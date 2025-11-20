شهروندخبرنگار ما فیلم و تصاویری از برپایی موکب عزاداری در ایام فاطمیه را به نمایش گذاشت که مشاهده می کنید.

باشگاه خبرنگاران جوان -ایام فاطمیه روز‌هایی است که شیعیان به یاد شهادت دخت نبی اکرم ؛حضرت فاطمه زهرا (س) مراسم عزاداری برگزار می‌کنند. اما همزمان با این ایام پر از حزن و اندوه مردم دیندار و متدین شهرستان شیراز استان فارس با برپایی تکایا و موکب‌ها و مراسم‌های عزاداری در مساجد، ایام فاطمیه را گرامی داشتند. برپایی موکب و چای خانه و عزاداری در بلوار پاسداران این شهرستان سوژه شهروندخبرنگار ما شد و فیلمی را به نمایش گذاشت که مشاهده می‌کنید.

منبع: سالار خطیر - فارس

دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

 

شیراز در ایام فاطمیه رنگ و بوی عزا و ماتم گرفت

شیراز در ایام فاطمیه رنگ و بوی عزا و ماتم گرفت

شیراز در ایام فاطمیه رنگ و بوی عزا و ماتم گرفت

شیراز در ایام فاطمیه رنگ و بوی عزا و ماتم گرفت

برای یادگیری اصول تصویربرداری خبری به صفحه «آموزش تصویربرداری برای شهروندخبرنگاران» مراجعه کنید.

برچسب ها: شهادت حضرت فاطمه (س) ، مناسبت‌های مذهبی ، سوژه خبری
خبرهای مرتبط
شهروندخبرنگار اصفهان؛
گوشه‌هایی از مراسم استقبال از شهید گمنام در فولادشهر + عکس و فیلم
شهروندخبرنگار قم؛
برپایی ایستگاه صلواتی در محله شهر قائم به مناسبت ایام فاطمیه + فیلم و عکس
شهروندخبرنگار تهران؛
گزارش تصویری از برپایی خیمه یاس در دهه فاطمیه
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
نگرانی خریداران وانت آریسان ۲ از شیب صعودی قیمت
آخرین اخبار
نگرانی خریداران وانت آریسان ۲ از شیب صعودی قیمت
نگاهی به هوای مه آلود جاده چهاربرج به میاندوآب + عکس و فیلم
رنجش پایتخت نشینان از سد معبر در برخی از معابر
گزارش تصویری از مزار پاک دو شهید خاص در گلزار شهدای بهشت زهرای تهران
برگزاری نماز باران در روستای رشیدآباد به روایت تصاویر
گزارش تصویری از برپایی خیمه یاس در دهه فاطمیه
تاخیر در صدور پروانه فعالیت کامیون توسط شهرداری‌های استان همدان
اردوی به یادماندنی دانش آموزان مدرسه شهید امیدی در پارک پرفسور کردوانی آران و بیدگل + فیلم
مشکلات نوبت دهی تعویض پلاک خودرو در سامانه سخا از زبان شهروندخبرنگار
درخواست ایمن سازی تونل شهرستان اقلید