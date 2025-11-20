باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
شکوه و زیبایی در فرش چهارمحال + فیلم

دانشیار گروه فرش دانشکده هنر دانشگاه شهرکرد در خصوص فرش زیبای چهار محال بختیاری توضیحاتی ارائه کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - افسانه قانی، دانشیار گروه فرش دانشکده هنر دانشگاه شهرکرد در گفتگو با برنامه صبح بخیر ایران درباره فرش زیبای چهارمحال و بختیاری نکاتی بیان کرد.

 

 
