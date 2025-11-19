رئیس جمهور آمریکا گفت که کار بر روی پایان دادن به جنگ در سودان را آغاز کرده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم حسینی - دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا روز چهارشنبه گفت که کار بر روی پایان دادن به جنگ در سودان را آغاز کرده است و فاش کرد که این تلاش به درخواست شخصی محمد بن سلمان، ولیعهد عربستان سعودی در دوران ریاست جمهوری او در کاخ سفید آغاز شده است.

ترامپ در مجمع سرمایه‌گذاری ایالات متحده و عربستان سعودی گفت: «من آن را صرفاً به عنوان یک کار آزاد می‌دیدم، نه دولتی، نه این، نه آن؛ و [ولیعهد سعودی]کل فرهنگ و کل تاریخ را توضیح داد و شنیدن آن بسیار جالب بود، واقعاً شگفت‌انگیز بود.» او افزود: «ما قبلاً کار روی آن را شروع کرده‌ایم.»

ترامپ گفت که حدود ۳۰ دقیقه پس از دیدارش با محمد بن سلمان در دفتر بیضی شکل در روز سه‌شنبه، کار روی پرونده سودان را آغاز کرده است. ترامپ با یادآوری اظهارات ولیعهد گفت: «[محمد بن سلمان] گفت 'این بزرگترین کاری است که می‌توانید انجام دهید؛ این بزرگتر از کاری است که قبلاً انجام داده‌اید'.»

ترامپ گفت: «من اکنون [سودان] را متفاوت از آنچه که فقط یک روز پیش می‌دیدم، می‌بینم.»

منبع: العربیه انگلیسی