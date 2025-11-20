رئیس جمهور آمریکا لایحه‌ای را امضا کرد که وزارت دادگستری این کشور را ملزم می‌کند پرونده‌های مربوط به جفری اپستین، سرمایه‌دار رسوا شده را منتشر کند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم حسینی - دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا اعلام کرد که او «به‌تازگی» لایحه‌ای را امضا کرده است که وزارت دادگستری را مجبور به انتشار تمام پرونده‌های خود در مورد جفری اپستین می‌کند.

ترامپ نوشت: این مجرم جنسی محکوم شده «عمیقا با بسیاری از چهره‌های شناخته شده دموکرات مانند بیل کلینتون (که ۲۶ بار با هواپیمای او سفر کرد)، لری سامرز (که به تازگی از بسیاری از هیئت‌ها از جمله هاروارد استعفا داد)، رید هافمن، فعال سیاسی «اسلیزبگ»، حکیم جفریس، رهبر اقلیت (که پس از متهم شدن اپستین از او خواست تا به کمپین او کمک مالی کند)، استیسی پلاسکت، نماینده دموکرات کنگره و بسیاری دیگر ارتباط داشت.

 او ادعای خود را مبنی بر اینکه دموکرات‌ها از اپستین «برای منحرف کردن توجه از پیروزی‌های شگفت‌انگیز ما استفاده کردند» تکرار کرد و گفت که این «آخرین حقه» به ضرر آنها تمام خواهد شد.

این لایحه روز سه‌شنبه توسط مجلس نمایندگان تصویب شد و سنا نیز به اتفاق آرا موافقت کرد که به محض ارسال آن از مجلس نمایندگان که صبح چهارشنبه انجام شد آن را تصویب کند.

جفری اپستین یک سرمایه‌دار آمریکایی بود که به قاچاق جنسی دختران کم‌سن و اداره شبکه سوءاستفاده از آنها برای افراد ثروتمند و قدرتمند متهم شد. جسد او در سال ۲۰۱۹ در زندان پیدا شد. مقامات آمریکایی در آن زمان اعلام کردند که او در زندان خودکشی کرده است.

اپستین با بسیاری از چهره‌های مشهور سیاسی و افراد پرنفوذ در ارتباط بود که در این میان می‌توان به بیل کلینتون و اندرو مونتاباتن وینزور (شاهزاده پیشین انگلیسی که عنوان شاهزادگی از او سلب شد) اشاره کرد.

این هفته اعضای دموکرات مجلس نمایندگان آمریکا اسناد جدیدی منتشر کردند که نشان می‌دهد ترامپ از رفتار‌های خلاف قانون «جفری اپستین» مجرم جنسی اطلاع داشته است. این اسناد شامل تعدادی ایمیل تکان‌دهنده بوده که در یکی از آنها، اپستین نوشته است: «البته [ترامپ]درباره دختر‌ها می‌داند». اشاره او به دختران نوجوان زیر سن قانونی است که برای قاچاق جمع‌آوری شده بودند.

ترامپ پیش از این، همواره تکذیب کرده که از فعالیت‌های اپستین از جمله قاچاق دختران نوجوان آگاه بوده است.

منبع: رویترز

برچسب ها: دونالد ترامپ ، جفری اپستین
