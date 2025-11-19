دادستان عمومی و انقلاب دورود گفت: سومین عضو شورای شهر این شهرستان به‌دنبال دریافت گزارش‌های مستند و انجام تحقیقات تخصصی به اتهام دریافت رشوه و سوءاستفاده از موقعیت شغلی بازداشت شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان _ مسلم الماسی شامگاه چهارشنبه اظهار داشت: در ادامه رسیدگی به پرونده‌های مرتبط با تخلفات مالی در شهرداری و شورای شهر دورود، سومین عضو شورای شهر این شهرستان به اتهام ارتشا دستگیر شد و تحقیقات قضایی در این زمینه ادامه دارد.

وی افزود: پیش از این نیز سه نفر از کارکنان شهرداری دورود و ۲ عضو شورای شهر به اتهامات مشابه دستگیر شده بودند و دستگاه قضایی با جدیت و بدون هیچ‌گونه اغماض، رسیدگی به این پرونده‌ها را دنبال می‌کند و با هرگونه فساد اداری و مالی برخورد قاطع خواهد داشت.

دادستان عمومی و انقلاب دورود تاکید کرد: هدف اصلی این اقدامات، صیانت از حقوق عمومی و اعتماد شهروندان به نهادهای اداری و مدیریت شهری است و مردم اطمینان داشته باشند دستگاه قضایی در مسیر مبارزه با فساد، قاطعانه و شفاف عمل خواهد کرد.

الماسی از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه تخلف یا فساد، مراتب را از طریق مراجع قانونی اطلاع دهند تا با همکاری مردم، زمینه ارتقای سلامت اداری و اجتماعی فراهم گردد و همچنین اخبار و اطلاعات موثق را از روابط عمومی و رسانه دادگستری کل لرستان پیگیری نمایند و از هر گونه دامن زدن به شایعات توسط رسانه های بدون مجوز و معاند پرهیز نمایند.

در هفته‌های گذشته نیز سه کارمند شهرداری و ۲ عضو دیگر شورای شهر دورود به اتهام ارتشا دستگیر و بازداشت شدند.

منبع ایرنا

برچسب ها: شورای شهر ، دستگیری
