رئیس هیئت جانبازان و توان‌یابان میناب: بی‌توجهی مسئولان به تیم والیبال نشسته، ضربه‌ای جبران‌ناپذیر بر روحیه ورزشکاران توانیاب است.

به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان-نجفی 'رئیس هیئت ورزش‌های جانبازان و توان‌یابان میناب، با انتقاد شدید از بی‌تفاوتی مسئولان نسبت به تیم والیبال نشسته شهرستان، خواستار توجه و حمایت واقعی از ورزشکاران توانیاب شد و هشدار داد که بی‌توجهی‌ها امکان ادامه فعالیت این تیم را تهدید می‌کند.

  اسماعیل شهدادی،  در واکنش به کاهش سطح حمایت‌ها و تغییر سطح لیگ تیم والیبال نشسته این شهرستان، انتقاد تندی را نسبت به مسئولان استانی و شهرستان ابراز داشت:  با بیان اینکه تیم والیبال نشسته میناب سال‌ها در لیگ دسته یک کشور بازی کرده است، گفت: «این تیم که با تلاش و غیرت ورزشکاران توانیاب در سطح ملی حضور داشته، حالا مجبور است در لیگ دسته دو بازی کند، تنها به خاطر بی‌توجهی و کم‌توجهی مسئولان است.

وی افزود: «ورزشکاران توانیاب از سیاره دیگری نیامده‌اند که باید در امر حمایت و امکانات در کنار دیگر رشته‌های ورزشی قرار نگیرند. توجه‌ناپذیری به این تیم، تبعیض آشکار است و اگر فقط بخشی از هزینه‌هایی که صرف تیم‌های دیگر می‌شود، به تیم والیبال نشسته میناب اختصاص می‌دادند، امروز در لیگ برتر حضور داشتیم.»  

شهدادی تاکید کرد که این بی‌عدالتی‌ها نه تنها ورزشکاران را دلسرد کرده، بلکه انگیزه آنان برای ادامه مسیر را کاهش داده است.

 شهدادی در پایان هشدار داد که ادامه بی‌توجهی، به زودی توان ورزشکاران توانیاب را از بین خواهد برد و خواستار تجدیدنظر مسئولان در حمایت همه‌جانبه از این قشر و تیم‌های آنان شد.

برچسب ها: والیبال ، توان یاب
خبرهای مرتبط
ساخت کتابخانه مرکزی بندرعباس طولانی ترین طرح فرهنگی در کشور
۳۰ نفر از ورزشکاران استان راهی جشنواره شهید نصرالله + فیلم
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
استقبال از پیکر ۱۴ شهید گمنام دفاع مقدس در فرودگاه بندرعباس
طرح نیمه تمام در کریان میناب
اجرای هزار و ۶۰۰ برنامه هفته بسیج در هرمزگان
ورزشکاران توان یاب شرق هرمزگان در انتظار توجه
ساخت کتابخانه مرکزی بندرعباس طولانی ترین طرح فرهنگی در کشور
آخرین اخبار
ساخت کتابخانه مرکزی بندرعباس طولانی ترین طرح فرهنگی در کشور
ورزشکاران توان یاب شرق هرمزگان در انتظار توجه
اجرای هزار و ۶۰۰ برنامه هفته بسیج در هرمزگان
طرح نیمه تمام در کریان میناب
استقبال از پیکر ۱۴ شهید گمنام دفاع مقدس در فرودگاه بندرعباس