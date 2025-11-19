\n\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646 - \u0647\u0631\u0686\u0647 \u0645\u06cc\u200c\u06af\u0630\u0631\u062f\u060c \u062e\u0631\u06cc\u062f \u0645\u0633\u06a9\u0646 \u06cc\u06a9\u06cc \u0627\u0632 \u062f\u0634\u0648\u0627\u0631\u062a\u0631\u06cc\u0646 \u0627\u0642\u062f\u0627\u0645\u0627\u062a \u0628\u0631\u0627\u06cc \u0627\u0642\u0634\u0627\u0631 \u0645\u062a\u0648\u0633\u0637 \u0648 \u0636\u0639\u06cc\u0641 \u062c\u0627\u0645\u0639\u0647 \u0645\u06cc\u200c\u0634\u0648\u062f \u06a9\u0647 \u0645\u0633\u0626\u0648\u0644\u0627\u0646 \u0628\u0631\u0627\u06cc \u0631\u0641\u0639 \u0627\u06cc\u0646 \u0645\u0634\u06a9\u0644 \u0628\u0627\u06cc\u062f \u0627\u0642\u062f\u0627\u0645\u0627\u062a \u0627\u0633\u0627\u0633\u06cc \u0627\u0646\u062c\u0627\u0645 \u062f\u0647\u0646\u062f.\n