عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی گفت: اصل برخورداری از پوشش بیمه‌ای رانندگان اینترنتی لازم و ضروری است.

باشگاه خبرنگاران جوان- عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی با اعلام اینکه اصل برخورداری از پوشش بیمه‌ای رانندگان اینترنتی لازم و ضروری است، گفت: لازم است شرکت‌های اینترنتی بپذیرند تا با مسئولیت‌پذیری بخشی از هزینه‌های بیمه‌ای رانندگان را بپذیرند تا هم با پرداختی کمتر از جیب راننده، بیمه رانندگان برقرار شود. 

محمد سراج، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس با بیان این که یکی از نشانه‌های توسعه‌یافتگی جوامع، برخورداری از پوشش بیمه‌ای افراد است، افزود: در کشور ما نیز براساس قوانین، دستگاه‌های اداری، شرکت‌های خدماتی، کارگاه‌های تولیدی، شرکت‌های صنعتی کوچک و بزرگ و بنگاه‌های اقتصادی مکلف به برقراری پوشش بیمه‌ای کارکنان و کارگران خود هستند. 

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس بیان کرد: این یک تکلیف قانونی است و هم تأمین‌اجتماعی و نیز شرکت‌های اینترنتی، باید زمینه مساعد را برای هدایت رانندگان به سمت بیمه‌پردازی فراهم کنند، اما اینکه رقم بیمه‌پردازی چقدر و نوع بیمه چگونه باشد از جمله مسائلی است که باید در چارچوب قانون تعیین شود. 

سراج با تاکید براینکه اصل برخورداری از پوشش بیمه‌ای رانندگان اینترنتی لازم و ضروری است، گفت: اکنون شرکت اینترنتی مانند اسنپ حدود ۱.۵ میلیون نفر راننده حمل مسافر دارد که در سراسر کشور فعالیت دارند؛ به‌نحوی که این افراد هیچ شغل و درآمد دیگری غیر از شغل رانندگی ندارند و در نتیجه باید از پوشش بیمه‌ای برخوردار شوند. با توجه به پیش بینی وضعیت بیمه‌ای آنها در قانون، هم تأمین‌اجتماعی باید بستر لازم را ایجاد کند و هم اینکه شرکت‌ها پای کار بیایند و با پذیرش تعهد امکان آن را فراهم کنند. 

وی افزود: نگاه بعضی کارشناسان و شرکت‌ها این است که رانندگان، کارگران شرکت‌ها نیستند و شرکت‌های مذکور اعلام می‌کنند که ما عرصه کار را فراهم کرده‌ایم تا کسی که می‌تواند کار کند با کسی که نیاز به دریافت خدمات دارد، به هم متصل شوند و چنین شرایطی مغایر با رابطه بین کارگر و کارفرما است. از این‌رو، علاوه بر اینکه باید روابط جدید در این حوزه تعریف شود، ضروری است تا شرکت‌ها کمک کنند تا افرادی را که فاقد هرنوع پوشش بیمه‌ای هستند و درآمدشان تنها از محل حمل‌ونقل مسافر یا بار تأمین می‌شود، بتوانند بیمه اجتماعی شوند. به‌طور حتم، برخورداری از این پوشش به ویژه استفاده از مزایای درمانی و بازنشستگی به نفع بیمه‌شدگان و خانواده‌های آنها است. 

سراج با تاکید براینکه حرف ما این نیست که دولت در این زمینه ورود کند، اعلام کرد: این افراد شهروندانی هستند که فعالیت می‌کنند و باید بیمه شوند؛ اما، چون کارفرما ندارند، در حال حاضر چاره‌ای جز این ندارند که به‌صورت خویش‌فرما تحت پوشش قرار گیرند و، چون هزینه آن زیاد می‌شود، باید شرکت‌های اینترنتی را مجاب کنیم تا بخشی از هزینه‌های بیمه آنها را بپذیرد. این شیوه کمک می‌کند تا هم بار مالی به کشور تحمیل نشود و هم بیمه رانندگان برقرار شود.

