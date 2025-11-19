باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم حسینی - واسیلی نبنزیا، نماینده دائم روسیه در سازمان ملل گفته است که تلاش‌های اسرائیل برای ایجاد منطقه حائل در جنوب سوریه نقض فاحش قوانین بین‌المللی است و تهدیدی امنیتی برای کل منطقه خاورمیانه محسوب می‌شود.

وی در جلسه شورای امنیت سازمان ملل در مورد سوریه گفت: "ما نمی‌توانیم اقدامات غیرقانونی را که همچنان ارتفاعات جولان سوریه را اشغال می‌کند و به بهانه واهی دفاع از خود، اساساً عملیاتی تمام‌عیار را برای ایجاد منطقه حائل در جنوب منطقه ویژه اقتصادی آغاز کرده است، نادیده بگیریم. چنین اقداماتی به شدت قوانین بین‌المللی را نقض می‌کند و تهدیدی امنیتی برای کل منطقه خاورمیانه محسوب می‌شود. ما از اسرائیل می‌خواهیم که به توافق‌نامه ۱۹۷۴ در مورد عدم مشارکت پایبند باشد. "

نبنزیا همچنین خاطرنشان کرد که روسیه نگرانی‌های دمشق را در مورد تهدیدات تروریستی جاری در این کشور به اشتراک می‌گذارد. او افزود: «در این راستا، ما از تلاش‌های مقامات سوریه برای خنثی‌سازی افراد و نهاد‌هایی که فعالیت‌هایشان نه تنها استقلال سوریه را تضعیف می‌کند، بلکه امنیت کشور‌های همسایه را نیز تهدید می‌کند، حمایت می‌کنیم.»

بلندی‌های جولان که از سال ۱۹۴۴ به سوریه تعلق داشت، در طول جنگ شش روزه ۱۹۶۷ توسط اسرائیل تصرف شد. در سال ۱۹۸۱، کنست (پارلمان اسرائیل) قانونی را تصویب کرد که به طور یکجانبه حاکمیت بر این سرزمین را اعلام می‌کرد. قطعنامه ۴۹۷ شورای امنیت سازمان ملل متحد در ۱۷ دسامبر ۱۹۸۱، این الحاق را باطل اعلام کرد.

منبع: تاس