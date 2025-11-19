باشگاه خبرنگاران جوان - برنامه ۱۴ مگاپروژه (۲) برای عبور از اوج بار تابستان ۱۴۰۵ و تأمین پایدار برق کشور در جلسه امور برق با حضور عباس علی‌آبادی وزیر نیرو، همایون حائری معاون برق و انرژی وزارت نیرو و مصطفی رجبی مشهدی مدیرعامل شرکت مادر تخصصی توانیر، محسن طرزطلب مدیرعامل سازمان ساتبا و عظیم اعتمادی سرپرست شرکت برق حرارتی و سایر مدیران ارشد صنعت برق، تشریح و رسماً اعلام شد.

مصطفی رجبی مشهدی در این جلسه گفت: این برنامه راهبردی ادامه مسیر طرح‌های سال ۱۴۰۴ است و با هدف کاهش ناترازی تولید و مصرف برق در تابستان پیشِ‌رو تدوین شده است.

مدیرعامل شرکت توانیر با اشاره به تجربه تابستان ۱۴۰۴ تأکید کرد: اجرای برنامه ۱۴ مگاپروژه ۱ در سال جاری، با تکیه بر مدیریت مصرف، بهینه‌سازی شبکه و جلوگیری از فعالیت مزارع استخراج رمزارز غیرمجاز، نه تنها از بروز خاموشی‌های گسترده جلوگیری کرد، بلکه موجب کاهش رشد شدت مصرف برق و بهبود شاخص‌های پایداری شبکه سراسری شد.

به گفته رجبی مشهدی، برنامه جدید بر پایه دستاورد‌های تابستان ۱۴۰۴ و با افق تابستان ۱۴۰۵ طراحی شده است.

به گفته مدیرعامل توانیر، اجرای کامل ۱۴ مگاپروژه۲ علاوه بر افزایش ظرفیت تولید و انتقال برق، به کاهش شدت انرژی، ارتقای بهره‌وری، کاهش آلاینده‌ها و ایجاد فرصت‌های جدید سرمایه‌گذاری در بخش خصوصی و شرکت‌های دانش‌بنیان منجر خواهد شد و با این اقدامات می‌توان تابستان ۱۴۰۵ را با سطح قابل قبولی از پایداری شبکه پشت سر گذاشت.

وزیر نیرو نیز در این جلسه با قدردانی از تلاش‌های کارکنان صنعت برق و همراهی مردم در مدیریت مصرف، ابراز امیدواری کرد که با اتکال به الطاف الهی و همکاری همه بخش‌ها، از جمله شرکت توانیر، شرکت مدیریت تولید برق حرارتی، ساتبا و مدیریت شبکه برق کشور، برنامه ۱۴ مگاپروژه (۲) نیز همچون برنامه سال گذشته، به‌موقع و به‌طور کامل اجرا شود و گامی مؤثر در جهت ارائه خدمات پایدار و مطلوب به هموطنان در سراسر کشور باشد.

منبع: توانیر