شهروندخبرنگار ما با ارسال پیامی از افزایش قیمت وانت آریسان ۲ ابراز نارضایتی کرد و خواستار رسیدگی به این مشکل شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - شرکت ایران‌خودرو پیش از پایان آبان ماه ۱۴۰۴، قیمت آریسان ۲ را به شکل چشمگیری افزایش داد. این خودرو کار و تجاری که تا که سال گذشته ۴۱۸ میلیون تومان قیمت داشت، اکنون با نرخ ۷۳۵ میلیون تومان عرضه می‌شود.
این افزایش قیمت متقاضیان را نگران کرد و با ارسال پیامی خواستار رسیدگی به این مشکل شدند.
شهروندخبرنگار ما با ارسال پیامی خواستار رسیدگی به این مشکل شد.
 
متن پیام شهروندخبرنگار

با سلام و عرض ادب وقت بخیر و خدا قوت من همین خودروی وانت آریسان۲ رو یک سال پیش به قیمت چهارصد و هجده میلیون خریدم؛‌ام الان همین وانت آریسان۲ ایران خودرو میگه به قیمت ۷۳۵ میلیون تومان افزایش پیدا کرده است. چرا هیچ سازمانی پاسخگو ۸۰ در صد گرانی ایران خودرو رو رسیدگی نمی‌کند؟ لطفا گزارشی تهیه کنید.

 

برای یادگیری اصول تصویربرداری خبری به صفحه «آموزش تصویربرداری برای شهروندخبرنگاران» مراجعه کنید.

برچسب ها: افزایش قیمت ، مشکلات مردم
خبرهای مرتبط
نارضایتی خریداران چانگان از افزایش قیمت خودرو
نگرانی خریداران خودروی KMC J ۷ از شیب صعودی قیمت
نگرانی مشتریان شاهین از افزایش قیمت خودرو
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
نگرانی خریداران وانت آریسان ۲ از شیب صعودی قیمت
آخرین اخبار
نگرانی خریداران وانت آریسان ۲ از شیب صعودی قیمت
نگاهی به هوای مه آلود جاده چهاربرج به میاندوآب + عکس و فیلم
رنجش پایتخت نشینان از سد معبر در برخی از معابر
گزارش تصویری از مزار پاک دو شهید خاص در گلزار شهدای بهشت زهرای تهران
برگزاری نماز باران در روستای رشیدآباد به روایت تصاویر
گزارش تصویری از برپایی خیمه یاس در دهه فاطمیه
تاخیر در صدور پروانه فعالیت کامیون توسط شهرداری‌های استان همدان
اردوی به یادماندنی دانش آموزان مدرسه شهید امیدی در پارک پرفسور کردوانی آران و بیدگل + فیلم
مشکلات نوبت دهی تعویض پلاک خودرو در سامانه سخا از زبان شهروندخبرنگار
درخواست ایمن سازی تونل شهرستان اقلید