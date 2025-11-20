شهروندخبرنگار ما فیلم و تصاویری از برپایی موکب عزاداری در ایام فاطمیه را به نمایش گذاشت که مشاهده می کنید.

باشگاه خبرنگاران جوان -ایام فاطمیه روز‌هایی است که شیعیان به یاد شهادت دخت نبی اکرم ؛حضرت فاطمه زهرا (س) مراسم عزاداری برگزار می‌کنند. اما همزمان با این ایام پر از حزن و اندوه مردم دیندار و متدین شهرستان شیراز استان فارس با برپایی تکایا و موکب‌ها و مراسم‌های عزاداری در مساجد، ایام فاطمیه را گرامی داشتند. برپایی موکب و چای خانه و عزاداری در بلوار پاسداران این شهرستان سوژه شهروندخبرنگار ما شد و فیلمی را به نمایش گذاشت که مشاهده می‌کنید.

منبع: سالار خطیر - فارس

