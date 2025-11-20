شهروندخبرنگار ما با ارسال پیامی از افزایش قیمت وانت آریسان ۲ ابراز نارضایتی کرد و خواستار رسیدگی به این مشکل شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - شرکت ایران‌خودرو پیش از پایان آبان ماه ۱۴۰۴، قیمت آریسان ۲ را به شکل چشمگیری افزایش داد. این خودرو کار و تجاری که تا که سال گذشته ۴۱۸ میلیون تومان قیمت داشت، اکنون با نرخ ۷۳۵ میلیون تومان عرضه می‌شود.

این افزایش قیمت متقاضیان را نگران کرد و با ارسال پیامی خواستار رسیدگی به این مشکل شدند.

شهروندخبرنگار ما با ارسال پیامی خواستار رسیدگی به این مشکل شد.



متن پیام شهروندخبرنگار

با سلام و عرض ادب وقت بخیر و خدا قوت من همین خودروی وانت آریسان۲ رو یک سال پیش به قیمت چهارصد و هجده میلیون خریدم؛‌ام الان همین وانت آریسان۲ ایران خودرو میگه به قیمت ۷۳۵ میلیون تومان افزایش پیدا کرده است. چرا هیچ سازمانی پاسخگو ۸۰ در صد گرانی ایران خودرو رو رسیدگی نمی‌کند؟ لطفا گزارشی تهیه کنید.

