باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - رئیس جمهور موقت ماداگاسکار که ماه گذشته قدرت را در این کشور جزیره‌ای به دست گرفت، از یک سنگ قیمتی ۳۰۰ کیلوگرمی رونمایی کرد که به گفته او در کاخ ریاست جمهوری پیدا شده است.

گفته شده سنگ قیمتی پیدا شده در واقع یک قطعه بزرگ زمرد در سنگ میزبان است که هنوز اندازه و کیفیت آن به صورت تخصصی سنجیده نشده است.

ماداگاسکار می‌گوید این سنگ یک «دارایی ملی» است و ممکن است به فروش برسد. دولت اعلام کرده که در صورت فروش، عواید آن به خزانه وارد خواهد شد.

رئیس جمهور موقت ماداگاسکار در مورد چگونگی، زمان و مکان کشف این سنگ توضیحاتی نداد و صرفا به گفتن این نکته بسنده کرد که «به محض ورود، این گنج ملی باورنکردنی را کشف کردیم» و «نمی‌دانیم چرا به اینجا آورده شده است».

کارل آندریامپارانی، وزیر معادن این سنگ قیمتی را رویای کلکسیونر‌ها خواند. او گفت: «این سنگ زمردی با ماتریس طبیعی نادر است» و افزود که سابقه نداشته چنین سنگی در ماداگاسکار پیدا شود.

ماداگاسکار یک کشور جزیره‌ای بزرگ در اقیانوس هند، شرق آفریقا است. در ۲۰۲۵ دولت ماداگاسکار با کودتای نظامی تغییر کرد و مایکل راندریانیرینا به‌عنوان رئیس‌جمهور موقت این کشور به قدرت رسید.

منبع: رویترز