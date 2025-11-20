فرمانده انتظامی تالش از دستگیری باند ۳ نفره سارقان مغازه و منزل با ۴ فقره سرقت در این شهرستان خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان _ سرهنگ "عباس حقیقی نیا" با تاکید بر اینکه مقابله با سرقت و ناهنجاری اجتماعی عزم همگانی را می‌طلبد اظهار داشت: برخورد قاطع پلیس با سارقان و ایجاد فضای ناامن برای آنها و از طرفی ارتقاء سطح آگاهی عمومی با تشدید اقدامات پیشگیرانه، موجب کاهش وقوع سرقت می‌شود.

وی در ادامه از وقوع چند فقره سرقت‌های مختلف در سطح شهرستان تالش خبر داد و گفت: ماموران انتظامی با انجام تحقیقات و بررسی سرنخ ها، مشخصات ظاهری متهمان این پرونده‌ها را به دست آورده و تحقیقات اولیه آغاز شد.

فرمانده انتظامی شهرستان تالش با بیان اینکه ضمن شناسایی هویت و مخفیگاه متهمان و پس از هماهنگی با مقام قضائی این افراد دستگیر شدند اذعان داشت: متهمان در تحقیقات پلیس به ۲ فقره سرقت از منزل و ۲ فقره سرقت از مغازه اعتراف کردند.

این مقام انتظامی افزود: سارقان ۲۵، ۳۰ و ۴۴ ساله با تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضائی معرفی شدند.

سرهنگ حقیقی نیا در پایان پیشگیری و مقابله با سرقت را نیازمند عزم جدی و جمعی همه سازمان‌ها و نهاد‌ها و مسئولیت‌پذیری مردم با مراقبت از اموال و حذف زمینه‌‎های وقوع جرم عنوان کرد و اذعان داشت: مقابله با سرقت و ناهنجاری‌های اجتماعی نیازمند عزم همگانی است.