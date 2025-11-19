بوی بنزین در حیاط دولت این هفته حسابی به مشام خبرنگاران رسید + فیلم

\n\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646 \u0640 \u0635\u0628\u062d \u0627\u0645\u0631\u0648\u0632 \u0686\u0647\u0627\u0631\u0634\u0646\u0628\u0647 \u06f2\u06f8 \u0622\u0628\u0627\u0646\u200c\u0645\u0627\u0647\u060c \u0627\u0639\u0636\u0627\u06cc \u06a9\u0627\u0628\u06cc\u0646\u0647 \u0686\u0647\u0627\u0631\u062f\u0647\u0645 \u062f\u0631 \u062d\u0627\u0634\u06cc\u0647 \u062c\u0644\u0633\u0647 \u0647\u06cc\u0623\u062a \u062f\u0648\u0644\u062a \u062f\u0631 \u062d\u06cc\u0627\u0637 \u067e\u0627\u0633\u062a\u0648\u0631 \u062f\u0631 \u062c\u0645\u0639 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062d\u0627\u0636\u0631 \u0634\u062f\u0646\u062f \u0648 \u0628\u0647 \u0633\u0624\u0627\u0644\u0627\u062a \u0622\u0646\u0627\u0646 \u062f\u0631\u0628\u0627\u0631\u0647 \u0645\u0647\u0645\u200c\u062a\u0631\u06cc\u0646 \u0645\u0648\u0636\u0648\u0639\u0627\u062a \u06a9\u0634\u0648\u0631 \u067e\u0627\u0633\u062e \u062f\u0627\u062f\u0646\u062f.\n