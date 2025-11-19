گوترش بازدید علنی نتانیاهو از یک پایگاه نظامی در جنوب سوریه را نگران‌کننده دانست.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل بازدید «کاملاً علنی» بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی از یک پایگاه نظامی در جنوب سوریه را «نگران‌کننده» خواند.

استفان دوجاریک، سخنگوی گوترش، می‌گوید: «این بازدید کاملاً علنی، دست‌کم نگران‌کننده است. ما از اسرائیل می‌خواهیم که به توافق‌نامه جدایی ۱۹۷۴ احترام بگذارد.» 

عصر امروز سخنگوی کابینه رژیم صهیونیستی اعلام کرد که بنیامین نتانیاهو از نیرو‌های اسرائیلی مستقر در سوریه فراتر از خط آتش‌بس بازدید کرده است. گفته شده گیدئون ساعر، وزیر امور خارجه، یسرائیل کاتز، وزیر جنگ، ایال زمیر، رئیس ستاد ارتش و دیوید زینی، رئیس شاباک نیز نتانیاهو را همراهی می‌کردند.

وزارت امور خارجه سوریه در واکنش به این اقدام اعلام کرد که سفر نتانیاهو «غیرقانونی» و «نقض جدی حاکمیت و تمامیت ارضی سوریه» است.

منبع: خبرگزاری فرانسه

برچسب ها: آنتونیو گوترش ، بنیامین نتانیاهو ، جنوب سوریه
خبرهای مرتبط
اردوغان: تا زمانی که اشغال فلسطین پایان نیابد، صلحی در کار نخواهد بود
نتانیاهو با نیروهای اسرائیلی در سوریه دیدار کرد
دمشق بازدید نتانیاهو از یک پایگاه نظامی در جنوب سوریه را محکوم کرد
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
گروسی: بازدید از تاسیسات هسته‌ای ایران ادامه دارد
حضور ۶ میلیون تبعه خارجی در ایران و بازگشت یک و نیم میلیون تبعه غیرمجاز 
چالش جدید در بغداد؛ سنی‌ها علیه توافق سنتی با کرد‌ها
افشای نقشه ترامپ برای ونزوئلا؛ چراغ سبز به حمله نظامی
چارچوب صلح روسیه و اوکراین ممکن است این هفته اتفاق بیفتد
کشف سنگ قیمتی ۳۰۰ کیلویی در کاخ ریاست جمهوری ماداگاسکار
ارتش اسرائیل نسبت به حملات قریب‌الوقوع به دو روستای لبنانی هشدار داد
برخورد مرگبار خودرو با کامیون در سراوان؛۹ تبعه خارجی کشته و ۷ نفر مجروح شدند
بازداشت ابراهیم شریف بحرین را زیر فشار حقوق بشری برد
سفیر طالبان در مسکو خواستار ایجاد مرکز تجاری مشترک با تاتارستان شد
آخرین اخبار
سازمان ملل هشدار داد که وضعیت غزه همچنان «بسیار وخیم» است
دبیرکل سازمان ملل بازدید نتانیاهو از جنوب سوریه را «نگران‌کننده» خواند
وزیر خزانه‌داری سابق آمریکا از هیئت مدیره اپن‌ای‌آی استعفا کرد
ترامپ در پی درخواست بن سلمان به دنبال پایان جنگ در سودان است
روسیه: اقدامات اسرائیل در سوریه تهدیدی برای کل منطقه است
کشف سنگ قیمتی ۳۰۰ کیلویی در کاخ ریاست جمهوری ماداگاسکار
دمشق بازدید نتانیاهو از یک پایگاه نظامی در جنوب سوریه را محکوم کرد
زلنسکی دیدار با اردوغان را «پربار» خواند
حماس: حمله اسرائیل به اردوگاه آوارگان «قتل‌عام» و جنایت علیه بشریت است
حزب‌الله حمله رژیم صهیونیستی به اردوگاه آوارگان در جنوب لبنان را محکوم کرد
بازدید وزیر صنعت و تجارت طالبان از نمایشگاه بین‌المللی پراگتی میدان در دهلی + فیلم
آمریکا تحریم‌های سایبری علیه افراد و نهادهای مرتبط با روسیه وضع کرد
نتانیاهو با نیروهای اسرائیلی در سوریه دیدار کرد
لهستان پس از حادثه انفجار مرزی، آخرین کنسولگری روسیه را می‌بندد
سازمان ملل: انتقال فلسطینی‌ها به آفریقای جنوبی در جهت «اهداف نسل‌کشی» اسرائیل است
بحث کنست جزئیات لایحه اسرائیل برای اعدام اسرای فلسطینی را فاش کرد
متا تا دو هفته دیگر حساب نوجوانان استرالیایی را می‌بندد
اندونزی با فوران آتشفشان سمرو سطح هشدار را به بالاترین حد رساند
حضور ۶ میلیون تبعه خارجی در ایران و بازگشت یک و نیم میلیون تبعه غیرمجاز 
ارتش اسرائیل نسبت به حملات قریب‌الوقوع به دو روستای لبنانی هشدار داد
چارچوب صلح روسیه و اوکراین ممکن است این هفته اتفاق بیفتد
گروسی: بازدید از تاسیسات هسته‌ای ایران ادامه دارد
لغو دیدار ویتکاف با الحیه زیر فشار اسرائیل
چالش جدید در بغداد؛ سنی‌ها علیه توافق سنتی با کرد‌ها
بازداشت ابراهیم شریف بحرین را زیر فشار حقوق بشری برد
افشای نقشه ترامپ برای ونزوئلا؛ چراغ سبز به حمله نظامی
وزیر صهیونیست: امنیت اسرائیل تهدید شود، عادی‌سازی با عربستان لغو می‌شود
انگلیس ۱۳ کارخانه تسلیحاتی جدید می‌سازد
ادامه جنایات اسرائیل پس از آتش‌بس؛ ۲۷۹ شهید و ۶۵۲ زخمی
خشم اسرائیل از دیدار مخفیانه فرستاده آمریکا با رهبر حماس