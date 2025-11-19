معاون توانیر اعلام کرد با مشارکت شهرک‌های صنعتی در تامین تجهیزات و اجرای برنامه کنترل پذیری، روش‌های محدودسازی مصرف (در محدوده مجاز)، جایگزین قطعی بار صنایع در تابستان می‌شود.

باشگاه خبرنگاران جوان - محسن ذبیحی معاون هماهنگی توزیع شرکت توانیر  در نشست هفتگی مدیریت اوج بار تابستان ۱۴۰۵ که با حضور مدیران ارشد معاونت هماهنگی توزیع توانیر و ارتباط برخط با مدیران عامل شرکت‌های توزیع برق کشور برگزار شد، با تاکید بر لزوم کنترل پذیری صنایع به‌ویژه صنایع واقع در شهرک‌های صنعتی، اظهار داشت: اگر بتوانیم صنایع مستقر در شهرک‌های صنعتی را با کمک خودشان کنترل پذیر کنیم، این امکان برای سال آینده فراهم می‌شود تا به جای قطع برق در شرایط اضطراری اوج بار، استفاده از روش‌های محدودسازی از طریق تنظیم لیمیتر‌ها را جایگزین کنیم.

وی تصریح کرد: کنترل پذیری اگر به صورت کامل انجام شود به جای اینکه در اجرای برنامه‌های مدیریت بار، فیدر را قطع کنیم، با اعمال محدودیت توافق شده روی بار مصرفی صنایع مطابق سقف مجاز انرژی، همان کاهش بار را خواهیم داشت و نارضایتی و مشکلات ناشی از قطع فیدر برطرف می‌شود.

ذبیحی مشارکت صنایع در کنترل‌پذیری را در مقایسه با هزینه عدم النفع ناشی از خاموشی، کاملا پربازده دانست و اعلام کرد که با انجام این کار مضافا صنایع دارای نیروگاه خورشیدی که قبلا با قطع فیدر امکان استفاده از برق خورشیدی را از دست می‌دادند نیز دچار این چالش نخواهند بود.

معاون هماهنگی توزیع شرکت توانیر از مدیران عامل شرکت‌های توزیع خواست ضمن آگاهسازی و اطلاع‌رسانی به شهرک‌های صنعتی، از ظرفیت استانداری‌ها برای جلب همکاری و مشارکت صنایع در این طرح ملی بهره‌مند شوند و تا قبل از فرا رسیدن ایام اوج بار تابستان کار را به سرانجام برسانند.

در ادامه این جلسه در مورد برق‌های غیرمجاز حومه شهرها، پیشنهاد شد از طریق واگذاری انشعاب‌های غیردائم یا نصب شمارشگر انرژی مصرف کنترل و بهای انرژی دریافت شود و جهت حصول این مهم پیگیری‌ها و هماهنگی‌ها با مسوولین محلی انجام پذیرد.

عدم تطابق اطلاعات و لزوم تکمیل دقیق اطلاعات شناسه قبض در سیستم MDM، چالش‌های مربوط به کنترل‌پذیری چاه‌های کشاورزی و اهمیت آن در مدیریت منابع آب، وضعیت کنترل‌پذیری کنتور‌های صنعتی و اداری و تشریح اهداف وضرورت‌های پروژه GIS، شامل سامانه ژئوپرتال توزیع نیروی برق و طرح جامع ارتقاء کیفیت داده از دیگر نکات مورد بررسی در این جلسه بود که راهکار‌هایی برای بهبود آن ارائه شد.

همچنین گزارش پیشرفت پروژه‌های هوشمندسازی (رویت‌پذیری و کنترل‌پذیری)، تحلیل وصول مطالبات شرکت‌های توزیع از ابتدای امسال تا پایان مهر ماه، گزارش عملکرد شرکت‌های توزیع در نظارت و پایش میدانی برنامه‌های مدیریت بار و مصرف انرژی ارائه و مورد بررسی قرار گرفت.

