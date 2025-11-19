نماینده دائم روسیه در سازمان ملل گفته است که تلاش‌های اسرائیل برای ایجاد منطقه حائل در جنوب سوریه نقض فاحش قوانین بین‌المللی است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم حسینی - واسیلی نبنزیا، نماینده دائم روسیه در سازمان ملل گفته است که تلاش‌های اسرائیل برای ایجاد منطقه حائل در جنوب سوریه نقض فاحش قوانین بین‌المللی است و تهدیدی امنیتی برای کل منطقه خاورمیانه محسوب می‌شود.

وی در جلسه شورای امنیت سازمان ملل در مورد سوریه گفت: "ما نمی‌توانیم اقدامات غیرقانونی را که همچنان ارتفاعات جولان سوریه را اشغال می‌کند و به بهانه واهی دفاع از خود، اساساً عملیاتی تمام‌عیار را برای ایجاد منطقه حائل در جنوب منطقه ویژه اقتصادی آغاز کرده است، نادیده بگیریم. چنین اقداماتی به شدت قوانین بین‌المللی را نقض می‌کند و تهدیدی امنیتی برای کل منطقه خاورمیانه محسوب می‌شود. ما از اسرائیل می‌خواهیم که به توافق‌نامه ۱۹۷۴ در مورد عدم مشارکت پایبند باشد. "

 نبنزیا همچنین خاطرنشان کرد که روسیه نگرانی‌های دمشق را در مورد تهدیدات تروریستی جاری در این کشور به اشتراک می‌گذارد. او افزود: «در این راستا، ما از تلاش‌های مقامات سوریه برای خنثی‌سازی افراد و نهاد‌هایی که فعالیت‌هایشان نه تنها استقلال سوریه را تضعیف می‌کند، بلکه امنیت کشور‌های همسایه را نیز تهدید می‌کند، حمایت می‌کنیم.»

بلندی‌های جولان که از سال ۱۹۴۴ به سوریه تعلق داشت، در طول جنگ شش روزه ۱۹۶۷ توسط اسرائیل تصرف شد. در سال ۱۹۸۱، کنست (پارلمان اسرائیل) قانونی را تصویب کرد که به طور یکجانبه حاکمیت بر این سرزمین را اعلام می‌کرد. قطعنامه ۴۹۷ شورای امنیت سازمان ملل متحد در ۱۷ دسامبر ۱۹۸۱، این الحاق را باطل اعلام کرد.

منبع: تاس

برچسب ها: واسیلی نبنزیا ، تحولات سوریه
خبرهای مرتبط
دمشق بازدید نتانیاهو از یک پایگاه نظامی در جنوب سوریه را محکوم کرد
اردوغان: تا زمانی که اشغال فلسطین پایان نیابد، صلحی در کار نخواهد بود
نتانیاهو با نیروهای اسرائیلی در سوریه دیدار کرد
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
گروسی: بازدید از تاسیسات هسته‌ای ایران ادامه دارد
رئیس اقلیم کردستان، رئیس جمهور عراق می‌شود؟
چالش جدید در بغداد؛ سنی‌ها علیه توافق سنتی با کرد‌ها
حضور ۶ میلیون تبعه خارجی در ایران و بازگشت یک و نیم میلیون تبعه غیرمجاز 
افشای نقشه ترامپ برای ونزوئلا؛ چراغ سبز به حمله نظامی
چارچوب صلح روسیه و اوکراین ممکن است این هفته اتفاق بیفتد
ارتش اسرائیل نسبت به حملات قریب‌الوقوع به دو روستای لبنانی هشدار داد
برخورد مرگبار خودرو با کامیون در سراوان؛۹ تبعه خارجی کشته و ۷ نفر مجروح شدند
بازداشت ابراهیم شریف بحرین را زیر فشار حقوق بشری برد
وزیر صهیونیست: امنیت اسرائیل تهدید شود، عادی‌سازی با عربستان لغو می‌شود
آخرین اخبار
روسیه: اقدامات اسرائیل در سوریه تهدیدی برای کل منطقه است
کشف سنگ قیمتی ۳۰۰ کیلویی در کاخ ریاست جمهوری ماداگاسکار
دمشق بازدید نتانیاهو از یک پایگاه نظامی در جنوب سوریه را محکوم کرد
زلنسکی دیدار با اردوغان را «پربار» خواند
حماس: حمله اسرائیل به اردوگاه آوارگان «قتل‌عام» و جنایت علیه بشریت است
حزب‌الله حمله رژیم صهیونیستی به اردوگاه آوارگان در جنوب لبنان را محکوم کرد
بازدید وزیر صنعت و تجارت طالبان از نمایشگاه بین‌المللی پراگتی میدان در دهلی + فیلم
آمریکا تحریم‌های سایبری علیه افراد و نهادهای مرتبط با روسیه وضع کرد
نتانیاهو با نیروهای اسرائیلی در سوریه دیدار کرد
لهستان پس از حادثه انفجار مرزی، آخرین کنسولگری روسیه را می‌بندد
سازمان ملل: انتقال فلسطینی‌ها به آفریقای جنوبی در جهت «اهداف نسل‌کشی» اسرائیل است
بحث کنست جزئیات لایحه اسرائیل برای اعدام اسرای فلسطینی را فاش کرد
متا تا دو هفته دیگر حساب نوجوانان استرالیایی را می‌بندد
اندونزی با فوران آتشفشان سمرو سطح هشدار را به بالاترین حد رساند
حضور ۶ میلیون تبعه خارجی در ایران و بازگشت یک و نیم میلیون تبعه غیرمجاز 
ارتش اسرائیل نسبت به حملات قریب‌الوقوع به دو روستای لبنانی هشدار داد
چارچوب صلح روسیه و اوکراین ممکن است این هفته اتفاق بیفتد
گروسی: بازدید از تاسیسات هسته‌ای ایران ادامه دارد
لغو دیدار ویتکاف با الحیه زیر فشار اسرائیل
چالش جدید در بغداد؛ سنی‌ها علیه توافق سنتی با کرد‌ها
بازداشت ابراهیم شریف بحرین را زیر فشار حقوق بشری برد
افشای نقشه ترامپ برای ونزوئلا؛ چراغ سبز به حمله نظامی
وزیر صهیونیست: امنیت اسرائیل تهدید شود، عادی‌سازی با عربستان لغو می‌شود
انگلیس ۱۳ کارخانه تسلیحاتی جدید می‌سازد
ادامه جنایات اسرائیل پس از آتش‌بس؛ ۲۷۹ شهید و ۶۵۲ زخمی
خشم اسرائیل از دیدار مخفیانه فرستاده آمریکا با رهبر حماس
سرپرست وزارت تجارت طالبان برای احیای روابط اقتصادی راهی هند شد
سفیر طالبان در مسکو خواستار ایجاد مرکز تجاری مشترک با تاتارستان شد
برخورد مرگبار خودرو با کامیون در سراوان؛۹ تبعه خارجی کشته و ۷ نفر مجروح شدند
بررسی تفاهم‌نامه اقتصادی خراسان رضوی و هرات در آستانه سفر استاندار به افغانستان