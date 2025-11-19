باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل بازدید «کاملاً علنی» بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی از یک پایگاه نظامی در جنوب سوریه را «نگران‌کننده» خواند.

استفان دوجاریک، سخنگوی گوترش، می‌گوید: «این بازدید کاملاً علنی، دست‌کم نگران‌کننده است. ما از اسرائیل می‌خواهیم که به توافق‌نامه جدایی ۱۹۷۴ احترام بگذارد.»

عصر امروز سخنگوی کابینه رژیم صهیونیستی اعلام کرد که بنیامین نتانیاهو از نیرو‌های اسرائیلی مستقر در سوریه فراتر از خط آتش‌بس بازدید کرده است. گفته شده گیدئون ساعر، وزیر امور خارجه، یسرائیل کاتز، وزیر جنگ، ایال زمیر، رئیس ستاد ارتش و دیوید زینی، رئیس شاباک نیز نتانیاهو را همراهی می‌کردند.

وزارت امور خارجه سوریه در واکنش به این اقدام اعلام کرد که سفر نتانیاهو «غیرقانونی» و «نقض جدی حاکمیت و تمامیت ارضی سوریه» است.

منبع: خبرگزاری فرانسه