ساخت کتابخانه مرکزی بندرعباس به ۱۸ سال رسید.

به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان،با وجود ۱۸ سال از شروع عملیات ساخت کتابخانه عمومی بندرعباس هنوز به بهره‌برداری نرسیده است.

انوشیروان پیشدار مدیر کل کتابخانه‌های عمومی هرمزگان گفت : این طرح به علت نبود منابع مالی به درازا کشیده شده است  انتظار می‌رود با حمایت استانداری تا پایان سال ۱۴۰۵ به بهره‌برداری برسد .

وی با اشاره به اینکه یشتر کتابخانه‌های عمومی استان مربوط به دهه ۴۰ و ۵۰ شمسی هستند فاقد استانداردهای روز است.

پیشدار با اشاره به اینکه کتابخانه‌های جدید باید ۶۰ نوع خدمات ارائه دهند ه هیچ کدام از کتابخانه‌های استان این توانایی و امکانات را ندارند.

وی افزود: در ساخت کتابخانه عمومی بندرعباس تلاش شده است تا خدمات متنوع از دیجیتال تا انجمن‌های هنری و همینطور خدمات ویژه به معلولان عرضه شود که در نوع خود یک کتابخانه مدرن است.

پیشدار ادامه داد: کتابخانه مرکزی بندرعباس نسل جدید کتابخانه‌ها است که باید ۶۰ نوع خدمات را به مردم ارائه بدهد. این کتابخانه با ۷ هزار متر زیربنا بزرگ‌ترین مرکز فرهنگی هرمزگان است که ۳۰ درصد به فضای فرهنگی استان اضافه خواهد کرد.

وی با قدردانی ویژه از محمد آشوری استاندار هرمزگان گفت: در نشست اخیر استاندار و دبیرکل نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور، مقرر شد ۱۲۰ میلیارد تومان از محل اعتبارات استانی برای تکمیل این پروژه و ۲۰ میلیارد تومان برای تجهیز آن از سوی نهاد کتابخانه‌ها تخصیص داده شود.

انوشیروان پیشدار اضافه کرد: با حمایت ویژه استاندار و نهاد کتابخانه‌های کشور، این کتابخانه اوایل سال ۱۴۰۵ و با حداقل ۱۰۰ هزار جلد کتاب به بهره‌برداری برداری خواهد رسید. در حال حاضر نیز بخشی از این کتاب‌ها را دریافت کرده‌ایم.

