وزیر خزانه‌داری سابق آمریکا پس از افشای ارتباط نزدیک با مجرم جنسی مشهور از هیئت مدیره شرکت هوش مصنوعی اپن‌ای‌آی استعفا کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - لری سامرز، وزیر خزانه‌داری سابق آمریکا چند روز پس از انتشار اسنادی که نشان می‌داد او با «جفری اپستین» مجرم جنسی و قاچاقچی انسان روابط نزدیکی داشته، از هیئت مدیره شرکت هوش مصنوعی «اپن‌ای آی» استعفا کرد.

سامرز که همچنین رئیس سابق دانشگاه هاروارد بود، اعلام کرد که از تمام تعهدات عمومی خود کناره‌گیری خواهد کرد و مدعی شد که این اقدام به او اجازه می‌دهد اعتماد مردم را بازسازی کند.

هفته گذشته کنگره آمریکا اسناد جدیدی را درباره جفری اپستین فاش کرد. از آن زمان ارتباط نزدیک این مقام سابق آمریکایی با اپستین برملا شده و او به شدت مورد انتقاد قرار گرفته است. طبق اسناد منتشر شده، اپستین که به قاچاق انسان متهم بود، با طیف وسیعی از افراد قدرتمند در دولت‌های  آمریکا در ارتباط بود.

رسوایی اپستین ماه‌ها است که به یک خار سیاسی در چشم ترامپ تبدیل شده است. به همین دلیل او این هفته گفت که تنها فردی نیست که با اپستین در ارتباط بوده و خواستار افشای اسناد ارتباطات اعضای دموکرات کنگره با این مجرم جنسی شد.

سامرز در دولت بیل کلینتون، رئیس جمهور اسبق آمریکا وزیر خزانه داری و در دولت باراک اوباما، مدیر شورای اقتصاد ملی بود. او از اواخر سال ۲۰۲۳ در هیئت مدیره شرکت هوش مصنوعی اپن‌ای آی کار کرده است.

منبع: رویترز

برچسب ها: جفری اپستین ، دولت ترامپ ، استعفا
