس در سطح ملی و بین‌المللی + فیلم
قرآن نسخه نجات‌بخش بشر و محور بصیرت پلیس مکتبی است
آخرین اخبار
احداث نیروگاه ۳۰۰ کیلوواتی خورشیدی در سروستان
اقتدار امروز کشور مرهون خون شهیدان است
بدرقه شهید گمنام در دانشگاه پیام‌نور شیراز/شهدای گمنام چراغ راه نسل جوان‌اند
پیشینه فرهنگی غنی، برند هویتی فارس در سطح ملی و بین‌المللی + فیلم
آغاز پروژه توسعه فیبرنوری و جمع‌آوری مراکز قدیمی مخابرات در شیراز
از نگرانی درباره آمار پایین عضویت تا نوید توسعه کتابخانه‌ها با اعتبار ۲۳ میلیاردی
همایش‌های علمی؛ پلی برای بهره‌گیری از حکمت بزرگان
گشایش هفتمین همایش بین‌المللی «سیره نبوی در طب» در شیراز
منطقه ویژه اقتصادی لامرد به کانون جذب سرمایه‌گذاری تبدیل شده است
برگزاری بیش از ۹۵۰۰ برنامه در فارس به مناسبت هفته بسیج
قرآن نسخه نجات‌بخش بشر و محور بصیرت پلیس مکتبی است
اجتماع بزرگ دانشجویان بسیجی دانشگاه‌های فارس
کازرون لرزید
شیراز میزبان جشنواره انار؛ پیوند سنت، اقتصاد و گردشگری + تصاویر