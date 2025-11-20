باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - چهار منبع آگاه می‌گویند که «کیت کلوگ» فرستاده ویژه دونالد ترامپ در امور اوکراین به نزدیکان خود گفته است که قصد دارد در ماه ژانویه (دی ماه) دولت را ترک کند؛ اقدامی که به معنای از دست رفتن یک مدافع کلیدی برای اوکراین در کاخ سفید خواهد بود.

خروج کلوگ از دولت خبر ناخوشایندی برای کی‌یف خواهد بود.کلوگ در مقایسه با دیگر مقامات دولت ترامپ، حملات روسیه را با شدت بیشتری محکوم کرده است. او گاهی با استیو ویتکاف، فرستاده ویژه ماموریت‌های صلح که به دنبال طرح زمین در ازای صلح است، درگیر می‌شد.

یک نفر دیگر که از تصمیم کلوگ مطلع بود، گفت که او هرگز قصد نداشته برای مدت طولانی در دولت بماند.

فرستاده ویژه ریاست جمهوری یک مقام موقت است و چنین فرستادگانی باید توسط سنا تأیید شوند تا بیش از ۳۶۰ روز در سمت خود باقی بمانند.

ترامپ با اصرار بر آتش‌بس فوری در اوکراین، به قدرت رسید، اما پس از دیدار با پوتین در آلاسکا در تابستان امسال، این درخواست را کنار گذاشت. او اخیرا پس از دیدار با ولودیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین در واشنگتن، دوباره ایده آتش‌بس در امتداد خطوط مقدم را مطرح کرده است.

منبع: رویترز