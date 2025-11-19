رئیس جمهور آمریکا گفت که کار بر روی پایان دادن به جنگ در سودان را آغاز کرده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم حسینی - دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا روز چهارشنبه گفت که کار بر روی پایان دادن به جنگ در سودان را آغاز کرده است و فاش کرد که این تلاش به درخواست شخصی محمد بن سلمان، ولیعهد عربستان سعودی در دوران ریاست جمهوری او در کاخ سفید آغاز شده است.

ترامپ در مجمع سرمایه‌گذاری ایالات متحده و عربستان سعودی گفت: «من آن را صرفاً به عنوان یک کار آزاد می‌دیدم، نه دولتی، نه این، نه آن؛ و [ولیعهد سعودی]کل فرهنگ و کل تاریخ را توضیح داد و شنیدن آن بسیار جالب بود، واقعاً شگفت‌انگیز بود.» او افزود: «ما قبلاً کار روی آن را شروع کرده‌ایم.»

ترامپ گفت که حدود ۳۰ دقیقه پس از دیدارش با محمد بن سلمان در دفتر بیضی شکل در روز سه‌شنبه، کار روی پرونده سودان را آغاز کرده است. ترامپ با یادآوری اظهارات ولیعهد گفت: «[محمد بن سلمان] گفت 'این بزرگترین کاری است که می‌توانید انجام دهید؛ این بزرگتر از کاری است که قبلاً انجام داده‌اید'.»

ترامپ گفت: «من اکنون [سودان] را متفاوت از آنچه که فقط یک روز پیش می‌دیدم، می‌بینم.»

منبع: العربیه انگلیسی

برچسب ها: دونالد ترامپ ، محمد بن سلمان
خبرهای مرتبط
افشای نقشه ترامپ برای ونزوئلا؛ چراغ سبز به حمله نظامی
ترامپ قرارداد نظامی بزرگ با عربستان را تائید کرد
مجلس نمایندگان آمریکا لایحه‌ای را برای انتشار عمومی پرونده‌های اپستین تصویب کرد
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
گروسی: بازدید از تاسیسات هسته‌ای ایران ادامه دارد
حضور ۶ میلیون تبعه خارجی در ایران و بازگشت یک و نیم میلیون تبعه غیرمجاز 
چالش جدید در بغداد؛ سنی‌ها علیه توافق سنتی با کرد‌ها
افشای نقشه ترامپ برای ونزوئلا؛ چراغ سبز به حمله نظامی
چارچوب صلح روسیه و اوکراین ممکن است این هفته اتفاق بیفتد
کشف سنگ قیمتی ۳۰۰ کیلویی در کاخ ریاست جمهوری ماداگاسکار
ارتش اسرائیل نسبت به حملات قریب‌الوقوع به دو روستای لبنانی هشدار داد
برخورد مرگبار خودرو با کامیون در سراوان؛۹ تبعه خارجی کشته و ۷ نفر مجروح شدند
بازداشت ابراهیم شریف بحرین را زیر فشار حقوق بشری برد
سفیر طالبان در مسکو خواستار ایجاد مرکز تجاری مشترک با تاتارستان شد
آخرین اخبار
سازمان ملل هشدار داد که وضعیت غزه همچنان «بسیار وخیم» است
دبیرکل سازمان ملل بازدید نتانیاهو از جنوب سوریه را «نگران‌کننده» خواند
وزیر خزانه‌داری سابق آمریکا از هیئت مدیره اپن‌ای‌آی استعفا کرد
ترامپ در پی درخواست بن سلمان به دنبال پایان جنگ در سودان است
روسیه: اقدامات اسرائیل در سوریه تهدیدی برای کل منطقه است
کشف سنگ قیمتی ۳۰۰ کیلویی در کاخ ریاست جمهوری ماداگاسکار
دمشق بازدید نتانیاهو از یک پایگاه نظامی در جنوب سوریه را محکوم کرد
زلنسکی دیدار با اردوغان را «پربار» خواند
حماس: حمله اسرائیل به اردوگاه آوارگان «قتل‌عام» و جنایت علیه بشریت است
حزب‌الله حمله رژیم صهیونیستی به اردوگاه آوارگان در جنوب لبنان را محکوم کرد
بازدید وزیر صنعت و تجارت طالبان از نمایشگاه بین‌المللی پراگتی میدان در دهلی + فیلم
آمریکا تحریم‌های سایبری علیه افراد و نهادهای مرتبط با روسیه وضع کرد
نتانیاهو با نیروهای اسرائیلی در سوریه دیدار کرد
لهستان پس از حادثه انفجار مرزی، آخرین کنسولگری روسیه را می‌بندد
سازمان ملل: انتقال فلسطینی‌ها به آفریقای جنوبی در جهت «اهداف نسل‌کشی» اسرائیل است
بحث کنست جزئیات لایحه اسرائیل برای اعدام اسرای فلسطینی را فاش کرد
متا تا دو هفته دیگر حساب نوجوانان استرالیایی را می‌بندد
اندونزی با فوران آتشفشان سمرو سطح هشدار را به بالاترین حد رساند
حضور ۶ میلیون تبعه خارجی در ایران و بازگشت یک و نیم میلیون تبعه غیرمجاز 
ارتش اسرائیل نسبت به حملات قریب‌الوقوع به دو روستای لبنانی هشدار داد
چارچوب صلح روسیه و اوکراین ممکن است این هفته اتفاق بیفتد
گروسی: بازدید از تاسیسات هسته‌ای ایران ادامه دارد
لغو دیدار ویتکاف با الحیه زیر فشار اسرائیل
چالش جدید در بغداد؛ سنی‌ها علیه توافق سنتی با کرد‌ها
بازداشت ابراهیم شریف بحرین را زیر فشار حقوق بشری برد
افشای نقشه ترامپ برای ونزوئلا؛ چراغ سبز به حمله نظامی
وزیر صهیونیست: امنیت اسرائیل تهدید شود، عادی‌سازی با عربستان لغو می‌شود
انگلیس ۱۳ کارخانه تسلیحاتی جدید می‌سازد
ادامه جنایات اسرائیل پس از آتش‌بس؛ ۲۷۹ شهید و ۶۵۲ زخمی
خشم اسرائیل از دیدار مخفیانه فرستاده آمریکا با رهبر حماس