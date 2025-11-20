باشگاه خبرنگاران جوان - به نقل شرکت کنترل کیفیت هوای تهران؛ از میانگین کیفیت هوای تهران طی ۲۴ ساعت گذشته با آلاینده شاخص ذرات معلق کوچکتر از ۲.۵ میکرون روی عدد ۱۰۳ در وضعیت ناسالم برای گروههای حساس قرار داشت.
میانگین کیفیت هوا هم اکنون با آلاینده شاخص ذرات معلق کوچکتر از ۲.۵ میکرون ۱۳۳ و در شرایط ناسالم برای گروههای حساس است.
از ابتدای امسال تاکنون کیفیت هوای پایتخت ۶ روز در وضعیت پاک، ۱۲۳ روز قابل قبول، ۱۰۳ روز ناسالم برای گروههای حساس، ۸ روز ناسالم، ۲ روز بسیار ناسالم و ۲ روز در شرایط خطرناک قرار داشته است.
شاخص کیفیت هوا (AQI) به ۶ دسته اصلی تقسیمبندی میشود. بر اساس این تقسیمبندی از عدد صفر تا ۵۰ هوا «پاک»، از ۵۱ تا ۱۰۰ هوا «قابل قبول یا متوسط»، از ۱۰۱ تا ۱۵۰ هوا «ناسالم برای گروههای حساس»، از ۱۵۱ تا ۲۰۰ هوا «ناسالم»، از ۲۰۱ تا ۳۰۰ هوا «بسیار ناسالم» و از ۳۰۱ تا ۵۰۰ شرایط کیفی هوا «خطرناک» است.