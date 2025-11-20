باشگاه خبرنگاران جوان؛ سید محمدعلی سجادی - عباسی معاون فنی و عملیات اورژانس پیش بیمارستانی خراسان جنوبی گفت: در ۷ ماهه نخست امسال ۱۰۸ هزار و ۷ تماس با مرکز ۱۱۵ اورژانس برقرار شده است.

او با اشاره به اینکه این آمار پارسال ۱۱۳ هزار و ۹۴ تماس بوده و امسال کاهش یافته است، افزود: از ۱۰۸ هزار و ۷ تماس برقرار شده امسال، ۹ هزار و ۷۶۲ تماس مزاحمت بوده است.

عباسی اظهار کرد: در ۷ ماهه پارسال نیز ۹ هزار و ۴۱۰ تماس مربوط به مزاحمت‌ها بوده که امسال ۳ درصد افزایش یافته است.

معاون فنی و عملیات اورژانس پیش بیمارستانی خراسان جنوبی بیان کرد: امسال ۶۹ هزار و ۲۱ مأموریت به همت تکنسین‌های اورژانس استان انجام شده که از این تعداد ۹ هزار و ۸۸۴ مأموریت مربوط به تصادفات بوده است.

او عنوان کرد: ۲ هزار و ۱۵۲ مأموریت مربوط به مشکلات تنفسی، ۲ هزار و ۸۹۶ مأموریت مربوط به بیماری‌های قلبی، ۲ هزار و ۱۳۵ مأموریت مربوط به سقوط بوده و ۳۹ هزار و ۵۹۸ مأموریت با اعزام بیمار به بیمارستان همراه بوده است.