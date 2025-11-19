موج استعفای افسران ارتش رژیم صهیونیستی + فیلم

باشگاه خبرنگاران جوان - رسانهها از درخواست بیش از ۶۰۰ افسر ارشد ارتش رژیم صهیونیستی برای پایان خدمت پیش از موعد خبر دادند. این اقدام در حالی رخ میدهد که تنشها در داخل این رژیم افزایش یافته و نگرانیها درباره ثبات و کارایی نیروهای مسلح آن بالا گرفته است.
بر اساس گزارشها، این استعفاها شامل افسرانی با سابقه بالا و نقشهای کلیدی در ساختار فرماندهی ارتش است و کارشناسان نظامی آن را نشانهای از نارضایتی گسترده در بدنه فرماندهی میدانند. منابع نزدیک به ارتش اعلام کردهاند که مقامات نظامی در حال بررسی دلایل این موج استعفا و تلاش برای جلوگیری از تاثیر آن بر آمادگی عملیاتی هستند.