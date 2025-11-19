رئیس‌جمهور موقت ماداگاسکار از کشف یک سنگ زمرد غول‌پیکر و نادر در کاخ ریاست‌جمهوری خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - رئیس جمهور موقت ماداگاسکار که ماه گذشته قدرت را در این کشور جزیره‌ای به دست گرفت، از یک سنگ قیمتی ۳۰۰ کیلوگرمی رونمایی کرد که به گفته او در کاخ ریاست جمهوری پیدا شده است.

گفته شده سنگ قیمتی پیدا شده در واقع یک قطعه بزرگ زمرد در سنگ میزبان است که هنوز اندازه و کیفیت آن به صورت تخصصی سنجیده نشده است.

ماداگاسکار می‌گوید این سنگ یک «دارایی ملی» است و ممکن است به فروش برسد. دولت اعلام کرده که در صورت فروش، عواید آن به خزانه وارد خواهد شد.

رئیس جمهور موقت ماداگاسکار در مورد چگونگی، زمان و مکان کشف این سنگ توضیحاتی نداد و صرفا به گفتن این نکته بسنده کرد که «به محض ورود، این گنج ملی باورنکردنی را کشف کردیم» و «نمی‌دانیم چرا به اینجا آورده شده است».

کارل آندریامپارانی، وزیر معادن این سنگ قیمتی را رویای کلکسیونر‌ها خواند. او گفت: «این سنگ زمردی با ماتریس طبیعی نادر است» و افزود که سابقه نداشته چنین سنگی در ماداگاسکار پیدا شود.

ماداگاسکار یک کشور جزیره‌ای بزرگ در اقیانوس هند، شرق آفریقا است. در ۲۰۲۵ دولت ماداگاسکار با کودتای نظامی تغییر کرد و مایکل راندریانیرینا به‌عنوان رئیس‌جمهور موقت این کشور به قدرت رسید.

منبع: رویترز

برچسب ها: زمرد ، سنگ قیمتی ، ماداگاسکار
خبرهای مرتبط
کشف معدن کوارتز در ولایت خوست
زمرد پنجشیر در مزایده‌ای بین‌المللی به فروش رفت + فیلم
اعتراضات مرگبار نسل زد در ماداگاسکار شعله‌ور شد
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
گروسی: بازدید از تاسیسات هسته‌ای ایران ادامه دارد
رئیس اقلیم کردستان، رئیس جمهور عراق می‌شود؟
چالش جدید در بغداد؛ سنی‌ها علیه توافق سنتی با کرد‌ها
حضور ۶ میلیون تبعه خارجی در ایران و بازگشت یک و نیم میلیون تبعه غیرمجاز 
افشای نقشه ترامپ برای ونزوئلا؛ چراغ سبز به حمله نظامی
چارچوب صلح روسیه و اوکراین ممکن است این هفته اتفاق بیفتد
ارتش اسرائیل نسبت به حملات قریب‌الوقوع به دو روستای لبنانی هشدار داد
برخورد مرگبار خودرو با کامیون در سراوان؛۹ تبعه خارجی کشته و ۷ نفر مجروح شدند
بازداشت ابراهیم شریف بحرین را زیر فشار حقوق بشری برد
وزیر صهیونیست: امنیت اسرائیل تهدید شود، عادی‌سازی با عربستان لغو می‌شود
آخرین اخبار
روسیه: اقدامات اسرائیل در سوریه تهدیدی برای کل منطقه است
کشف سنگ قیمتی ۳۰۰ کیلویی در کاخ ریاست جمهوری ماداگاسکار
دمشق بازدید نتانیاهو از یک پایگاه نظامی در جنوب سوریه را محکوم کرد
زلنسکی دیدار با اردوغان را «پربار» خواند
حماس: حمله اسرائیل به اردوگاه آوارگان «قتل‌عام» و جنایت علیه بشریت است
حزب‌الله حمله رژیم صهیونیستی به اردوگاه آوارگان در جنوب لبنان را محکوم کرد
بازدید وزیر صنعت و تجارت طالبان از نمایشگاه بین‌المللی پراگتی میدان در دهلی + فیلم
آمریکا تحریم‌های سایبری علیه افراد و نهادهای مرتبط با روسیه وضع کرد
نتانیاهو با نیروهای اسرائیلی در سوریه دیدار کرد
لهستان پس از حادثه انفجار مرزی، آخرین کنسولگری روسیه را می‌بندد
سازمان ملل: انتقال فلسطینی‌ها به آفریقای جنوبی در جهت «اهداف نسل‌کشی» اسرائیل است
بحث کنست جزئیات لایحه اسرائیل برای اعدام اسرای فلسطینی را فاش کرد
متا تا دو هفته دیگر حساب نوجوانان استرالیایی را می‌بندد
اندونزی با فوران آتشفشان سمرو سطح هشدار را به بالاترین حد رساند
حضور ۶ میلیون تبعه خارجی در ایران و بازگشت یک و نیم میلیون تبعه غیرمجاز 
ارتش اسرائیل نسبت به حملات قریب‌الوقوع به دو روستای لبنانی هشدار داد
چارچوب صلح روسیه و اوکراین ممکن است این هفته اتفاق بیفتد
گروسی: بازدید از تاسیسات هسته‌ای ایران ادامه دارد
لغو دیدار ویتکاف با الحیه زیر فشار اسرائیل
چالش جدید در بغداد؛ سنی‌ها علیه توافق سنتی با کرد‌ها
بازداشت ابراهیم شریف بحرین را زیر فشار حقوق بشری برد
افشای نقشه ترامپ برای ونزوئلا؛ چراغ سبز به حمله نظامی
وزیر صهیونیست: امنیت اسرائیل تهدید شود، عادی‌سازی با عربستان لغو می‌شود
انگلیس ۱۳ کارخانه تسلیحاتی جدید می‌سازد
ادامه جنایات اسرائیل پس از آتش‌بس؛ ۲۷۹ شهید و ۶۵۲ زخمی
خشم اسرائیل از دیدار مخفیانه فرستاده آمریکا با رهبر حماس
سرپرست وزارت تجارت طالبان برای احیای روابط اقتصادی راهی هند شد
سفیر طالبان در مسکو خواستار ایجاد مرکز تجاری مشترک با تاتارستان شد
برخورد مرگبار خودرو با کامیون در سراوان؛۹ تبعه خارجی کشته و ۷ نفر مجروح شدند
بررسی تفاهم‌نامه اقتصادی خراسان رضوی و هرات در آستانه سفر استاندار به افغانستان