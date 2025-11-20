براساس اعلام شرکت کنترل کیفیت هوای تهران، میانگین کیفیت هوای پایتخت هم اکنون (۲۹ آبان ماه) در شرایط «ناسالم برای گروه‌های حساس» است.

باشگاه خبرنگاران جوان - به نقل شرکت کنترل کیفیت هوای تهران؛ از میانگین کیفیت هوای تهران طی ۲۴ ساعت گذشته با آلاینده شاخص ذرات معلق کوچک‌تر از ۲.۵ میکرون روی عدد ۱۰۳ در وضعیت ناسالم برای گروه‌های حساس قرار داشت.

میانگین کیفیت هوا هم اکنون با آلاینده شاخص ذرات معلق کوچک‌تر از ۲.۵ میکرون ۱۳۳ و در شرایط ناسالم برای گروه‌های حساس است.

از ابتدای امسال تاکنون کیفیت هوای پایتخت ۶ روز در وضعیت پاک، ۱۲۳ روز قابل قبول، ۱۰۳ روز ناسالم برای گروه‌های حساس، ۸ روز ناسالم، ۲ روز بسیار ناسالم و ۲ روز در شرایط خطرناک قرار داشته است.

شاخص کیفیت هوا (AQI) به ۶ دسته اصلی تقسیم‌بندی می‌شود. بر اساس این تقسیم‌بندی از عدد صفر تا ۵۰ هوا «پاک»، از ۵۱ تا ۱۰۰ هوا «قابل قبول یا متوسط»، از ۱۰۱ تا ۱۵۰ هوا «ناسالم برای گروه‌های حساس»، از ۱۵۱ تا ۲۰۰ هوا «ناسالم»، از ۲۰۱ تا ۳۰۰ هوا «بسیار ناسالم» و از ۳۰۱ تا ۵۰۰ شرایط کیفی هوا «خطرناک» است.

برچسب ها: کیفیت هوای تهران ، آلودگی هوا
خبرهای مرتبط
«نیترات» و «سولفات»؛ ما در تهران دقیقاً چه چیزی تنفس می‌کنیم؟
هوای ۱۱ شهر خوزستان در وضعیت قرمز و نارنجی آلودگی
هوای تهران در آستانه شرایط نارنجی
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
شرکت‌های اینترنتی پای کار بیمه رانندگان بیایند
شهرداری تهران: ساخت و ساز در حریم کاخ گلستان متوقف شده است
۲۲ هزار نخبه تحت پوشش کمیته امداد/ بودجه ۱۴۰۵ در حال تدوین است
آخرین اخبار
۲۲ هزار نخبه تحت پوشش کمیته امداد/ بودجه ۱۴۰۵ در حال تدوین است
شرکت‌های اینترنتی پای کار بیمه رانندگان بیایند
شهرداری تهران: ساخت و ساز در حریم کاخ گلستان متوقف شده است
توضیحات پلیس درباره واژگونی موتورسیکلت‌ها در اتوبان امام علی (ع)
زاکانی: بدهی‌های شهرداری تهران را تسویه کردیم
تونل نیایش و امیرکبیر امشب مسدود می‌شود
همه مشکلات بشر از فاصله گرفتن از قرآن است
تخصیص اعتبارات جدید برای ارتقای ایمنی شهری در حوزه HSE
عملیات نیرو‌های هلال‌احمر در سه شبانه‌روز گذشته/ ۲۳۶ حادثه به ثبت رسید
محدودیت‌های تعطیلات پایان هفته/ محور‌های هراز و چالوس در روز‌های شلوغ یک‌طرفه می‌شوند
رکوردداری موتورسواران در تصادفات منجر به فوت + فیلم
اعلام افتتاحیه‌های شبکه متروی تهران در آذرماه
به‌کارگیری فناوری‌های نوین برای تسریع امدادرسانی در ارتفاعات کوهستانی
آغاز پرداخت حقوق آبان ماه بازنشستگان و مستمری‌بگیران تأمین اجتماعی
آمادگی کامل شهرستان‌های استان تهران برای برگزاری انتخابات
جنایت سیاه به خاطر ورشکستگی و افسردگی
اعضای یک باند جاعل گواهینامه بین‌المللی دستگیر شدند
رتبه اول متوفیان شهر تهران با فراوانی ۴۸ درصدی به موتور سواران تعلق دارد
هشدار مسمومیت با گاز در نیمه سرد سال
افتتاح بیمارستان هلال احمر در کشور کنیا/ دیپلماسی سلامت برای هلال‌احمر ایران بسیار اهمیت دارد
دستگیری بدهکار بانکی با ۲۵۰ میلیارد ریال بدهی
بازگشایی دسترسی دور میدان سپاه تا یک ماه آینده
ایجاد ۷۱ هزار فرصت شغلی توسط بهزیستی
فراخوان مشمولان اعزامی پایه خدمتی آذر ۱۴۰۴
ایجاد صندوق مراقبت طولانی‌مدت از سالمندان بدون فرزند
کشف باند ۴ نفره سارقان منازل در شرق تهران
تاکید دادستان تهران بر هم‌افزایی دستگاه‌ها در حوزه حجاب، عفاف و مقابله با ناهنجاری‌های اجتماعی
هشدار پلیس فتا درباره خرید‌های اینترنتی در «جمعه سیاه»
هشدار جدی درباره افزایش تصادفات در خطوط BRT تهران
خدمت به خانواده شهدا، توفیق و وظیفه ماست