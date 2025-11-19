باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
بوی بنزین در حیاط دولت این هفته حسابی به مشام خبرنگاران رسید + فیلم

صبح امروز پس از برگزاری جلسه هیئت دولت تعدادی از وزرای دولت چهاردهم در جمع خبرنگاران حاضر شدند و به سوالات آن‌ها پاسخ دادند.

باشگاه خبرنگاران جوان ـ صبح امروز چهارشنبه ۲۸ آبان‌ماه، اعضای کابینه چهاردهم در حاشیه جلسه هیأت دولت در حیاط پاستور در جمع خبرنگاران حاضر شدند و به سؤالات آنان درباره مهم‌ترین موضوعات کشور پاسخ دادند.

