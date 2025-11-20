باشگاه خبرنگاران جوان؛ عرفانه نعمتیان - آقای کریمی مدیرمخابرات منطقه چهارمحال و بختیاری از تحقق یکی از بزرگترین پروژههای ارتباطی کوهرنگ خبر داد و اعلام کرد: روستای سراقاسید که بهدلیل معماری پلکانیاش به «ماسوله زاگرس» شهرت دارد و در فصل زمستان بهدلیل بارشهای سنگین و کولاک مسیرهای دسترسیاش برای ماهها مسدود میشد، به شبکه فیبر نوری و اینترنت پرسرعت ۴G پیوست؛ اتفاقی مهم که مسیر توسعه این منطقه را وارد مرحلهای تازه کرد.
وی افزود: این پروژه با بیش از ۶۰ کیلومتر حفاری در مسیرهای صعبالعبور کوهرنگ اجرا شد؛ مسیری که اجرای کابل، لولهگذاری و عبور تجهیزات در آن را به یکی از دشوارترین عملیاتهای ارتباطی استان تبدیل کرد.
کریمی ادامه داد: با اجرای این پروژه، منطقه گردشگری غار یخی کوهرنگ نیز برای نخستینبار زیر پوشش اینترنت ۴G قرار گرفت؛ اقدامی که ظرفیتهای گردشگری این نقطه منحصربهفرد را چندین برابر افزایش خواهد داد.
وی اعلام کرد: در مسیر اجرای فیبر، روستای شیخعلیخان نیز برای نخستینبار به اینترنت پرسرعت و تلفن ثابت مجهز شد؛ پاسخی به یک مطالبه چندینساله مردمی.
کریمی همچنین از دادستان کوهرنگ، فرماندار، امام جمعه شهرستان و همکاران در حوزه فیبرنوری و ارتباطات سیار، پیمانکار پرتلاش پروژه که با همراهی و حمایت خود روند اجرای این پروژه سنگین را تسهیل کردند، تشکر کرد.
افزون بر این، در پی سفر استاندار به دهستان موگویی و بازدید از پروژه فیبرنوری این منطقه، با تاکید و دستورات ایشان و پیگیریهای مستمر کریمی، اجرای پروژه سرعت گرفت و تسهیل شد.
وی افزود: این پروژه پس از چند سال وقفه، با پیگیریهای مکرر، حضور میدانی و تلاش شبانهروزی مدیر مخابرات منطقه و همراهی جعفر مردانی استاندار و نماینده مجلس، دکتر عزیزی، امروز به بار نشست و یکی از بزرگترین موانع ارتباطی غرب استان را برطرف کرد.
کریمی این اقدام را «گامی بزرگ در تحقق عدالت ارتباطی» دانست و تأکید کرد: مخابرات منطقه توسعه شبکه در صعبالعبورترین نقاط استان را با قدرت ادامه میدهد.