دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل متحد هشدار داد که وضعیت غزه همچنان «بسیار وخیم» است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم حسینی - دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل متحد روز چهارشنبه هشدار داد که علیرغم تلاش‌های مداوم سازمان ملل متحد و شرکای آن برای دسترسی به غیرنظامیان در سراسر قلمرویی که پس از دو سال جنگ اسرائیل آتش‌بس برقرار شده است، وضعیت در نوار غزه همچنان «بسیار وخیم» است.

دفتر هماهنگی امور بشردوستانه (OCHA) در بیانیه‌ای هشدار داد که «وضعیت بشردوستانه در غزه علیرغم تلاش‌های مداوم سازمان ملل متحد و شرکای آن برای دسترسی به افراد نیازمند در هر کجا که هستند، همچنان بسیار وخیم است.»

دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل متحد (OCHA) با بیان اینکه «نهاد‌های بشردوستانه همچنان به ارزیابی‌ها و ارائه کمک به خانواده‌های آسیب‌دیده از طوفان هفته گذشته ادامه می‌دهند»، گزارش داد که «بیش از ۱۸۶۰۰ خانوار تحت تأثیر قرار گرفته‌اند.»

این آژانس اعلام کرد که هزاران خانواده «سرپناه خود را از دست داده‌اند، وسایلشان آسیب دیده یا دوباره آواره شده‌اند» و افزود که این تعداد با تکمیل ارزیابی‌ها همچنان در حال افزایش است.

دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل متحد با تأکید بر اینکه از ماه سپتامبر تاکنون کمتر از ۶۰۰۰۰ چادر، ۳۴۶۰۰۰ برزنت و ۳۰۹۰۰۰ کالای خواب وارد غزه شده است، گفت: «با نزدیک شدن به زمستان، شرکایی که در زمینه سرپناه فعالیت می‌کنند هشدار می‌دهند که حجم اقلام ورودی به غزه برای تأمین نیاز‌های عظیم مردم کافی نیست.» صد‌ها هزار نفر به طور فوری به پشتیبانی سرپناه نیاز دارند.

دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل متحد درخواست خود را برای اجازه ورود «اقلامی که در حال حاضر ورود آنها به غزه محدود شده است از جمله تجهیزات لازم برای بازسازی زیرساخت‌های حیاتی» تکرار کرد.

همچنین مجدداً بر «لزوم اجازه ورود کمک به سازمان‌های مردم‌نهاد به غزه و بازگشایی گذرگاه‌های اضافی» برای تضمین تحویل سریع‌تر و کارآمدتر کمک‌ها تأکید کرد.

منبع: آناتولی