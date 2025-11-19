مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان گیلان گفت : یکی از محورهای مهم اجلاس خزر موضوع گردشگری دریاپایه و به‌ویژه توسعه کشتی‌های کروز کوچک، اکوتوریسم و ظرفیت‌های جدید در حوزه حمل‌ و نقل گردشگری بود.

باشگاه خبرنگاران جوان ؛ سمیه بشارتی _ یوسف سلمان‌خواه، مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان گیلان در حاشیه اجلاسیه استانداران کشورهای حاشیه دریای خزر در جمع خبرنگاران گفت : جمهوری اسلامی ایران با دسترسی به آب‌های مهم جهان و برخورداری از مناظر و منابع طبیعی، تاریخی و فرهنگی از خلیج فارس تا دریای خزر، ظرفیت‌های قابل‌توجهی برای توسعه گردشگری دارد.

سلمانخواه با بیان اینکه اولین اجلاس خزر فرصتی بود تا ظرفیت های گردشگری را با کشورهای حاشیه خزر به اشتراک بگذاریم، گفت: در  این اجلاس نشست‌ها و پنل‌های تخصصی، موضوعات مختلفی در حوزه گردشگری و صنایع‌ دستی مورد بررسی قرار گرفت. 

وی اضافه کرد:  یکی از محورهای مهم این اجلاس موضوع  گردشگری دریاپایه و به‌ویژه توسعه کشتی‌های کروز کوچک، اکوتوریسم و ظرفیت‌های جدید در حوزه حمل‌ و نقل گردشگری بود.

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان گیلان تصریح کرد:  یکی از ایده‌های مطرح‌ شده، استفاده از هواپیماهای آب‌نشین در مسیر ساحلی آستارا تا آشوراده بود که می‌تواند به‌ عنوان یک ابتکار جدید در توسعه گردشگری نوار ساحلی شمال کشور مورد توجه قرار گیرد.

سلمانخواه افزود:  برگزاری جشنواره‌ها، نمایشگاه‌ها و همچنین همکاری‌های مشترک در حوزه میراث فرهنگی نیز در این اجلاس  مطرح شد. 

 وی با بیان اینکه یکی از پیشنهادهای مهم، تبادل استادکاران و مرمت‌گران میان کشورهای ساحلی خزر و برگزاری نمایشگاه‌های مرزی برای معرفی صنایع دستی و هنرهای سنتی گیلان بود،  گفت:  این طرح مورد استقبال هیئت‌های حاضر قرار گرفت.

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان گیلان به سفرهای برون مرزی و نقش تاثیر گذار بخش خصوصی در این حوزه اشاره  خاطر نشان ساخت :  بخش خصوصی به‌ویژه آژانس‌های مسافرتی ما به‌شکل B2B با پنج کشور گفت‌‌وگو کردند و زمینه‌های همکاری برای ورود گردشگران خارجی به ایران در قالب انواع تورهای تخصصی و عمومی را بررسی کردند؛ این روند می‌تواند مسیر تازه‌ای برای جذب گردشگران منطقه‌ای به گیلان را مهیا کند.

سلمان‌خواه تصریح کرد: پس از پایان اجلاس، فرآیند پیگیری‌ها و نشست‌های تخصصی برای اجرای برنامه‌های تعیین‌شده آغاز می شود.‌ 


مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان گیلان گفت: اجلاس خزر باعث شد ظرفیت‌های گیلان در ابعاد مختلف تاریخی، فرهنگی، طبیعی و گردشگری به‌صورت تصویری، بصری و عملی برای نمایندگان کشورها تشریح شود.

 

