به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان-نجفی 'رئیس هیئت ورزشهای جانبازان و توانیابان میناب، با انتقاد شدید از بیتفاوتی مسئولان نسبت به تیم والیبال نشسته شهرستان، خواستار توجه و حمایت واقعی از ورزشکاران توانیاب شد و هشدار داد که بیتوجهیها امکان ادامه فعالیت این تیم را تهدید میکند.
اسماعیل شهدادی، در واکنش به کاهش سطح حمایتها و تغییر سطح لیگ تیم والیبال نشسته این شهرستان، انتقاد تندی را نسبت به مسئولان استانی و شهرستان ابراز داشت: با بیان اینکه تیم والیبال نشسته میناب سالها در لیگ دسته یک کشور بازی کرده است، گفت: «این تیم که با تلاش و غیرت ورزشکاران توانیاب در سطح ملی حضور داشته، حالا مجبور است در لیگ دسته دو بازی کند، تنها به خاطر بیتوجهی و کمتوجهی مسئولان است.
وی افزود: «ورزشکاران توانیاب از سیاره دیگری نیامدهاند که باید در امر حمایت و امکانات در کنار دیگر رشتههای ورزشی قرار نگیرند. توجهناپذیری به این تیم، تبعیض آشکار است و اگر فقط بخشی از هزینههایی که صرف تیمهای دیگر میشود، به تیم والیبال نشسته میناب اختصاص میدادند، امروز در لیگ برتر حضور داشتیم.»
شهدادی تاکید کرد که این بیعدالتیها نه تنها ورزشکاران را دلسرد کرده، بلکه انگیزه آنان برای ادامه مسیر را کاهش داده است.
شهدادی در پایان هشدار داد که ادامه بیتوجهی، به زودی توان ورزشکاران توانیاب را از بین خواهد برد و خواستار تجدیدنظر مسئولان در حمایت همهجانبه از این قشر و تیمهای آنان شد.