دادگاه کیفری بین‌المللی اعلام کرد که اسرائیل خواستار سلب صلاحیت دادستان ارشد این نهاد و لغو حکم بازداشت مقامات اسرائیلی شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم حسینی - دادگاه کیفری بین‌المللی (ICC) روز چهارشنبه اعلام کرد که اسرائیل خواستار سلب صلاحیت دادستان ارشد این نهاد و لغو حکم بازداشت مقامات ارشد اسرائیلی در رابطه با جنگ غزه شده است.

اسرائیل روز دوشنبه کریم خان را متهم کرد که با درخواست حکم بازداشت برای بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر و یوآو گالانت، وزیر جنگ سابق قصد دارد «توجه عمومی» را از اتهامات مربوط به رفتار خود «منحرف کند».

خان در حال حاضر در مرخصی است تا تحقیقات در مورد اتهامات سوء رفتار جنسی، که او آن را رد کرده است، انجام شود.

اورن مارمورشتاین، سخنگوی وزارت امور خارجه رژیم صهیونیستی در X نوشت: «دولت اسرائیل امروز (دوشنبه) درخواستی را برای سلب صلاحیت دادستان دادگاه، آقای کریم خان از دخالت در دادرسی‌های مربوط به اسرائیل به شعبه تجدیدنظر دادگاه کیفری بین‌المللی (ICC) ارائه کرد.»

مارمورشتاین، خان را به «انگیزه‌های شخصی نامناسب برای طرح ادعا‌های دروغین و بی‌اساس علیه اسرائیل» از جمله با ارائه «احکام بی‌اساس و ظالمانه» متهم کرد.

این سخنگو ادعا کرد: «این اقدامات با هدف منحرف کردن توجه عمومی از اتهامات شدید علیه او در مورد آزار جنسی سریالی یک کارمند زیردست انجام شده است.»

دادگاه مستقر در لاهه در وب‌سایت خود سندی را منتشر کرد که تأیید می‌کرد «درخواستی برای سلب صلاحیت دادستان و ارائه راه‌حل‌های کمکی» دریافت کرده است، بدون اینکه هیچ توضیحی ارائه دهد.

سال گذشته، خان از دادگاه کیفری بین‌المللی خواست تا برای نتانیاهو و گالانت حکم بازداشت صادر کند. علیرغم درخواست تجدیدنظر اسرائیل به دادگاه، احکام علیه نتانیاهو و گالانت صادر شد و همچنان بلاتکلیف است. دادگاه همچنین در حال حاضر در حال بررسی اعتراض اسرائیل به صلاحیت خود است.

منبع: خبرگزاری فرانسه

